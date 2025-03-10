В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.8 комментариев
Путин назначил Игоря Чайку замруководителя Россотрудничества
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Чайки заместителем руководителя Россотрудничества.
Соответствующий указ главы государства был размещен на портале правовой информации. В документе отмечается: «Назначить Чайку Игоря Юрьевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», передает ТАСС.
Игорь Чайка известен как предприниматель и член координационного совета ассоциации «Деловая Россия». С 2021 года он возглавляет общественный совет при Россотрудничестве. В своей профессиональной деятельности Чайка активно занимается гуманитарными проектами, направленными на помощь детям и социально незащищенным слоям населения в странах СНГ.