Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Мирзиёев и Путин обсудили успехи «Иннопрома»
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его российский коллега Владимир Путин по телефону подчеркнули успешные итоги выставки «Иннопром» в Ташкенте, а также договорились активизировать сотрудничество в ключевых экономических отраслях, сообщила пресс-служба лидера Узбекистана.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор и обсудили перспективы российско-узбекских отношений, передает ТАСС. Главы государств высоко оценили итоги мероприятий, прошедших на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте, и подчеркнули важность сотрудничества в стратегическом партнерстве.
В ходе беседы стороны рассмотрели исполнение договоренностей, достигнутых после визита Путина в Узбекистан в прошлом году. По данным пресс-службы, лидеры отметили необходимость принимать согласованные меры для поддержания роста товарооборота, ускорения совместных экономических проектов, а также развития связей на региональном и бизнес-уровнях.
Президенты акцентировали расширение гуманитарного сотрудничества и обменялись мнениями по международной повестке, согласовав график будущих встреч. Кроме того, Мирзиёев подтвердил участие в мероприятиях в Москве, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. «В контексте предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – подчеркнуто особое значение этой даты для народов двух стран», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев планирует прибыть в Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы, президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили позитивные изменения в двустороннем сотрудничестве, включая увеличение товарооборота и совместные энергетические проекты, а также Шавкат Мирзиеев встретился с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Ташкенте для обсуждения узбекско-российского стратегического партнерства и союзничества.