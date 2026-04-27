Аракчи сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил о планах провести переговоры в России по вопросу конфликта с США и Израилем, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Тегеран и Москва традиционно проводят тесные консультации по всем ключевым региональным и международным вопросам.

Аракчи отметил, что из-за «навязанной войны» между странами встречи были приостановлены, но сейчас появилась возможность восстановить диалог.

«Эту возможность мы используем для обсуждения развития ситуации, связанной с войной, мы обсудим текущую обстановку. Естественно, нужно провести и необходимую координацию», – заявил министр в своем Telegram-канале.

В ходе визита Аракчи намерен уделить особое внимание развитию ситуации вокруг конфликта Ирана с США и Израилем, а также обсудить координацию действий с российской стороной.

Ранее Аракчи приехал в Петербург для переговоров с президентом Владимиром Путиным.

Посол Тегерана в Москве Казем Джалали анонсировал встречу дипломата с президентом России Владимиром Путиным.