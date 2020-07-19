Московские рынки решили азербайджано-армянский конфликт

Обострение ситуации на границе Азербайджана и Армении неожиданным образом затронуло столицу России. Фуры с армянскими абрикосами отказалась принимать одна из крупнейших оптовых продовольственных баз, подконтрольная выходцам из Азербайджана. Однако, в отличие от многолетнего конфликта в Закавказье, проблему в Москве урегулировали быстро и бескровно.

Продолжающиеся всю неделю бои на границе Азербайджана и Армении с использованием артиллерии, танков и дронов отразились на торговых отношениях в Москве. В пятницу, 17 июля, один из крупнейших в России оптово-розничных продовольственных центров «Фуд Сити», который находится на 22-м километре Калужского шоссе, неожиданно запретил продавать у себя армянские товары. Владельцами этого столичного продовольственного рынка являются уроженцы Азербайджана – миллиардеры Год Нисаров и Захар Алиев. В итоге 50 фур с армянскими абрикосами и черносливом (а это скоропортящийся товар) оказались в отстойнике. В это же время еще как минимум в три раза больше машин с товарами из Армении уже пересекали границу. Но в Москве они могли оказаться просто никому не нужны.

«Фуд Сити» – огромный оптовый центр площадью 120 га, где разместилось около полутора тысяч магазинов, имеет огромное значение. Товары отсюда развозятся по всей России, причем даже карантин не сказался на работе центра. Здесь реализуется около 15% продуктового оборота столицы. Миллиардеры из списка «Форбс» Алиев и Нисанов купили этот объект семь лет назад у компании «Пламя», которую, по неофициальным данным, контролировали совладельцы СМП-банка Аркадий и Борис Ротенберги. Мэр Москвы Сергей Собянин лично присутствовал на открытии оптового центра в сентябре 2014 года.

Представители посольства Армении в Москве сразу же приехали на рынок, однако в «Фуд Сити» с ними никто разговаривать не стал, посетителей выпроводила охрана.

«Официально мы получили объяснение, что данное решение принято руководством торгового центра во избежание конфликтных ситуаций между армянами и азербайджанцами», – сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь минэкономики Армении Анна Оганян.

Ситуацию можно расценивать как попытку препятствовать реализации на территории России товаров из Армении на национальной почве, заявил посол Армении в РФ Вардан Тоганян. «Создается впечатление, что отдельные юридические анклавы в Москве руководствуются азербайджанскими законами и следуют инструкциям из Баку, тем самым чувствуя себя вне российской юрисдикции», – добавил Тоганян. По его мнению, «подобное поведение преследует также цель спровоцировать межнациональное напряжение в России».

Совместными усилиями посольства и армянской общины прибывшие из Армении фуры были все-таки направлены на другие московские базы и в иные крупные центры оптовой торговли.

Тем временем азербайджанцы в социальных сетях стали выкладывать различные видео, где они давят армянские абрикосы. А армяне запустили в соцсетях «абрикосовый флешмоб». В итоге столичные армяне приехали на рынки и буквально за несколько часов скупили почти все армянские фрукты. Некоторые скупали абрикосы тоннами, а в воскресенье была объявлена акция о бесплатной раздаче восьми с половиной тонн армянских абрикосов и персиков всем желающим у армянской церкви на Олимпийском проспекте. Информацию об этом в своем Instagram разместила визажист Гоар Аветисян: «Даже находясь в оторванности от мира, в заботе о новорожденном малыше, я все утро была на связи с Софьей Броян (блогер, актриса), и мы думали, как помочь, помимо информирования, делу с продажами фруктов из Армении. Мы купили по две тонны персиков и абрикосов каждая, плюс к нам присоединилась армянская церковь». В воскресенье армяне всего мира празднуют национальный праздник воды – Вардавар.

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Сильную реакцию среди армян вызвало Telegram-заявление главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. «После всего зла и захлебывающегося презрения, которое вы проявляли к России в последние годы, ваши информационные войска и вы сами считаете себя вправе ждать помощи? На самом деле после всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть. Но она так не поступит. Я уверена. Поможет и в этот раз. Потому что Россия – такая. Великодушная и благородная, Родина моя, ненаглядная», – написала она в своем посте.

И конфликт действительно в воскресенье оказался исчерпан. «На сегодняшний и на вчерашний день, во второй половине, вопрос полностью решен. Я имею в виду, решен вопрос об организации продажи, распределения и складирования сельхозпродукции. Потому что благодаря возможностям московского центра, московского рынка в различные торговые точки, рынки и большие логистические центры «Бухта», «Щелковский» и так далее товары поступили, были перенаправлены в «Фуд Сити». Торговля идет, и в этом вопросе на сегодняшнее утро нет никаких проблем», – заявил Вардан Тоганян радиостанции «Эхо Москвы». Это подтвердили и столичные власти.

