Армения подбила азербайджанский танк

Армянская армия подбила азербайджанский танк во время боев на границе, сообщила пресс-секретарь министра обороны Шушан Степанян.

В своем Facebook пресс-секретарь обнародовала соответствующий видеоролик.

Также уничтожены огневые позиции артиллерийских и минометных батарей Азербайджана, откуда ранее велась стрельба по приграничным населенным пунктам.

Ранее представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан использовал против Армении РСЗО «Град».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении на границе Азербайджана и Армении, которое началось в воскресенье, когда армянские и азербайджанские военные вступили в бой.