Кремль отреагировал на заявление Турции о военной поддержке Азербайджана

Любые заявления о военной поддержке Армении или Азербайджана подливают масло в огонь конфликта между странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Москва исходит «из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий», и «любые заявления о какой-то военной поддержке или военной активности однозначно подливают масло в огонь», передает РИА «Новости».

«Мы категорически против этого и мы не согласны с такой постановкой вопроса», – подчеркнул он.

Также Россия призывает «все страны, особенно наших партеров, таких как Турция, сделать все, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами».

В данный момент «находится в постоянном контакте и с Ереваном, и с Баку, и с Анкарой на различных уровнях».

Между тем глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков в понедельник посетил Россию с рабочим визитом, российский лидер Владимир Путин не обсуждал с ним тему помощи Армении по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

«Разговор шел о двухсторонних российско-киргизских отношениях. Очень широкий спектр вопросов сотрудничества обсуждался. Обсуждались также актуальные вопросы интеграции по линии ЕврАзЭС. Предметно указанного вашего вопроса не обсуждалось», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва самым внимательным образом следит за происходящим в Нагорном Карабахе для определения дальнейших шагов.

Ранее Анкара пообещала Баку поддержку на поле боя. До этого сообщалось, что Госдума приняла заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призывает Ереван и Баку вернуться к переговорам.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Азербайджан объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. В Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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