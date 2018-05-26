Президент Азербайджана назвал условие урегулирования конфликта в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед выпускниками республиканской дипломатической академии (АДА), заявил, что карабахский конфликт должен найти свое решение исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана.

По словам Алиева, главным вопросом внешней политики Азербайджана является урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. При этом Баку не намерен отказываться от принципиальной позиции по этому вопросу, передает РИА «Новости».

«Международное сообщество признает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана и есть четыре резолюции Совбеза ООН по этому поводу, что создает юридическую основу для урегулирования конфликта», – заявил президент республики.

При этом Алиев посетовал, что международное право в сегодняшнем мире «не работает». «В последнее время вообще не работает. Это реальность. (...) Поэтому мы должны отныне укреплять экономику, армию, укрепляться в других областях, чтобы приблизить решение конфликта», – сказал Алиев, подчеркнув, что «территориальная целостность Азербайджана, признанная международным сообществом, должна быть восстановлена».

Напомним, в начале апреля 2016 года Армения и Азербайджан заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта. 5 апреля того же года в Нагорном Карабахе вступило в силу перемирие, договоренность о котором была достигнута на переговорах в Москве. Позднее стороны не раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.