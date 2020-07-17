Азербайджан и Армения перешли к ядерным угрозам

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17 июля, пятница  |  Последнее обновление — 13:10  |  vz.ru
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Америка запугивает инвесторов «Северного потока – 2»

Стойкость России по «Северному потоку – 2» разозлила СШАФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Убирайтесь немедленно или будут последствия». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео обратился к инвесторам «Северного потока – 2» и второй очереди «Турецкого потока». В противном случае они попадут под американские санкции. Испугают ли эти угрозы европейских партнеров Газпрома и решатся ли США на введение против них жестких экономических мер?  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Россия лишает себя главной ударной силы на море

Ракетоносцы Ту-16 морской авиации СССР наводили страх на моряков стран НАТОФото: Семен Майстерман/Фотохроника ТАСС
17 июля свой праздник отмечают российские летчики морской авиации (МА) – одного из важнейших инструментов в современной войне. И в США до сих пор, и в свое время в СССР авиация играла ключевую роль во всех жизненно важных морских конфликтах. Почему ее значение столь велико и как получилось, что на останках великой советской морской авиации сегодня одни руины? Подробности...
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Азербайджан и Армения перешли к ядерным угрозам

Азербайджан пригрозил Армении ударом по Мецаморской АЭС Фото: armeniannpp.am
Баку и Ереван повысили градус воинственной риторики на небывалый уровень. Дело дошло до угрозы взрыва атомной станции, который затронет не только страны Южного Кавказа, но и других соседей. Тем временем на границе двух государств продолжаются бои с использованием артиллерии, дронов и танков. Какими силами обладают Азербайджан и Армения, чтобы нанести удар по болевым точкам друг друга, и какие будут последствия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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«Неслыханная свобода слова» по-украински

Андрей Манчук, политолог
США – страна расовой гармонии. Саудовская Аравия – самая толерантная к геям страна планеты. Украина – страна неслыханной свободы слова. Эти примеры объединяет то, что все они не имеют ни малейшего отношения к реальности. Подробности...

Инвестиции в Россию – привилегия для умных

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Не так важны деньги сами по себе, сколько то, какие это деньги. Инвестиции в такие ресурсные страны, как Россия, должны стать привилегией для иностранных инвесторов, а не правом «тяжелого кошелька». Иначе получится как на Украине. Подробности...

Работа на Америку ломает людям судьбы

Андрей Бабицкий, журналист
Это характернейшая черта американцев. Они будут вам улыбаться, вы даже станете считать этих прекрасных ребят своими друзьями, но когда вы почему-либо окажетесь для них неудобны, они моментально превратятся в жестоких, не знающих жалости администраторов. Подробности...
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      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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          Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?
          • Азербайджан

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              Азербайджан и Армения перешли к ядерным угрозам

              Азербайджан пригрозил Армении ударом по Мецаморской АЭС    17 июля 2020, 12:54
              Фото: armeniannpp.am
              Текст: Михаил Мошкин,
              Иван Абакумов,
              Андрей Самохин

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              Баку и Ереван повысили градус воинственной риторики на небывалый уровень. Дело дошло до угрозы взрыва атомной станции, который затронет не только страны Южного Кавказа, но и других соседей. Тем временем на границе двух государств продолжаются бои с использованием артиллерии, дронов и танков. Какими силами обладают Азербайджан и Армения, чтобы нанести удар по болевым точкам друг друга, и какие будут последствия?

              Накануне минобороны Азербайджана заявило Еревану, что в случае удара по Мингечевирскому водохранилищу азербайджанские военные могут нанести ответный удар по Мецаморской АЭС. Поводом для такого заявления стали публикации в армянских СМИ, где обсуждался вариант удара по водохранилищу. При этом сами власти Армении о возможности удара по плотине не упоминали. 

              В ответ на это в МИД Армении подчеркнули, что подобные угрозы «являются прямым проявлением государственного терроризма», который выражает «геноцидальные намерения Азербайджана». В Ереване также отметили, что прозвучавшая угроза свидетельствует о «степени отчаяния и кризисе сознания военно-политического руководства Азербайджана».

              По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, разрушение АЭС приведет к радиационному заражению и экологической катастрофе во всем регионе, причем пострадает более всего Турция – союзник Баку в споре с Ереваном. «Поэтому турки сами же не допустят взрыва», – отметил эксперт.

              Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский также не верит в возможность ракетной атаки на АЭС в Мецаморе. «Там нет моря, куда ушла бы радиация, как при аварии на Фукусиме. При этом плотность населения еще выше, чем в районе Чернобыльской АЭС, поэтому и Азербайджан, и другие страны региона радиоактивное облако накроет с гарантией», – предсказал эксперт.

              В то же время директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков, считает, что удар по АЭС приведет к катастрофе не только для Армении, но и для других государств, причем не только сопредельных. «Совершить такой удар, учитывая компактность региона – это все равно, что выстрелить себе не в ногу, а в голову», – подчеркнул он.

              И хотя в четверг военные ведомства обеих стран сообщили о возобновлении приграничных боев, региональные эксперты подчеркивают: на практике Ереван и Баку будут избегать нанесения ударов по любым гражданским объектам. «Если дело дойдет до открытой фазы войны, то в первую очередь армянская сторона будет работать по военной инфраструктуре Азербайджана, прилегающей к фронтовой зоне. Наибольший интерес представляют те районы, где азербайджанская сторона контролирует доминирующие высоты», – сказал научный сотрудник ереванского Института Кавказа Грант Микаэлян.

              «А вооруженные силы Азербайджана в случае обострения будут наносить удары по военным объектам Армении, причем как на территории самой республики, так и на территории Карабаха, – подчеркнул руководитель бакинского политологического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде. – Если вспомнить конфликт 2016 года, тогда мы ограничились ударами вблизи линии фронта».

