Медведев отметил проблемы с выплатами участникам СВО

Медведев сообщил о проблемах с выплатами участникам СВО

Tекст: Дарья Григоренко

Он призвал к честному отношению к военнослужащим, которые сталкиваются с невыплатами денежных средств. Это заявление было сделано во время его визита в регионы, где губернаторы информируют о текущем положении дел, говорится в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Медведев отметил, что проблемы существуют на самом деле, и подчеркнул необходимость открытого обсуждения ситуации, а не создания иллюзии благополучия. «Когда в регион приезжаю, мне всегда губернаторы докладывают о том, как по этому направлению развиваются события, какие есть проблемы. А проблемы есть на самом деле. И не надо говорить о том, что у нас все хорошо», – заявил он, передает Газета.Ru.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин считает, что указы о выплатах раненым участникам СВО являются правильными и справедливыми.

Напомним, Путин подписал указ, устанавливающий единовременные выплаты для лиц, получивших увечья, травмы или контузии, в зависимости от степени их тяжести. Он также подписал указ об увеличении единовременных выплат участникам специальной военной операции, которые получили инвалидность в результате ранения, до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей.