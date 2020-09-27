Армения задумалась о признании независимости Нагорного Карабаха

Армения рассмотрит вопрос о признании независимости Нагорного Карабаха, заявил в ходе выступления в парламенте премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики), в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий», – приводит слова Пашиняна ТАСС.

Премьер заявил, что по всей линии соприкосновения проходят бои, ощутимые потери понесли и Армения и Азербайджан.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения заявила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Армения заявила о готовности применить Су-30СМ в ответ на агрессию в Карабахе.