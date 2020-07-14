ОДКБ призвала Баку и Ереван к немедленному прекращению огня

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выражает серьезную озабоченность из-за обострения на границе Армении и Азербайджана и призывает к немедленному прекращению огня, говорится в комментарии Секретариата ОДКБ, предоставленном пресс-секретарем организации Владимиром Зайнетдиновым.

«В Секретариате ОДКБ выражают серьезную озабоченность в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, возникшей 12 июля с. г. после вооруженного столкновения подразделений вооруженных сил Армении и Азербайджана, в том числе с применением тяжелого вооружения, в результате которого есть убитые и раненые», – передает РИА «Новости» заявление организации.

«Складывающаяся ситуация не способствует нормализации обстановки на границе двух соседних государств, одно из которых – Республика Армения – является государством-членом ОДКБ, и свидетельствует о нарушении договоренностей о прекращении огня, достигнутых на уровне руководства Армении и Азербайджана», – подчеркнули в ОДКБ.

В военно-политическом блоке призывают стороны «к немедленному восстановлению режима прекращения огня в зоне ответственности ОДКБ». «Выражаем соболезнования родным и близким погибших и желаем раненым скорейшего выздоровления», – отметили в ОДКБ.

В организации обратили внимание, что Совет коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел ОДКБ в своих заявлениях неоднократно призывали стороны добиваться урегулирования конфликтных ситуаций исключительно мирным путем и воздерживаться от провокационных действий с целью недопущения эскалации напряженности.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В минобороны Армении эту информацию опровергли.

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