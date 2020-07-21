Конфликт Азербайджана и Армении перекинулся на Грузию и Сербию

Армяно-азербайджанский конфликт стремительно становится все более международным. В парламенте Грузии случилась буря из-за сообщений о поставках российских «Градов» в Армению через территорию республики. В Баку вызвали на ковер и отчитали сербского посла – поводом стали вбросы о появлении в армянских окопах вооружений из Сербии. Откуда «растут ноги» у публикаций в азербайджанской прессе?

Через территорию Грузии тайком идут поставки сербского и российского оружия – на помощь Армении в ее возобновляющемся конфликте с Азербайджаном. С таким сенсационным утверждением выступил накануне бакинский интернет-ресурс Haqqin.az. Сайт утверждал, что из России через Грузию «проследовали автомобили КамАЗ с лаунчерами для установок «Град» и минометными боеприпасами». Кроме того, поставки якобы начались незадолго до начала боев 12 июля, что лишний раз доказывает вину Армении в развязывании боевых действий. При этом ресурс ссылался на свои «военные источники».

Сторонники экс-президента Михаила Саакашвили в парламенте немедленно устроили правительству скандал, потребовав разъяснений. «Если сведения подтвердятся, то получится, что Грузия нарушает международные нормы, а также не отказывает России в требовании пропускать вооружение», – заявила депутат от «Единого национального движения» Саломе Самадашвили. Кроме того, «испортятся наши отношения со стратегическим партнером – Азербайджаном», – предупреждала депутат.

Впрочем, первый вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский сразу назвал сообщение бакинского ресурса «слухом», который направлен против интересов Тбилиси. В социальных сетях Грузии публикация все равно вызвала большой резонанс, сообщал корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Азербайджанское руководство отнеслось к публикации Haqqin.az всерьез. Временный поверенный в делах Сербии Даница Веинович даже была вызвана на ковер в МИД Азербайджана. Замглавы МИД республики Халаф Халафов выразил «горькое разочарование» из-за «действий» Сербии «в поддержку агрессивной политики Армении». По словам дипломата, дружественные отношения и стратегическое партнерство двух стран подорваны. Замглавы МИД также привел данные азербайджанской стороны о том, что при атаках ВС Армении в Товузском направлении границы использовались минометы различного калибра. При обстрелах погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал, и один мирный житель.

В ответ сербский дипломат заявила, что не располагает информацией по этим вопросам, но пообещала передать информацию Белграду, выразив сожаление по поводу инцидента.

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В Ереване полагают, что публикация ресурса Haqqin.az о «российском и сербском оружии в Азербайджане» не обошлась без санкции официального Баку. «В Азербайджане де-факто, а в некоторых районах и де-юре, на любые сообщения прессы, касающиеся чего-либо, связанного с карабахским конфликтом, существует цензура, – сказал газете ВЗГЛЯД директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян. – Поэтому представить себе, что в азербайджанской прессе появляются высказывания независимых журналистов по любой из тем, которые относятся к этому блоку, практически невозможно».

Впрочем, Азербайджан и поддерживающая его Турция ранее также сообщали о применении «фейкометов» против азербайджанской стороны. Так, к примеру, в минувшие выходные официальный представитель Анкары в комментарии ТАСС опроверг сообщения о том, что Турция направит боевиков из вооруженных группировок сирийской оппозиции в поддержку армии Азербайджана. Вброс исходил от курдского агентства Firat.

«Да, сегодня мы определенно можем говорить об информационной войне с использованием фейков, – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель бакинского клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде. «К большому счастью, странами-интересантами, теми, кто прямо или косвенно вовлечен в события на азербайджано-армянской границе, руководят разумные люди. В частности, мы неоднократно наблюдали, как предпринимаются очевидные и нескрываемые попытки вовлечь в конфликт Россию», – констатировал Велизаде.

По словам азербайджанского эксперта, в МИД республики «вызвали посла Сербии не с целью обвинить, а с целью разобраться в ситуации». «У нас есть прямые отношения и с Россией, и с Сербией. К России у нас нет претензий, к Сербии есть вопросы, но, я думаю, Белград на них ответит», – подчеркнул Велизаде. При этом, заметил эксперт, у Еревана возникают «абсолютно необоснованные претензии к Москве» в связи с достигнутыми в прошлом году договоренностями о поставках российских вооружений в Азербайджан.

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Российские военные эксперты в свою очередь обратили внимание на то, как вброс о транзите российских вооружений в Армению через Грузию используют в Тбилиси. «Грузинская оппозиция думает, что поставлять оружие в Армению можно только посуху и обязательно через территорию Грузии, что в действительности не так. Есть авиационное сообщение. А самолеты Су-30, например, прилетали на авиабазу в Гюмри своим ходом», – сказал газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Доставка военной техники через территорию другого государства вообще очень накладна, поскольку нужно не только согласовывать с властями, но и организовывать сопровождение груза. Что уж говорить о поставках оружия через такую проблемную для России страну, как Грузия», – отмечает Леонков.

По оценке эксперта, сторонники Саакашвили просто хотят сыграть на армяно-азербайджанском конфликте, чтобы лишний раз замазать Россию черной краской. «Сама информация о том, что Армения заранее закупала оружие у России для подготовки нападения на Азербайджан, «высосана из пальца», уверен эксперт. «С таким же успехом можно сказать, что последняя поставка вооружений Азербайджану из Турции говорит о том, что это Баку готовился к войне», – добавил Леонков.

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