Госдума приняла заявление по Карабаху

Госдума в ходе пленарного заседания приняла заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призывает Ереван и Баку вернуться к переговорам, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Государственная Дума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации», – говорится в заявлении.

Отмечается, что депутаты призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и «готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки».

Также в нижней палате парламента выразили обеспокоенность в связи с резким обострением конфликта и многочисленными человеческими жертвами и осудили применение сторонами силы.

Заявление будет направлено президенту России, в российское правительство, парламенты Азербайджана и Армении, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, в Межпарламентский союз, ПА ОДКБ, МПА СНГ, ПАСЕ и ПА ОБСЕ.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

В Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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