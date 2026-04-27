Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.0 комментариев
Аракчи сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что намерен обсудить последние события вокруг иранского конфликта с США и Израилем в ходе визита в Москву.
Он подчеркнул, что Тегеран и Москва традиционно проводят тесные консультации по всем ключевым региональным и международным вопросам.
Аракчи отметил, что из-за «навязанной войны» между странами встречи были приостановлены, но сейчас появилась возможность восстановить диалог.
«Эту возможность мы используем для обсуждения развития ситуации, связанной с войной, мы обсудим текущую обстановку. Естественно, нужно провести и необходимую координацию», – заявил министр в своем Telegram-канале.
Ранее Аракчи приехал в Петербург для переговоров с президентом Владимиром Путиным.
Посол Тегерана в Москве Казем Джалали анонсировал встречу дипломата с президентом России Владимиром Путиным.