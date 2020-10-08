Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе

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8 октября, четверг | Последнее обновление — 23:59 | vz.ru
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За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома
На выборах 2021 года состоится последнее дерби Жириновского и Зюганова
Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии
Бои в Карабахе показывают образец войны будущего
Побережье Камчатки отравил смертельный химикат
Белорусская оппозиция прощупывает Камчатку
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На Камчатку обычно интернет-аудитории наплевать, а тут такое волнение. Присмотрелся к тому, что пишут блогеры, СМИ и псевдо-СМИ. Это какой-то праздник непрофессионализма, но уж больно эмоционального непрофессионализма. Подробности...
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Разрушение карабахского храма – признак войны на уничтожение армян
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Это не война за «территориальную целостность», это война на уничтожение. Уничтожение людей, уничтожение истории и уничтожение культуры. Подробности...
Всемирный банк критикует Россию за щедрость
Борис Титов, уполномоченный при Президенте России по защите прав
Льготы с субсидиями, говорят эксперты Всемирного банка, нужно давать не всем малым предприятиям, а лишь тем, кто после коронавируса «потащит» экономику вперед. По форме верно, по сути издевательство. Подробности...
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Иран включился в конфликт с Карабахом
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы
В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧСПодробности...
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах
На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминоговПодробности...
Армения опубликовала фотографии обломков Су-25
В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горыПодробности...
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