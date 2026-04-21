В Польше решили запретить пролет самолета премьера Фицо в Москву на 9 Мая
Власти Польши намерены запретить правительственному самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо пересекать свое воздушное пространство на пути в Москву на торжества 9 Мая, сообщил источник в дипломатических кругах.
Польские власти не намерены разрешать пролет правительственного борта главы словацкого кабмина через свое воздушное пространство, передает РИА «Новости».
Источник в дипломатических кругах сообщил, что заявка формально еще рассматривается, однако положительного решения не будет.
«Заявка на пролет самолета премьера Словакии формально рассматривается и будет еще рассматривается какое-то время, но никто не намерен давать такого разрешения. Его не будет на 100%», – рассказал собеседник агентства.
Дипломат напомнил о действующем запрете на авиасообщение через польско-российскую и польско-белорусскую границы. В МИД Польши не видят причин делать исключение для словацкого премьера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы и Латвии заранее запретили пролет правительственного борта Роберта Фицо в Москву на День Победы. Позже Эстония также отказала словацкому премьеру в использовании своего воздушного пространства.
В прошлом году политик прилетел на Парад Победы по удлиненному южному маршруту.