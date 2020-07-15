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15 июля, среда  |  Последнее обновление — 12:25  |  vz.ru
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Крым проходит испытание ажиотажным турпотоком

Крым утопает в туристахФото: Сергей Мальгавко/РИА «Новости»
Прошло всего две недели, как Крым начал принимать туристов из других регионов России, а мест уже практически нет, рапортуют местные чиновники. Неужели россияне скупили почти все отели, и им придется провести это лето на черноморских пляжах в тесноте и скученности? Однако ситуация выглядит не так однозначно, говорят представители туристического сектора и сами отдыхающие.  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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России срочно нужен новый закон для защиты детей

Всего в мире живут от 130 до 200 миллионов женщин, подвергнутых клиторидэктомииФото: Florian Gaertner/Photothek/Global Look Press
На российских детях продолжают проводить изуверские операции, взятые из культовой практики наиболее нищих народов Африки. Иногда правоохранительные органы не замечают этой проблемы или заводят дела по «легким» статьям, в результате чего «врачи-вредители» могут отделаться легким испугом. Очевидно, что стране необходим специальный закон на этот счет. Но почему он до сих пор не принят? Подробности...
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Лукашенко лишает себя аргумента в спорах с Москвой

Белорусский лидер наверняка уже празднует победу на очередных президентских выборахФото: REUTERS/Maxim Shemetov
Белорусский ЦИК огласил итоговый список кандидатов в президенты Белоруссии. Там оказался Александр Лукашенко и еще несколько спойлеров. Более-менее серьезные оппозиционные кандидаты были отсеяны под разными предлогами – в том числе из-за «сотрудничества с Россией». Означает ли это, что Лукашенко уже может считать себя победителем выборов? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Выйдет ли Украина из Минских соглашений

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Довольно давно сложилась парадоксальная ситуация: Минские соглашения не работают, потому что Украина их не выполняет. Но с другой стороны, если они престанут существовать даже как юридическая химера, то последствия могут быть еще хуже. Подробности...

Новая этика – технология тотальной невротизации людей

Игорь Караулов, поэт, публицист
Белым предложено каяться просто потому что они белые. И мужчины тоже должны покаяться якобы из-за врожденной мужской привилегии. Это пока ещё не про нас. Мы у себя наблюдаем лишь зарницы, и они публику скорее потешают, чем настораживают. Подробности...

Присоединение к России было прогрессом для Кавказа

Герман Садулаев, писатель, публицист
Мои предки выбрали Россию. И время показало, что они были правы: в России всем кавказским народам удалось сохранить и родную землю, и язык, и самосознание, и веру, а теперь у каждого кавказского народа в России есть собственное национально-государственное образование. Подробности...
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      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
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          Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?
          • Азербайджан

          • Армению

          • Ни одну из сторон

          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
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              Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?

              Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

              Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударов   15 июля 2020, 11:00
              Фото: mod.gov.az
              Текст: Андрей Резчиков,
              Андрей Самохин

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              Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну?

              Во вторник в МИД Армении был вызван на ковер украинский посол Иван Кулеба. Поводом стало прозвучавшее накануне заявление внешнеполитического ведомства Украины, однозначно поддержавшего Баку в его конфликте с Ереваном. В МИД Армении украинскому дипломату представили факты о нарушении режима прекращения огня именно азербайджанской стороной и целенаправленном обстреле гражданской инфраструктуры и мирного населения в армянских приграничных селах.

              Руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник не удивлен тем, что Киев однозначно занял сторону Азербайджана.

              «Киев имеет при этом в виду Крым и Донбасс, поэтому он выступает на стороне тех бывших советских республик, что защищают свои границы по состоянию на 1991 год. Только их Украина считает законными», – сказал он газете ВЗГЛЯД. При этом, по его убеждению, большая или меньшая демократичность или «прозападность» режима в той или иной республике не играет для Киева никакой роли. Исходя из этого на Украине и потребовали от Армении восстановления «территориальной целостности» Азербайджана.

              Впрочем, важную роль сыграли и меркантильные соображения. «Азербайджану есть что предложить Украине: в первую очередь нефть, на которую Киев рассчитывает. Кроме того, азербайджанский бизнес, в отличие от армянского, весьма серьезно работает в нашей стране», – сказал Бортник.

              Кроме Украины, в конфликт продолжают втягиваться и другие соседние страны. Во вторник по этому поводу впервые выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, зачинщиком обострения он объявил Ереван. «Мы решительно осуждаем атаки Армении на братский Азербайджан. Из-за систематических атак Армении мы очень обеспокоены. Это сознательное нападение», – заявил Эрдоган, пообещав Баку поддержку «против любых нападений».

              Источник газеты ВЗГЛЯД в армянских дипломатических кругах считает, что на военную провокацию Баку вдохновил как раз сам Эрдоган – и это не случайно совпало с превращением собора Святой Софии в мечеть. Он также отметил, что Азербайджан проигнорировал призыв ООН соблюдать перемирие во время пандемии. Дипломат предполагает, что таким образом азербайджанский президент Ильхам Алиев решил

              «перенаправить на армян гнев своего народа, обнищавшего во время карантинных мер и уставшего от борьбы кланов».

              Дипломат призвал страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осудить «агрессию Азербайджана, осуществленную при поддержке Турции».

              ОДКБ же во вторник наконец определила свою позицию, призвав обе стороны к немедленному прекращению огня. Кремль, со своей стороны, выразил обеспокоенность в связи с ситуацией, а глава МИД Сергей Лавров ранее звонил коллегам в обе республики и также убеждал их немедленно прекратить огонь.