              Но не следует забывать, что во время «трехдневной войны» в апреле 2016 года в Азербайджане были сильны настроения реванша, сказал военный аналитик Павел Фельгенгауэр. «Общества обеих стран настроены более воинственно, чем их правительства», – указал эксперт. И если Армения и НКР заинтересованы в сохранении статус-кво, сложившегося после завершения войны 1992-1994 годов, то официальными целями Азербайджана является возвращение Нагорного Карабаха, части Агдамского района и так называемого пояса безопасности вокруг НКР.

              В случае попытки реванша «первой задачей станет завоевание господства в воздухе, поэтому Азербайджан постарается ликвидировать ПВО и аэродромы Армении», – считает Сивков. Эксперты напомнили, что на вооружении ВВС Азербайджана сейчас находятся 48 боевых и учебно-боевых самолетов, а также около 70 боевых, многоцелевых, специальных и учебных вертолетов. Костяк авиации составляют около двух десятков истребителей МиГ-29, МиГ-29УБ и порядка 20 штурмовиков Су-25.

              На ваш взгляд

               
              Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?



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              Но, как полагает Фельгенгауэр, азербайджанцы вряд ли задействуют авиацию. «Если и ожидать каких-либо ударов в глубину территории, то обе стороны могут прибегнуть к ракетным ударам. Армения, как известно, располагает «Искандерами». А на вооружении Азербайджана состоят высокоточные израильские ракеты с GPS-наведением и дальностью полета до 120 километров», – указал эксперт. Весьма вероятно широкое использование азербайджанцами беспилотной ударной авиации.

              «С точки зрения вооружений у Азербайджана есть то, чего нет у армянской стороны, а именно ударные беспилотники. БПЛА применяются и для корректировки огня наземных средств», – указал Фельгенгауэр. Речь идет о БПЛА израильского производства Heron и Searcher. Кроме того, в 2017 году Баку заявил об испытании собственного беспилотника «Зербе-5», созданного на базе израильского Heron-TP-XP с размахом крыла 26 м, что сопоставимо с гражданским лайнером Boeing 737. Аппарат оснащен четырьмя самонаводящимися ракетами класса «воздух – земля» с лазерными прицелами массой 180 кг каждая.

              Всего, по открытым источникам, в распоряжении Азербайджана находится 66 разведывательных и ударно-разведывательных беспилотников. Кроме того, в минувшем году шла речь о закупках в Израиле партии ударных БПЛА на общую сумму 13 млн долларов. Фельгенгауэр также добавил, что сейчас идет разговор о том, что Азербайджан будет закупать турецкие беспилотники, которые неплохо показали себя в Сирии и Ливии.

              Правда, в начале июля Турция заявила о том, что вынуждена отказаться от исполнения выгодного военного контракта по продаже Азербайджану ударных беспилотников Bayraktar TB2. Но, как полагают эксперты, меняющаяся ситуация может подвигнуть Анкару на реализацию этих поставок. Bayraktar, который можно оснастить как противотанковыми ракетами, так и авиабомбами, интересен тем, что аппарат побил мировой рекорд среди тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета – более суток на высоте восьми километров.

              В то же время эксперты высоко оценивают эффективность ПВО Армении, оснащенной системами С-300. «Ереван приобрел модульный ЗРК «Тор-М2КМ» для противовоздушной обороны городских центров, отлично показавший себя в Сирии», – напомнил газете ВЗГЛЯД член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.

              «По системам ПВО у них примерное равенство, обе армии оснащены системами советского производства», – добавил Фельгенгауэр. В частности, известно о наличии у Азербайджана установок С-300, «Бук-М1» и «Тор-М2Э». Эксперт предполагает, что у Баку есть и израильские системы ПВО – по крайней мере, сообщалось о поставках ЗРК корабельного базирования «Барак-8».  

              Но армянские ВВС вряд ли смогут нанести эффективные контрудары по целям в Азербайджане, будь то участок газопровода Баку – Тбилиси – Джейхан, нефтеперерабатывающие заводы, месторождение Шах-Дениз на Каспии или бакинский порт.

              «У ВВС Армении, насколько мне известно, всего шесть боевых самолетов, и это истребители. Армения располагает модернизированными российскими истребителями Су-30. Это неплохие машины, но воевать небольшим числом истребителей было бы опрометчиво», – указал Фельгенгауэр.  

              Также Армения и Азербайджан располагают примерно одинаковым количеством «железа советского образца»: танков, артиллерии и систем залпового огня.

              «Но некоторое преимущество здесь на армянской стороне, если учесть те единицы техники, которые в свое время захватила Армия обороны Нагорного Карабаха», – отметил Фельгенгауэр. «У армянской стороны на вооружении противотанковые системы советского и российского производства. У азербайджанцев есть ракетные комплексы «Спайк» израильского производства, аналог американских ПТРК «Джавелин», – указал эксперт. По оценке Фельгенгауэра, системы «Спайк» превосходят возможности российских ПТРК, которые находятся на вооружении армян.

              Эксперты также указали на роль Израиля в модернизации танкового потенциала Азербайджана. Танки «Аслан» – доработанные при помощи израильских специалистов Т-72А и Т-72М1, возможно, дадут преимущество азербайджанским сухопутным силам в ночных боях. Фельгенгауэр также напомнил о группе израильских советников, постоянно присутствующих в Азербайджане.

              «К большой войне, в принципе, готовы обе стороны. Но пока это гипотетический сценарий. Обеим сторонам надо проводить мобилизацию резервистов и развертывание войск по штатам военного времени, чего пока не делалось. Если дойдет до этой стадии, значит дело серьезное», – резюмировал эксперт.

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