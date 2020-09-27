В Нагорном Карабахе начинается новая война

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27 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:20  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно president.gov.ua
Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Турция ищет повод к войне на Южном Кавказе

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Военная победа в ходе блицкрига в Карабахе, на которую рассчитывают в Турции, откроет дорогу к еще большей войне. Потому позиция «пусть сами разбираются» – это «умиротворение агрессора» в стиле лорда Чемберлена. Подробности...
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Почему воссоединение России и Белоруссии выгодно всем

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ни один серьезный европейский народ не пустит Белоруссию дальше людской, и трезвая перспектива на той стороне – это лет тридцать ожидания допуска в Евросоюз, тяжелая гастарбайтерская работа и толкание локтями в очереди между Косово и Боснией. Подробности...
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    В Нагорном Карабахе начинается новая война

    В 1994 году Азербайджан потерял контроль над своей автономной областью и мечтает его вернуть    27 сентября 2020, 19:00
    Фото: nkrmil.am
    Текст: Геворг Мирзаян

    Нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, когда было заключено перемирие. Сейчас армия Азербайджана разворачивает полномасштабное «контрнаступление» и рапортует о захвате населенных пунктов НКР. В Ереване же уверяют, что враг не прошел и потерял множество танков и даже вертолетов. Что в реальности происходит на Южном Кавказе. И что России с этим делать?

    Граница между Нагорным Карабахом и Азербайджаном никогда не была спокойной, там постоянно случались перестрелки и даже локальные наступательные операции. Однако утром 27 сентября азербайджанская армия перешла в наступление по всей линии фронта. В качестве повода были названы «масштабные провокации» и «проявления армянского фашизма», произошедшие в 6 утра 27 сентября.

    По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, «вооруженные силы Армении, используя различные виды оружия, в том числе тяжелую артиллерию, с нескольких направлений подвергли обстрелу наши населенные пункты», после чего и было принято решение разобраться по-взрослому.

    Азербайджанские силы рапортуют о успехах. Убито полтора десятка армянских солдат, захвачены ряд подконтрольных Нагорно-Карабахской республике (НКР) населенных пунктов. «На Физули-Джебраильском направлении освобождены села Гараханбейли, Гервенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района», - заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

    В Минобороны НКР и Ереване данные о потере «стратегических точек» не подтверждают, называя их «очередной информационной провокацией азербайджанской пропагандистской машины» и предлагая коллегам в Баку «добавить к 6 селам еще 10 городов» и «научиться делать нормальный фотошоп». По мнению армянской стороны, азербайджанские силы предприняли ничем не спровоцированную попытку захватить территорию НКР – и пока что терпят неудачу, потеряв в боях значительную часть техники (особенно танков).

    Тем не менее, в Ереване признают серьезность ситуации и (вслед за НКР) уже ввели в Армении военное положение и объявили мобилизацию. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, «во имя Родины, во имя Победы».

    Исход боевых действий на данный момент не ясен. Однако уже можно сделать вывод о том, кто все начал, почему начал, чьи уши торчат за началом эскалации – и как с этими ушами поступать России.

    Кому это выгодно?

    Для того, чтобы понять, кто начал нынешний виток конфликта, достаточно взглянуть на то, кому выгодно разрушать нынешний статус-кво.

    Армения в этом не заинтересована – ее все устраивает. НКР вот уже почти 30 лет де-факто независим, и переходить под контроль Баку не собирается (переговоры об этом фактически заморожены). Безопасность Нагорного Карабаха неформально гарантирована Россией – партнером Армении по ОДКБ. Единственной пока что не достигнутой целью на карабахском направлении является международное признание НКР, но добиться его через нападение на Азербайджан нельзя. 

    Статус-кво, не предполагающий ни механизма возврата территорий, ни даже субстантивных переговоров о создании такого механизма, категорически не устраивает Алиева, и дело не только в том, что НКР составляла значительную часть территории Азербайджанской ССР. Баку настолько сакрализировали карабахскую тему, что население фактически требует от руководства решить сепаратистскую проблему любым способом. В отсутствие переговоров, единственный способ - это война, но население она пока не пугает.

