Глава Азербайджана заявил о жертвах после обстрела со стороны Армении

В результате артиллерийского обстрела позиций Азербайджана армянской стороной среди гражданского населения и военных есть жертвы и раненые, заявил президент республики Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Утром в воскресенье ВС Армении начали обстреливать позиции ВС Азербайджана и населенные пункты в разных направлениях линии соприкосновения. Причем обстрелы велись из различного вооружения, в том числе из крупнокалиберного. Это очередная военная провокация Армении», – цитирует РИА «Новости» Алиева.

По словам Алиева, погибли как азербайджанские военные, так и гражданские. Военная операция Азербайджана в Карабахе стала ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, добавил он.

«В настоящее время по позициям противника наносятся удары, уничтожена военная техника», – добавил он.

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянское правительство в ходе экстренного заседания намерено рассмотреть вопрос о введении в стране военного положения.

«Сегодня мы созовем заседание Совета безопасности, а потом и правительство рассмотрит вопрос о введении военного положения и частичной мобилизации резерва. Будьте готовы защищать нашу святую родину», – отметил он в Facebook.

В свою очередь пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов заявил, что Армения не обращалась в секретариат организации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

«На данный момент в секретариат ОДКБ обращений от Армении не поступало. Мы всегда выступали и выступаем за мирное урегулирование конфликта. Международно признанным механизмом урегулирования конфликта в нагорном Карабахе является Минская группа ОБСЕ», – сказал Зайнетдинов.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения заявила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне.

Ранее в Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.