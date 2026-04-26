Посол анонсировал встречу Путина с главой МИД Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Руководитель внешнеполитического ведомства исламской республики планирует посетить Российскую Федерацию, передает РИА «Новости». Главной целью поездки станут переговоры с российским руководством.

Информацию о предстоящем событии подтвердил посол Тегерана в Москве Казем Джалали. «Визит состоится в понедельник, и в ходе него Аракчи проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным», – подчеркнул дипломат.

Соответствующее заявление посла было официально опубликовано в Telegram-канале иранского дипломатического представительства в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские переговорщики собрались вернуться в Пакистан для диалога с Вашингтоном.

Президент России Владимир Путин начал прошлые переговоры с Аббасом Арагчи в июне 2025 года.

Стороны обсудили перспективы мирного урегулирования противостояния между Ираном и Израилем.