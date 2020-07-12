Взгляд
12 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:19  |  vz.ru
Разделы

Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть

Западные аналитики решили хайпануть на нефтиФото: Thibault Camus/AP/ТАСС
Крайне оптимистичные для России прогнозы звучат от целого ряда отраслевых аналитиков – они полагают, что уже близко то время, когда нефть снова будет стоить 100–150 долларов за бочку. Их аргументы действительно достойны внимания, однако большинство экспертов с таким прогнозом все-таки не согласны. Почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
Перейти а раздел…

Какие тайны хранят на дне Балтики «охотники» за советскими подлодками

Подводные изыскания в Балтийском море имеют большое историческое значениеФото: Антон Денисов/РИА Новости
Российские поисковики продолжают тяжелейшую работу по обнаружению советских подводных лодок, погибших на Балтике во время Великой Отечественной. Однако на этот раз они обнаружили военные корабли врагов – гитлеровских охотников за подводными лодками. Которые сами в итоге отправились на дно. История и этих кораблей, и их поисков заслуживает отдельного рассказа.  Подробности...
Перейти а раздел…

Чем грозит обострение на границе Азербайджана и Армении

Армянские военные нанесли артиллерийский удар по территории Азербайджана, утверждают в БакуФото: Асатур Есаянц/РИА Новости
Напомнил о себе самый старый конфликт на постсоветском пространстве. В воскресенье на границе Азербайджана и Армении гремела артиллерийская канонада, есть погибшие. Происходящее описывается языком военных сводок: «Противник понес потери и отступил». Что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния, возможно ли дальнейшее разрастание конфликта? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Мечеть в Святой Софии стала символом пост-секулярного мира

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
То, что было храмом, затем мечетью – становилось музеем. Торжеством науки, культуры и искусства. Эры знания – и знания, дарующего силу. Все это теперь – не то, чтобы пустые слова, но слова, явно не имеющие былой убедительности. Подробности...

Русские Украины могут получить шанс на самоорганизацию

Павел Волков, публицист
«Гэть от России» – это вектор всей нынешней украинской политики, развернуть который пока не представляется возможным. Но если предположения верны, через время русские и русскоязычные граждане Украины смогут отстаивать свои права как нацменьшинства. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Святая София стала символом грядущих больших перемен

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кого и почему осудили за госизмену

    Порошенко готовит переворот?

    Самые громкие уголовные дела против губернаторов

      Перейти а раздел…

      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
      Подробности...

      Зоопарки мира открываются после снятия карантина

      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
      Подробности...

      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Иран назвал основную причину трагедии со сбитым украинским самолетом
              Девочки-подростки в Москве угнали «Волгу» и пытались уйти от полицейской погониГермания предложила ЕС ввести санкции против России за кибератаку на бундестагВ Донецке назвали битву за Иловайск одной из главных военных победЭксперт объяснил значение резолюции СБ ООН о помощи Сирии
              В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы смерчейТрамп похвастался успехами в строительстве стены на границе с МексикойСтало известно о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефтиРаскрыты неизвестные функции смартфонов
              Мужчина с луком и стрелами разоружил полицейских и скрылся в лесу в ГерманииВучич заявил о возобновлении диалога Белграда и Приштины при посредничестве ЕСНа Таймыре произошел разлив более 44 тонн авиатопливаКитайский вирусолог сбежала в США для разоблачения властей

              «Москва. Кремль. Путин»


              Путин: Испорченные отношения с Украиной не связаны с Крымом

              громкое дело


              Потерпевшие по делу Ефремова пояснили желаемую сумму компенсации

              особый случай


              Названа причина смерти невесты на свадьбе в Москве

              Видео

              разведка и контрразведка


              Зачем Египет внедрил шпиона в правительство ФРГ

              последствия карантина


              Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

              массовые беспорядки


              Сербы устроили коронавирусный майдан

              не ЦРУ и не Моссад


              Почему чешская разведка так ценится Штатами в работе против России

              воздушное сражение


              Тимур Шерзад: Почему битва за Британию была важна для СССР

              стэнфордский эксперимент


              Игорь Мальцев: Человечество пошло по пути мышей

              полное освобождение


              Андрей Бабицкий: Все идет под нож ради свободы

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?

              Чем грозит обострение на границе Азербайджана и Армении

              Армянские военные нанесли артиллерийский удар по территории Азербайджана, утверждают в Баку   12 июля 2020, 19:40
              Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
              Текст: Михаил Мошкин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Напомнил о себе самый старый конфликт на постсоветском пространстве. В воскресенье на границе Азербайджана и Армении гремела артиллерийская канонада, есть погибшие. Происходящее описывается языком военных сводок: «Противник понес потери и отступил». Что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния, возможно ли дальнейшее разрастание конфликта?