              Однако никаких признаков затишья в зоне боев во вторник не наблюдалось. Напротив, росли потери – причем на уровне офицерского корпуса. В перестрелках погибли генерал-майор азербайджанской армии Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев, а в вооруженных силах Армении убиты майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян, сообщает ТАСС.

              Минобороны Азербайджана также заявило об уничтожении армянского дота в товузском направлении границы. По его версии, ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу три приграничных села Товузского района, о жертвах не сообщается. В свою очередь Ереван сообщил, что артиллерия Азербайджана обстреляла окрестности села Берд. Также на приграничной территории Армении оказался поврежденным наземный газопровод. Как сообщило ЗАО «Газпром Армения» («дочка» Газпрома), в результате прекратилась подача газа в несколько сел Тавушской области.

              Многие эксперты отмечают, что новый военный кризис в Закавказье неизбежно втянет в себя не только Турцию, но и соседние республики, в том числе и Россию. Парадокс, однако, заключается в том, что в данный момент политические отношения у Москвы с Ереваном довольно прохладные.

              Как известно, после «бархатной революции» 2018 года новый лидер страны Никол Пашинян объявил курс на сближение с Западом, демонстративно отправив под арест и генсека ОДКБ генерала Юрия Хачатурова, и экс-президента Роберта Кочаряна, с которым давно и близко дружит президент Путин. Кочарян просидел в тюрьме полтора года и лишь на днях был выпущен, чтобы дожидаться суда под домашним арестом. При этом президент России демонстративно передавал заключенному Кочаряну пожелание «стойкости духа» и даже встречался с женой арестованного, чтобы выразить ей свою поддержку. А тем временем Пашинян в течение года блокировал работу аппарата ОДКБ, не давая своим союзникам назначить нового генсека на место Хачатурова.

              Отношения же Путина и Алиева, напротив, считаются довольно теплыми. Так, например, прошлой осенью они вместе выступали на заседании политологического клуба «Валдай» в Сочи. В этой связи многие аналитики задавались вопросом, стоит ли России вообще заступаться за Ереван.

              Первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков напоминает, что Ереван остается нашим военным союзником, на территории Армении в Гюмри стоит наша военная база. «Если возникнет ситуация, близкая к разгрому Армении, российские военные все же выступят на ее стороне. Если говорить, что Пашинян – прозападный лидер, то Ильхам Алиев – тогда уж еще более прозападный, да еще и протурецкий», – считает Сивков.

              Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы накануне откровенно предупредил: поскольку Баку будет добиваться возврата Нагорного Карабаха, перестрелка в районе Товуза вполне может перерасти в полномасштабную войну двух стран. Во вторник посол также назвал столкновение провокацией Армении, цель которой – втянуть в конфликт Россию и ОДКБ и создать новый очаг напряженности, беспокоящий все ту же Россию.

              Но если призывы Москвы к прекращению огня не возымеют действия и полномасштабная война все же разгорится, чья армия окажется объективно сильнее?

              На ваш взгляд

               
              Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?



              Сивков считает, что армия Азербайджана превосходит своего противника и по авиации, и по бронетанковым силам. «К этому надо добавить превосходящий экономический потенциал Азербайджана за счет богатых нефтяных запасов», – говорит он газете ВЗГЛЯД, и тут же оговаривается: «Есть несколько «но»: судя по опыту предыдущих войн, оперативно-тактическая и оперативно-стратегическая подготовка командного состава азербайджанской армии значительно ниже, чем в армянской». Он также упоминает высокий морально-психологический потенциал армии Нагорного Карабаха, которая де-факто является частью армянских вооруженных сил.

              Сивков делает вывод, что в короткой войне армяне, несмотря на техническое и количественное отставание, вполне могут устоять и даже нанести поражение противнику на отдельных направлениях. Но если война затянется и приведет к значительным потерям, то Еревану придется нелегко.

              В свою очередь военный эксперт Павел Фельгенгауэр в комментарии газете ВЗГЛЯД уточнил, что у Баку больше современных зарубежных вооружений, в том числе ударных израильских беспилотников. Ереван же может рассчитывать лишь на российское и советское оружие. Правда, у Еревана есть современные российские ракеты «Искандер» и старые советские жидкостные одноступенчатые баллистические ракеты Р-17, которые на Западе называют Scud B. Это оружие, чья боевая часть весит тонну, досталось Армении в наследство от советской армии.

              «Искандеры» обладают куда меньшей боевой частью и могут нанести высокоточный удар, но вряд ли они причинят серьезный ущерб нефтяной инфраструктуре Азербайджана. Зато этой ракетой армяне могут попасть по президентскому дворцу в Баку», – пояснил Фельгенгауэр.

              «Смогут ли ВВС Армении разбомбить азербайджанские нефтяные вышки?» – задается вопросом Сивков. Это было бы просто, если бы они не были надежно прикрыты средствами ПВО, оставшимися еще со времен СССР и дополненными техникой, купленной в России. С таким же успехом можно сказать, что азербайджанские ВВС разбомбят все стратегические предприятия Армении, что будет еще быстрее».

              По убеждению эксперта, хотя перестрелки в Товузе затянулись, сценарий большой войны маловероятен. «В продолжительной войне не заинтересованы ни Россия, ни Турция. Поэтому ее там и не будет. Все ограничится локальными стычками», – резюмирует Сивков.

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