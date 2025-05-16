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Посол РФ назвал кощунством слова экс-спикера Минобороны Армении о Сталинградской битве
Посол России в Ереване Сергей Копыркин осудил слова экс-спикера Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна о Сталинградской битве, увидев в них попытку оправдать действия гитлеровской Германии.
Посол России в Ереване Сергей Копыркин назвал заявления бывшего пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна о Великой Отечественной войне кощунственной попыткой осквернить память сражавшихся с нацизмом, передает ТАСС.
В открытом письме министру обороны Армении Копыркин заявил, что слова Ованнисяна вызвали широкое возмущение в армянском обществе, особенно на фоне традиционного уважения к празднику Победы.
Копыркин отметил, что Ованнисян сейчас возглавляет Командно-штабной институт Военной академии Армении, носящий имя маршала Ивана Баграмяна. Это, по мнению посла, придает особый резонанс его словам.
«Трудно оценить такого рода поступок иначе как попытку осквернить память наших героических предков, которые не допустили реализации гитлеровских планов порабощения и уничтожения народов СССР, а также спасли человечество от "коричневой чумы"», – говорится в письме.
Ованнисян, выступая 9 мая в эфире Общественного телевидения Армении, заявил, что нацисты якобы планировали создать Великую Армению за счет части территорий Турции и усомнился в том, что победа под Сталинградом спасла Армению от турецкого вторжения.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, какие мифы о Великой Отечественной войне насаждает в стране нынешнее руководство Армении.