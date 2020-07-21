Конфликт Азербайджана и Армении перекинулся на Грузию и Сербию

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21 июля, вторник  |  Последнее обновление — 14:44  |  vz.ru
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Россиян охватила золотая лихорадка

Золотые украшения скупать бессмысленноФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Россияне кинулись скупать золото, начиная с украшений и заканчивая слитками. В кризис 2009 года такая стратегия оказалась удачной – к 2011 году золото выросло до своего исторического максимума в 1820 долларов за унцию. Золотовладельцы не только уберегли свои сбережения, но и могли неплохо подзаработать. Однако не все золото приносит одинаковый доход и подходит для инвестиций. Подробности...
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Хабаровск доверили человеку без проблемного прошлого

Хабаровский край возглавил 39-летний уроженец Поволжья Михаил ДегтяревФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
На пост врио губернатора Хабаровского края назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев. И хотя он достаточно молод и ранее не был связан с Хабаровском, эксперты полагают – Дегтярев сможет быстро войти в курс дела. В его пользу говорит прежний политический опыт, а также партийная принадлежность – Дегтярев, как и его предшественник Сергей Фургал, представляет ЛДПР, позиции которой в регионе весьма сильны. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Конфликт Азербайджана и Армении перекинулся на Грузию и Сербию

Сначала в зоне конфликта пошло в ход стрелковое оружие, теперь – информационноеФото: mil.am
Армяно-азербайджанский конфликт стремительно становится все более международным. В парламенте Грузии случилась буря из-за сообщений о поставках российских «Градов» в Армению через территорию республики. В Баку вызвали на ковер и отчитали сербского посла – поводом стали вбросы о появлении в армянских окопах вооружений из Сербии. Откуда «растут ноги» у публикаций в азербайджанской прессе? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Погромы церквей как симптом ползучей революции

Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему-то чем больше прогрессивные силы Запада преуспевают в «борьбе с ненавистью», тем больше ненависти обрушивается на христианские церкви и христианскую веру в целом. Подробности...

Почему провалился план «Барбаросса»

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 21 июля 1940 года, Гитлер отдал распоряжение своим военным: «Обращаемся к русской проблеме. Продумайте все подготовительные вопросы». Месяцы планирования превратили это распоряжение в «Барбароссу» – план войны на уничтожение Советского Союза. Подробности...
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Нам нужно переосмыслить отношение к памятникам

Игорь Караулов, поэт, публицист
Отношение к памятникам стало таким же тяжеловесным, как они сами. Если человеку или событию устанавливается памятник, значит, государство этого человека (событие) проверило, признало со всех сторон положительным и повелело всецело прославлять. Фактически установка памятника стала светским аналогом церковной канонизации. Подробности...
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      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              Конфликт Азербайджана и Армении перекинулся на Грузию и Сербию

              Сначала в зоне конфликта пошло в ход стрелковое оружие, теперь – информационное   21 июля 2020, 13:26
              Фото: mil.am
              Текст: Оксана Борисова,
              Анастасия Куликова

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              Армяно-азербайджанский конфликт стремительно становится все более международным. В парламенте Грузии случилась буря из-за сообщений о поставках российских «Градов» в Армению через территорию республики. В Баку вызвали на ковер и отчитали сербского посла – поводом стали вбросы о появлении в армянских окопах вооружений из Сербии. Откуда «растут ноги» у публикаций в азербайджанской прессе?

              Через территорию Грузии тайком идут поставки сербского и российского оружия – на помощь Армении в ее возобновляющемся конфликте с Азербайджаном. С таким сенсационным утверждением выступил накануне бакинский интернет-ресурс Haqqin.az. Сайт утверждал, что из России через Грузию «проследовали автомобили КамАЗ с лаунчерами для установок «Град» и минометными боеприпасами». Кроме того, поставки якобы начались незадолго до начала боев 12 июля, что лишний раз доказывает вину Армении в развязывании боевых действий. При этом ресурс ссылался на свои «военные источники».

              Сторонники экс-президента Михаила Саакашвили в парламенте немедленно устроили правительству скандал, потребовав разъяснений. «Если сведения подтвердятся, то получится, что Грузия нарушает международные нормы, а также не отказывает России в требовании пропускать вооружение», – заявила депутат от «Единого национального движения» Саломе Самадашвили. Кроме того, «испортятся наши отношения со стратегическим партнером – Азербайджаном», – предупреждала депутат.