«Говорить о том, что инцидент с «Фуд Сити» и армянской продукцией – это полный беспредел и безобразие, наверно, бессмысленно, потому что любому здравомыслящему человеку это и так понятно. Что это классическое проявление националистической эйфории – тоже», – говорит старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. В отсутствие других внятных инструментов выражения недовольства, топтание ногами продуктов питания и не допуск их на прилавки, видимо, стали подходящим несловесным инструментом.

На самом деле напряженность между этническими диаспорами, в том числе между армянской и азербайджанской диаспорами в той же Москве, есть всегда. Другое дело, что обычно эта напряженность имеет латентный вялотекущий характер, поэтому ее не так сильно заметно, поясняет собеседник.

«Но когда ситуация на границе двух стран обостряется, то, конечно, это отражается в таких безобразных проявлениях, которые мы увидели в Москве сейчас», – говорит Чупрыгин.

Дать гарантии, что ничего подобного больше не повторится – вряд ли кто-то может. С экономической точки зрения москвичам, да и в целом россиянам, беспокоиться не стоит. Без фруктов, в том числе абрикосов, они не останутся. Даже если ситуация приобретет характер коллапса, когда условно все фрукты из Армении не смогут попасть на российский рынок. Такой сценарий выглядит пока фантастичным.

Но если все же предположить такое развитие событий, то официальная статистика импорта фруктов и орехов в Россию показывает, что доля Армении здесь невелика. В 2016-2018 годах Армения импортировала в Россию фруктов и орехов почти на 61 млн долларов. Но это всего лишь 0,4% всего импорта этих товаров в нашу страну. Главными поставщиками фруктов и орехов в Россию являются прежде всего Эквадор, Турция и Китай, которые торгуют с нами на миллиарды долларов. Эквадорские фрукты (плюс орехи) занимают почти четверть импорта, турецкие – 15%, китайские – чуть более 8%. В пятерку крупнейших поставщиков по итогам 2016-2018 годов вошли также Сербия и Египет, которые продали нам за три года фруктов и орехов на сотни миллионов долларов с долей импорта от 4-5%.

Азербайджан занял шестое место по поставкам фруктов и орехов в Россию по итогам 2016-2018 годов. Если Армения за эти годы продала товара на 61 млн долларов, то Азербайджан в десять раз больше – на 624 млн долларов.

Между тем обострение конфликта на границе Армении и Азербайджана может и дальше проявляться в Москве и других регионах России. «Это взаимосвязано. Отношения между диаспорами, особенно такими эмоциональными, как азербайджанская и армянская, являются зеркалом того, что происходит между двумя странами. Диаспоры живут в прямом контакте с родиной, идет постоянная подпитка эмоциональная, политическая, идеологическая. От этого никуда не деться, к этому надо быть готовыми», – говорит Чупрыгин.

«Не хочу занимать ничью сторону, но есть глубокое личное ощущение, что градус националистического психоза на территории Азербайджана мощнее, чем на территории Армении. Эта воинственная риторика в последнее время в Азербайджане достаточно сильна. И это не может не отразиться на поведении азербайджанской диаспоры как в Москве, так и в других городах России», – считает собеседник. «Чем выше будет градус противостояния на границе Армении и Азербайджана, тем выше будет градус напряженности в Москве», – уверен он.

Другой вопрос: как России реагировать на это? «Когда происходят уличные беспорядки, этнические столкновения, тогда понятно, как реагировать. Это дело ОМОНа. А иметь дело с такими конфликтами, как в «Фуд Сити», сложнее всего. Потому что внешнее влияние оказать не так просто. Стороны могут прикрыться тем, что это спор между хозяйствующими субъектами, хотя всем понятно, что это не так», – рассуждает ближневосточный эксперт.

По его мнению, предотвратить такие болезненные проявления конфликта невозможно: нельзя же приставить милиционера к каждому. Единственное – можно проводить просветительские мероприятия среди и азербайджанской, и армянской диаспор. «Есть большое количество абсолютно здравомыслящих людей, в том числе видных ученых и общественных деятелей, которые могли бы внести свой вклад в просветительскую работу, прежде всего среди молодежи. Другой вопрос: хотят ли они это делать», – отмечает политолог.

Эксперта беспокоит, что текущее обострение армяно-азербайджанского конфликта может затянуться надолго, учитывая, что масла в огонь подливает Турция, которая поддерживает Азербайджан.

«Россия находится в самом центре этих событий, потому что и та и другая сторона апеллирует к ней как к посреднику и арбитру, который придет и рассудит. Это очень сложная ситуация», – заключает собеседник.

На границе Армении и Азербайджана вот уже тридцать лет то и дело вспыхивают бои. Суть конфликта в Нагорном Карабахе, который является автономной областью Азербайджана, но с 90-х годов Армения удерживает ее под своим контролем. Нагорный Карабах стал самопровозглашенной республикой. Урегулирование конфликта между этими странами, как разбирала газета ВЗГЛЯД, вряд ли возможно в обозримом будущем.

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