Раскрыто число потерь в ходе обострения в Нагорном Карабахе

Армия обороны Карабаха потеряла более 16 военнослужащих во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе с Азербайджаном, сообщило армянское Минобороны.

«Заместитель министра обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) Артур Саркисян сообщает, что армянская сторона, по предварительным данным, потеряла 16 военнослужащих, есть более 100 раненых», – цитирует пресс-секретаря Минобороны Армении Шушану Степанян ТАСС.

При этом генпрокуратура Азербайджана сообщила, что число раненых мирных граждан в результате обострения в регионе выросло до 19 человек, передает РИА «Новости».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения заявила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения может признать независимость Нагорного Карабаха. Также Армения объявила мобилизацию и военное положение.