              Впрочем, первый вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский сразу назвал сообщение бакинского ресурса «слухом», который направлен против интересов Тбилиси. В социальных сетях Грузии публикация все равно вызвала большой резонанс, сообщал корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

              Азербайджанское руководство отнеслось к публикации Haqqin.az всерьез. Временный поверенный в делах Сербии Даница Веинович даже была вызвана на ковер в МИД Азербайджана. Замглавы МИД республики Халаф Халафов выразил «горькое разочарование» из-за «действий» Сербии «в поддержку агрессивной политики Армении». По словам дипломата, дружественные отношения и стратегическое партнерство двух стран подорваны. Замглавы МИД также привел данные азербайджанской стороны о том, что при атаках ВС Армении в Товузском направлении границы использовались минометы различного калибра. При обстрелах погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал, и один мирный житель.

              В ответ сербский дипломат заявила, что не располагает информацией по этим вопросам, но пообещала передать информацию Белграду, выразив сожаление по поводу инцидента.

              На ваш взгляд

               
              Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?



              Обсуждение: 24 комментария
              В Ереване полагают, что публикация ресурса Haqqin.az о «российском и сербском оружии в Азербайджане» не обошлась без санкции официального Баку. «В Азербайджане де-факто, а в некоторых районах и де-юре, на любые сообщения прессы, касающиеся чего-либо, связанного с карабахским конфликтом, существует цензура, – сказал газете ВЗГЛЯД директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян. – Поэтому представить себе, что в азербайджанской прессе появляются высказывания независимых журналистов по любой из тем, которые относятся к этому блоку, практически невозможно».

              Впрочем, Азербайджан и поддерживающая его Турция ранее также сообщали о применении «фейкометов» против азербайджанской стороны. Так, к примеру, в минувшие выходные официальный представитель Анкары в комментарии ТАСС опроверг сообщения о том, что Турция направит боевиков из вооруженных группировок сирийской оппозиции в поддержку армии Азербайджана. Вброс исходил от курдского агентства Firat.

              «Да, сегодня мы определенно можем говорить об информационной войне с использованием фейков, – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель бакинского клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде. «К большому счастью, странами-интересантами, теми, кто прямо или косвенно вовлечен в события на азербайджано-армянской границе, руководят разумные люди. В частности, мы неоднократно наблюдали, как предпринимаются очевидные и нескрываемые попытки вовлечь в конфликт Россию», – констатировал Велизаде.

              По словам азербайджанского эксперта, в МИД республики «вызвали посла Сербии не с целью обвинить, а с целью разобраться в ситуации». «У нас есть прямые отношения и с Россией, и с Сербией. К России у нас нет претензий, к Сербии есть вопросы, но, я думаю, Белград на них ответит», – подчеркнул Велизаде. При этом, заметил эксперт, у Еревана возникают «абсолютно необоснованные претензии к Москве» в связи с достигнутыми в прошлом году договоренностями о поставках российских вооружений в Азербайджан.

              Российские военные эксперты в свою очередь обратили внимание на то, как вброс о транзите российских вооружений в Армению через Грузию используют в Тбилиси. «Грузинская оппозиция думает, что поставлять оружие в Армению можно только посуху и обязательно через территорию Грузии, что в действительности не так. Есть авиационное сообщение. А самолеты Су-30, например, прилетали на авиабазу в Гюмри своим ходом», – сказал газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

              «Доставка военной техники через территорию другого государства вообще очень накладна, поскольку нужно не только согласовывать с властями, но и организовывать сопровождение груза. Что уж говорить о поставках оружия через такую проблемную для России страну, как Грузия», – отмечает Леонков.

              По оценке эксперта, сторонники Саакашвили просто хотят сыграть на армяно-азербайджанском конфликте, чтобы лишний раз замазать Россию черной краской. «Сама информация о том, что Армения заранее закупала оружие у России для подготовки нападения на Азербайджан, «высосана из пальца», уверен эксперт. «С таким же успехом можно сказать, что последняя поставка вооружений Азербайджану из Турции говорит о том, что это Баку готовился к войне», – добавил Леонков.

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