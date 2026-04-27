Путин остался под впечатлением после разговора с 10-летней гимнасткой

Tекст: Валерия Городецкая

Особое внимание президента привлекла девочка, которая занимается гимнастикой уже семь лет, несмотря на свой юный возраст. «Семь лет занимаешься гимнастикой? А сколько ж тебе лет-то?!» – удивленно спросил Путин у своей собеседницы.

Узнав, что гимнастке всего десять лет, президент был настолько поражен, что на мгновение потерял дар речи, а затем просто поцеловал девочку в лоб и пожелал спортсменкам успехов.

Журналист Павел Зарубин опубликовал видео встречи в своем канале в Max. «Юная гимнастка явно впечатлила Путина», – отметил он.

Напомним, в понедельник Путин посетил спортивную школу имени Анатолия Рахлина в Петербурге.

Глава государства выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге и поздравил российских парламентариев с Днем российского парламентаризма.