    Ведь ему столько рассказывали про то, какие большие средства вложены в азербайджанскую армию. На нее в год тратится больше денег, чем есть во всем армянском бюджете.

    «Арменофобия, которой режим Алиева питает свой народ, не могла привести к какому-либо другому результату. Руководство Азербайджана стало заложником этой политики и пытается осуществить свои угрозы по решению карабахского конфликта военным путем», - утверждает Пашинян.

    Собственно, сам азербайджанский президент и позиционирует это наступление как исполнение чаяний народа. «Успешная контрнаступательная операция положит конец оккупации и несправедливости, которая продолжается около 30 лет. Азербайджанский народ хочет жить на своей земле. Гражданин Азербайджана живет этой мечтой. Изгнанные со своих родных краев хотят вернутся на земли своих предков», - говорит Алиев.

    Не исполнять чаяния народа именно сейчас, когда снова упали цены на энергоносители и в бюджете образовалась дыра, может быть для азербайджанской власти опасным. Ну а для того, чтобы чаяния не омрачались альтернативной информацией, Баку ограничивает интернет по всей стране и просят граждан к этому отнестись «с пониманием».

    Что теперь делать России?

    В большинстве стран мира пристально следят за происходящим на Кавказе. И если Турция сразу же поддержала Баку и пообещала всю необходимую помощь, то ее европейские партнеры заняли нейтральную позицию.

    Совет Европы призывает срочно остановить боевые действия, а в НАТО уверяют, что «конфликт не имеет военного решения». Однако важнее всего сейчас позиция России.

    Формально Москва, являющаяся посредником в карабахском конфликте, вмешиваться не должна. Да, Армения входит в ОДКБ, но гарантии Организации на Нагорный Карабах (который все, в том числе и Ереван, признают де-юре территорией Азербайджана) не распространяются. В Баку это понимают – поэтому и оговариваются, что ведут операцию только на территории Нагорного Карабаха.

    «Если бы мы хотели, то могли бы провести боевые действия на территории Армении. Но у нас нет военных целей на территории Армении», - заявил Ильхам Алиев.

    Однако армянская сторона говорит о том, что конфликт уже вышел за территорию НКР. По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, «основной удар пришелся на населенные пункты Арцаха, однако были нанесены удары и по Варденису в Армении». Однако запрос на помощь в ОДКБ Ереван пока не отправил.

    С другой стороны, Кремль не может просто отойти в сторону, и дело не только в неформальных гарантиях, которые были даны Россией Нагорному Карабаху.

    В случае победы Азербайджана в войне по репутации Москвы будет нанесен серьезный удар, после чего стоит ждать, например, новых провокаций на Украине. Пока о победе Баку говорить рано: для взятия столицы Нагорного Карабаха города Степанакерта (не говоря уже о захвате и удержании территории НКР) Азербайджану нужны гораздо большие силы и, возможно, мобилизация. Но даже локальные успехи Азербайджана при российском молчании могут стоить Москве очень дорого.

    Во-первых, Баку не просто добьется своих внутриполитических целей, но и поймет, что способен и дальше откусывать по кусочку от НКР. Более того, может принудить Москву посадить Армению за стол переговоров для обсуждения условий сдачи Карабаха. Это для России опасно и унизительно.

    Во-вторых, воодушевится Турция: ряд источников говорят о том, что значительную роль в этом обострении сыграли турецкие политики, которые хотят проверить Россию на прочность. И если Москва даст слабину, то на горизонте появится сценарий, при котором пространство от Черного до Каспийского моря (а то и до границ с Китаем) будет турецкой зоной контроля.

    В-третьих, Армения может пойти на отчаянные шаги. Например, в Ереване всерьез рассматривают вопрос об одностороннем признании НКР, что полностью уничтожит даже призрак переговорного формата и не оставит Азербайджану иных вариантов кроме начала полномасштабных боевых действий. В итоге в них почти наверняка окажется втянута Россия.

    Именно поэтому Москва сейчас ведет интенсивный переговорный процесс. Сергей Лавров переговорил с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу и его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Судя по хронологии на официальном сайте, именно в такой последовательности.

    Вопрос теперь в том, на каких условиях будет прекращен огонь. А это уже во многом зависит от того, смогут ли армянские войска остановить азербайджанское наступление. 

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