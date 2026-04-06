Путин поручил проанализировать причины недовольства медпомощью в регионах

Президент Владимир Путин поручил правительству и региональным властям проанализировать причины низкой удовлетворенности медицинской помощью в ряде субъектов страны, следует из поручения на сайте Кремля.

В список вошли Карелия, Камчатка, Амурская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Новгородская, Тверская, Челябинская области и Еврейская автономная область.

«Разработать и утвердить... план мероприятий, направленных на совершенствование управленческих решений в системе здравоохранения указанных субъектов Российской Федерации, включая организацию обучения руководителей медицинских организаций, а также обеспечить реализацию таких мероприятий», – говорится в поручении президента.

Доклад по итогам анализа и реализации мер должен быть представлен до 1 июня 2026 года, далее – раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы указанных регионов.

Еще одно поручение касается предотвращения простоя новых объектов первичного звена здравоохранения. Кабмину предписано рассмотреть этот вопрос и отчитаться до 1 августа. За исполнение также отвечают Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.

Кроме того, президент поручил усилить информирование россиян о графике работы передвижных медицинских комплексов. Все главы регионов должны принять дополнительные меры и представить доклад по этому вопросу до 1 мая 2026 года.

Президент Владимир Путин во время церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах подчеркнул важность повышения качества и доступности медицинской помощи для жителей всей страны.

Путин на этой же церемонии заявил о необходимости учитывать потребность в медицинских учреждениях при комплексной застройке новых микрорайонов.

Ранее глава государства заявлял о главенстве удовлетворенности граждан работой системы здравоохранения как критерия оценки эффективности этой сферы.