Путин и Мирзиеев по телефону обсудили рост товарооборота

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе обсуждения был поднят широкий круг вопросов, связанных с укреплением российско-узбекистанских отношений стратегического характера. Основной акцент сделан на реализации совместных проектов в областях энергетики, инвестиций и промышленного производства, говорится в сообщении на

сайте Кремля.

Стороны также уделили внимание расширению межрегионального сотрудничества и развитию культурно-гуманитарных связей между странами. Президенты пришли к соглашению о необходимости поддержания регулярного личного диалога для дальнейшего углубления двусторонних контактов.

В пресс-службе узбекистанского лидера сообщили, что в ходе беседы главы государств отметили значимость дальнейшей координации работы и межведомственного взаимодействия для увеличения товарооборота и поддержки новых проектов промышленной кооперации в приоритетных сферах экономики, передает ТАСС.

Также собеседники подчеркнули необходимость расширения деловых контактов на региональном уровне и активизации культурно-гуманитарного и образовательного сотрудничества.

В июне президент России Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита Евразийского экономического союза в Минске.

В мае лидеры по телефону подчеркнули успешные итоги выставки «Иннопром» в Ташкенте, а также договорились активизировать сотрудничество в ключевых экономических отраслях.