Эксперт оценил военный потенциал Армении и Азербайджана в случае начала вооруженного конфликта

По военному оснащению Азербайджан и Армения примерно равны, но у Баку больше современных зарубежных вооружений, в том числе ударные израильские беспилотники. Ереван может рассчитывать исключительно на российское и советское оружие, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Он указал на уязвимые стороны обеих соперников, между которыми грозит разразиться полномасштабная война.

«Соотношения боевого потенциала Азербайджана и Армении примерно равны. У армян вместе с Карабахом приблизительно столько же тяжелой бронетехники, артиллерии, как у азербайджанцев. А систем залпового огня, может, и побольше будет», – сказал военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Однако на стороне Азербайджана качественное превосходство, что проявилось во время четырехдневной войны в апреле 2016 года. Тогда большим сюрпризом стало применение тяжелых огнеметных систем (ТОС) по армянским передовым позициям. «Армяне понесли большие потери, они этого не ожидали. Было много раненых», – напомнил эксперт.

Также у Баку есть возможности закупать современные системы вооружений не только у России и Белоруссии, но и Израиля, Турции и ряда других стран. Армения не только более стеснена в средствах, но ей просто негде купить некоторые виды вооружений. Израиль не продает Еревану оружие из-за союзнических отношений Армении с Ираном, а Анкара – поддерживает Баку. Поэтому кроме России и Белоруссии Армении по большому счету никто вооружения не продает.

«По ряду позиций азербайджанские вооруженные силы качественно превосходят и российские. У Баку есть ударные израильские беспилотники. У России ударных беспилотников нет вообще, только собираются создавать. Мы хотели купить у Израиля ударные, но Пентагон запретил, а Азербайджану нет», – сказал эксперт.

Во время конфликта в 2016 году для Армении стало полной неожиданностью, когда подъехавший к фронту автобус с мобилизованными бойцами был легко подбит ударным беспилотником. «Там с таким не были знакомы», – подчеркнул собеседник.

Еще у азербайджанцев есть прицеливания с использованием GPS, в том числе для ракет дальностью по меньшей мере 120 километров. Кроме того, израильтяне модернизировали Азербайджану танки Т-72, что соответствует российским модернизированным Т-72б3м.

Фельгенгауэр опроверг предположения о возможности армян причинить ущерб путем воздушной атаки на нефтегазовые месторождения под Баку в Каспийском море. «У Армении есть шесть сравнительно новых истребителей Су-30, но это же не бомбардировщики. К тому же, у Азербайджана есть системы ПВО, в том числе российские С-300 «Фаворит», – напомнил эксперт.

Впрочем, у Еревана есть современные российские ракеты «Искандер» и старые советские жидкостные одноступенчатые баллистические ракеты Р-17, которые на Западе называют Scud B. Это оружие, чья боевая часть весит тонну, досталось Армении в наследство от советской ракетной бригады. «Искандеры» обладают куда меньшей боевой частью и могут нанести высокоточный удар, но вряд ли они причинят серьезный ущерб нефтяной инфраструктуре. Этой ракетой армяне могут попасть по президентскому дворцу в Баку», – пояснил эксперт.

В то же время Фельгенгауэр не видит желания ни с той ни с другой стороны развязывать войну до победного конца. Он считает возможным повторение событий апреля 2016 года, когда в течение суток Азербайджан продолжал наступление и захватил несколько высот, но резко остановился. «Для ведения полномасштабной войны нет политической воли ни в Ереване, ни в Баку. Хотя народ с обеих сторон настроен очень воинственно, особенно в Азербайджане», – подытожил эксперт.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник Минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли. При этом военное ведомство Азербайджана опубликовало кадры уничтожения огневой позиции вооруженных сил Армении.

А посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы заявил, что вооруженные столкновения на границе Азербайджана и Армении могут привести к непредсказуемым результатам, которые отразятся на всем регионе Южного Кавказа.