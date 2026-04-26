Посол анонсировал встречу Путина с главой МИД Ирана
Министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи 27 апреля прибудет с визитом в Москву для проведения переговоров на высшем государственном уровне.
Руководитель внешнеполитического ведомства исламской республики планирует посетить Российскую Федерацию, передает РИА «Новости». Главной целью поездки станут переговоры с российским руководством.
Информацию о предстоящем событии подтвердил посол Тегерана в Москве Казем Джалали. «Визит состоится в понедельник, и в ходе него Аракчи проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным», – подчеркнул дипломат.
Соответствующее заявление посла было официально опубликовано в Telegram-канале иранского дипломатического представительства в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские переговорщики собрались вернуться в Пакистан для диалога с Вашингтоном.
Президент России Владимир Путин начал прошлые переговоры с Аббасом Арагчи в июне 2025 года.
Стороны обсудили перспективы мирного урегулирования противостояния между Ираном и Израилем.