Армия Азербайджана показала уничтожение огневой позиции ВС Армении

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения огневой позиции вооруженных сил Армении.

«Напряжение на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы продолжалось в ночь на 13 июля. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки, точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника», – передает официальный сайт минобороны Азербайджана.

Там добавили, что во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид-оглы.

«В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем наших войск. Против врага применяются карательные меры. Противник скрывает информацию о потерях», – заявили в военном ведомстве Азербайджана.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.