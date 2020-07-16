Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС

МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.

«Действия, которыми угрожает министерство обороны Азербайджана, являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права в целом и в частности Первого дополнительного протокола Женевской конвенции. Подобные угрозы являются прямым проявлением государственного терроризма и выражают геноцидальные намерения Азербайджана», – приводит текст заявления армянского министерства РИА «Новости».

Внешнеполитическое ведомство Армении считает, что, «выступая с такого рода заявлениями, руководство Азербайджана представляет собой угрозу для всех народов региона, в том числе для собственного народа».

«Мы решительно осуждаем ядерные угрозы со стороны Азербайджана, которые свидетельствуют об абсолютном отсутствии здравого смысла и чувства ответственности у этого члена международного сообщества», – заявили в МИД Армении.

В Ереване считают также, что прозвучавшая угроза министерства обороны Азербайджана нанести ракетный удар по армянской атомной электростанции в Мецаморе «свидетельствует о степени отчаяния и кризисе сознания военно-политического руководства Азербайджана».

Ранее Азербайджан пригрозил Армении ударом по Мецаморской АЭС. Кроме того, в четверг Армения заявила об атаке азербайджанского беспилотника по автомобилю МЧС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении на границе Азербайджана и Армении, которое началось в воскресенье, когда армянские и азербайджанские военные вступили в бой.

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