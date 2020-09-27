Власти Карабаха объявили военное положение

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию, сообщил его пресс-секретарь Ваграм Погосян.

«Исходя из сложившейся ситуации, созвано внеочередное заседание Национального собрания. Выступая перед депутатами, я заявил, что объявил военное положение и всеобщую мобилизация лиц старше 18 лет», – говорится в заявлении Арутюняна, опубликованном в Facebook пресс-секретаря.

Тем временем омбудсмен Карабаха Артак Бегларян заявил о гибели женщины и ребенка в результате обстрела на линии соприкосновения с Азербайджаном.

«В результате азербайджанских артобстрелов среди гражданского населения есть погибшие и раненые. В Мартунинском районе погибли два человека – женщина и ребенок, двое ранены. Данные по другим населенным пунктам уточняются. Артиллерийскому обстрелу подверглись также школы, в том числе Степанакерта», – написал Бегларян в Facebook.

По его словам, в Карабахе повреждена гражданская инфраструктура.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения заявила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне.

В начале августа Армения обвинила Турцию в дестабилизации обстановки на Южном Кавказе. В конце июля Ереван обвинил Баку в подготовке эскалации на границе.

Ранее в Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.

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