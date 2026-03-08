Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Захарова сыронизировала над Зеленским из-за признания однополых пар на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский после признания на Украине однополых пар получил новые фантастические перспективы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на публикации в прессе, согласно которым украинский верховный суд признал «отношения однополой пары семьей» (движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено).
Она отметила, что украинские власти сумели наполнить «новым квазисмыслом» Международный женский день, который отмечается 8 марта.
«Но у Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы», – заключила она.
До этого Захарова иронично отреагировала на заявления о стремительной интеграции Киева в Евросоюз. Дипломат называла Зеленского неонацистом за уничтожение армии на деньги европейцев.