Армения заявила об атаке азербайджанского беспилотника по автомобилю МЧС

Азербайджанский беспилотник нанес удар по машине армянского МЧС, заявил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Ударный беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Азербайджана нанес удар по машине МЧС, жертв нет», – сообщил Ованнисян в соцсетях, передает РИА «Новости».

Также он опубликовал фотографии сгоревшего автомобиля.

Ранее минобороны Азербайджана пригрозило нанести удар по Мецаморской АЭС в случае нападения на Мингечевирское водохранилище.

В четверг сообщалось, что Азербайджан якобы использовал против Армении РСЗО «Град», а Армения подбила азербайджанский танк. При этом азербайджанская сторона опровергла информацию о подбитой бронетехнике.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении на границе Азербайджана и Армении, которое началось в воскресенье, когда армянские и азербайджанские военные вступили в бой.