              В воскресенье около полудня армянские и азербайджанские военные вступили в бой. Столкновение произошло не на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), а севернее, собственно на армяно-азербайджанской границе.

              «Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок, – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. Там же сообщили о потерях – двое азербайджанских военных убиты, пятеро ранены.

              «В настоящее время идут бои на этом направлении, – добавили представители азебрайджанского минобороны, при этом заверив: Наши подразделения контролируют оперативную обстановку. В результате адекватных мер противник понес потери и отступил».

              В свою очередь, армянская сторона обвинила Азербайджан в попытке нарушить границу. Азербайджанские военные «по непонятным для нас причинам на машине УАЗ попытались нарушить госграницу Армении в направлении области Тавуш», – в комментарии ТАСС обрисовало подробности воскресного инцидента минобороны Армении.

              «После предупреждений армянской стороны азербайджанские военнослужащие, оставив машину, вернулись на свои позиции. После этого военнослужащие Азербайджана опять попытались захватить армянскую позицию, подвергнув ее артиллерийскому обстрелу», – сообщили в армянском военном ведомстве. Здесь подтвердили, что азербайджанская сторона понесла потери при отходе, при этом «со стороны армянских вооруженных сил потерь нет».

              Таким образом, вновь напомнило о себе одно из самых застарелых противостояний на постсоветском пространстве – армяно-азербайджанское. В 1992-1994 годах конфликт из-за Нагорного Карабаха (Арцаха) принял характер полномасштабной войны. В мае 1994-го Армения и НКР с одной стороны, и Азербайджан с другой подписали соглашение о прекращении огня. В последующие десятилетия, несмотря на периодические инциденты, ситуация оставалась стабильной.  

              Конфликт грозил разгореться с новой силой в апреле 2016 года. После серии столкновений, которые получили название «четырехдневной войны», Армения и Азербайджан заключили договоренность о перемирии – соглашение было достигнуто на переговорах в Москве. Позднее стороны не раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.

              Прелюдией нынешнего инцидента можно считать заявление, которое минобороны Азербайджана сделало в конце мая, по итогам крупных армейских учений. Если для восстановления контроля Баку над Нагорным Карабахом придется применить военную мощь, то меры будут «сокрушительными и разрушительными, а «противник понесет огромные потери и это приведет к его полному поражению», заявили в азербайджанском военном ведомстве.

              В весенних маневрах, напомним, участвовало до 10 тысяч военнослужащих, около 120 единиц танков и бронетехники, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации и т.д.

              Тогда же, в мае президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт должен найти свое решение исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана. При этом в конце июня азербайджанский МИД проанонсировал встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию карабахского конфликта. Встреча должна была состояться 30 июня, однако никаких сообщений не поступало.

              «Такого рода столкновений, непосредственно на границе Армении и Азербайджана действительно давно не было», – сказал газете ВЗГЛЯД кавказовед Николай Силаев.

              Пожалуй, последним по времени крупным инцидентом было локальное столкновение у сел Бердаван и Чинари Товушской области Армении в июне 2012 года. Тогда не обошлось без жертв с обеих сторон – трое убитых армянских военных и один военнослужащий НКР, с другой стороны – пятеро азербайджанских военных.

              «В целом, на границе достаточно спокойно. Но поскольку все политические обстоятельства вокруг конфликта остаются прежними, то будет странно ожидать, что таких инцидентов не будет, – указал Силаев. – 

              С другой стороны, поскольку ситуация в регионе не изменилась, то и каких-то масштабных последствий вряд ли можно ожидать».

              Судя по сообщениям, появляющимся в открытых источниках, вряд ли можно ожидать и каких-то подвижек в урегулировании карабахской проблемы, под эгидой Минской группы ОБСЕ (которая действует еще с 1992 года) или как-то иначе заметил собеседник.

              Последним по времени поводом для «зависания» переговорного процесса стало заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна – в пятницу, при обсуждении новой стратегии нацбезопасности республики тот сослался на важность самоопределения армянской общины Нагорного Карабаха. В Баку отреагировали незамедлительно. «Пункты стратегии...фактически являются препятствием для переговорного процесса, являются неуважением со стороны Армении к международным решениям и резолюциям», – цитировал «Интерфакс-Азербайджан» заявление МИДа республики.

              Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, конфликт двух государств Южного Кавказа не отвечает национальным интересам России. Перед Москвой не стоит вопрос выбора стороны в армяно-азербайджанском конфликте – потому что обе страны исторически связаны с Россией. Российская политика исходит из необходимости не дать разыгрывать армянскую и азербайджанскую карту третьим силам.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............