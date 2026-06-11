Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Директор музея рассказал о восстановлении панорамы в Севастополе
Директор Музея обороны Севастополя рассказал о восстановлении панорамы
Спасенные десять фрагментов полотна панорамы «Оборона Севастополя», которые удалось вынести из горящего здания музея, будут просушены, а их лакокрасочное покрытие по возможности сохранено, сообщил директор музея Михаил Смородкин.
По словам Смородкина, десять фрагментов картины, которые удалось спасти из горящего здания музея обороны Севастополя, просушат в местных мастерских, передает РИА «Новости».
«Те десять спасенных фрагментов, которые смогли вынести из горящей панорамы, необходимо просушить, сохранить лакокрасочное покрытие, сделать все возможное, чтобы холст не получил деформации», – рассказал руководитель музея.
По словам Смородкина, площадь спасенных фрагментов пока неясна, предстоит большая работа по их замеру и описанию, чтобы понять, какие именно фрагменты полотна спасены.
Первичные восстановительные мероприятия пройдут в реставрационных мастерских города. Специалисты постараются максимально сберечь лакокрасочный слой полотна. В дальнейшем спасенные части исторической панорамы планируется передать в крупные реставрационные центры для проведения более сложных работ.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении панорамы ударом украинского беспилотника.
В ходе спасательной операции специалисты эвакуировали из горящего здания три уцелевших фрагмента поврежденного полотна.
Музейные работники оперативными усилиями сберегли часть предметного плана исторической инсталляции.