Путин, Трамп и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе

Президент России Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон и американский президент Дональд Трамп призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон», – говорится в заявлении президентов, опубликованном на сайте Кремля.

Лидеры самым решительным образом осуждают обострение ситуации в Карабахе.

«Президент России, президент США и президент Франции, представляющие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта», – говорится в заявлении.

Также главы государств выразили соболезнование семьям убитых и раненых в Карабахе.

«Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых», – говорится в заявлении.

Путин, Трамп и Макрон призвали Армению и Азербайджан взять на себя обязательства и обязаться возобновить переговоры без выдвижения предварительных условий при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что считает недопустимым стремление Минской группы ОБСЕ добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Турция заявила, что готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя. В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия делает все, чтобы вывести ситуацию в Нагорном Карабахе из острой фазы, поддерживая контакты как с Азербайджаном, так и с Арменией.