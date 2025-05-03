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    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    31 комментарий
    3 мая 2025, 13:58 • Новости дня

    Мирзиёев и Путин обсудили успехи «Иннопрома»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его российский коллега Владимир Путин по телефону подчеркнули успешные итоги выставки «Иннопром» в Ташкенте, а также договорились активизировать сотрудничество в ключевых экономических отраслях, сообщила пресс-служба лидера Узбекистана.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор и обсудили перспективы российско-узбекских отношений, передает ТАСС. Главы государств высоко оценили итоги мероприятий, прошедших на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте, и подчеркнули важность сотрудничества в стратегическом партнерстве.

    В ходе беседы стороны рассмотрели исполнение договоренностей, достигнутых после визита Путина в Узбекистан в прошлом году. По данным пресс-службы, лидеры отметили необходимость принимать согласованные меры для поддержания роста товарооборота, ускорения совместных экономических проектов, а также развития связей на региональном и бизнес-уровнях.

    Президенты акцентировали расширение гуманитарного сотрудничества и обменялись мнениями по международной повестке, согласовав график будущих встреч. Кроме того, Мирзиёев подтвердил участие в мероприятиях в Москве, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. «В контексте предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – подчеркнуто особое значение этой даты для народов двух стран», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев планирует прибыть в Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы, президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили позитивные изменения в двустороннем сотрудничестве, включая увеличение товарооборота и совместные энергетические проекты, а также Шавкат Мирзиеев встретился с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Ташкенте для обсуждения узбекско-российского стратегического партнерства и союзничества.

    30 апреля 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин назвал Россию нацией победителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Россияне являются нацией победителей, убежден президент России Владимир Путин, об этом он сказал на марафоне «Знание. Первые».

    Путин согласился с мнением, что проигравшие нации пытаются нам что-то навязать и извратить историю. «Но мы, безусловно, нация победителей. Нация в широком смысле слова. Когда я говорю "нация", имею в виду все этносы бывшего Советского Союза и России, конечно», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.


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    30 апреля 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал День Победы триумфом советского и российского народа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» заявил, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

    Путин напомнил, что в советское время о Дне Победы часто говорили словами из знаменитой песни: «Это праздник со слезами на глазах», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Во-первых, это праздник, безусловно, потому что День Победы и все, что происходило во времена Второй мировой войны и войны, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа».

    Путин пояснил, что все народы СССР внесли свой вклад в разгром нацизма, однако РСФСР, по его словам, «в силу ее масштабов внесла максимальный вклад и больше всего положила на алтарь Победы своих сынов и дочерей».

    «Мы всегда подчеркиваем, это правда, все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу. Но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла, конечно, максимальный вклад в эту Победу и больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и защищая наше будущее», – приводят «Известия» слова главы государства.

    Президент также подчеркнул необходимость использования современных возможностей для передачи памяти о Великой Отечественной войне следующим поколениям. Путин отметил, что участники войны совершили подвиг и продолжают его совершать, защищая Родину.

    Ранее Путин подчеркнул особое значение Дня Победы, отметив его святость для России, а также для других государств бывшего Советского Союза. Он заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    2 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире
    Путин показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В кремлевской квартире президента России Владимира Путина на столе были замечены фрукты, мед, кефир и икона Спаса Нерукотворного рядом с документами.

    Владимир Путин во время разговора с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным открыл свой холодильник в кремлевской квартире и достал кефир. Затем глава государства предложил гостю угоститься, а из буфета достал две чашки, передает РИА «Новости».

    В гостиной глава государства разместил несколько светлых кресел, а на столике перед зеркалом стоит портрет императора Александра III, которого Путин неоднократно называл примером для подражания. передает ТАСС.

    Путин отметил, что в этой гостиной он за чаем принимал председателя КНР Си Цзиньпина и бывшего американского президента Билла Клинтона.

    На кадрах в Telegram-канале Павла Зарубина, вошедших в новый документальный фильм о президенте, который выйдет на телеканале «Россия 1» в воскресенье, видно, что на столе стоят фрукты, мед, кефир, мельницы для соли и перца, соевый соус, бумажные салфетки, а также папки с документами. На полке у зеркала стоит икона Спаса Нерукотворного.

    Ранее президент России Владимир Путин провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

    До этого Путин рассказал, что с удовольствием ест яичницу и раньше мог съесть на завтрак до десяти яиц.

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    1 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    Появилось видео из квартиры Путина в Кремле

    Зарубин показал квартиру Путина в Кремле

    Появилось видео из квартиры Путина в Кремле
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин лично провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

    Видеозапись из апартаментов главы государства опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Владимир Путин пригласил журналиста войти. Он указал, что квартира находится совсем рядом с рабочим кабинетом: «Как видите, до нее недалеко».

    Президент в 2023 году рассказывал, что в этой квартире часто работает и ночует, а в марте 2023 года именно здесь прошла неформальная часть переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. «Мы перебрались туда и, сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», – сообщал Путин.

    В опубликованных ранее фрагментах фильма показаны гостиная с несколькими светлыми диванами и портретом императора Александра III, белый рояль у окна, библиотека, две спальни и «домашняя церквушка». Глава государства признавался, что большую часть последних трех лет ночует в Кремле.

    Ранее президент пояснял, что последние три года в основном ночует в своей рабочей резиденции в Кремле.

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    30 апреля 2025, 21:36 • Новости дня
    Путин показал обстановку своей резиденции в Кремле
    Путин показал обстановку своей резиденции в Кремле
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В новом документальном фильме раскрываются детали рабочей резиденции президента России Владимира Путина в Кремле, где особое внимание привлекают портрет Александра III и белый рояль.

    Необычные детали интерьера рабочей резиденции президента России Владимира Путина были показаны в новом документальном фильме, который выйдет на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

    В опубликованных фрагментах зрители увидели портрет Александра III, белый рояль в одном из углов, а также домашнюю церковь.

    Путин отметил, что играет на рояле крайне редко. Он также сообщил журналисту Павлу Зарубину, что в его распоряжении находятся библиотека, две спальни и домашняя церковь. По словам президента, последние три года он преимущественно ночует в Кремле.

    Рабочая резиденция российского лидера расположена в здании Сената на территории Кремля.

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    30 апреля 2025, 19:56 • Новости дня
    Путин допустил возвращение Волгограду названия Сталинград
    Путин допустил возвращение Волгограду названия Сталинград
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград.

    На встрече с участниками марафона «Знание. Первые» Путин подчеркнул, что решение по этому вопросу должны принимать сами жители города, передает ТАСС.

    В ответ на соответствующий вопрос Путин сказал: «Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить». Он отметил, что необходимо узнать мнение большинства горожан, и добавил: «Я подумаю, хорошо».

    Ранее Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.

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    30 апреля 2025, 19:07 • Новости дня
    Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что на стороне России в зоне специальной военной операции принимают участие граждане Франции.

    На встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» Путин подчеркнул, что эти французские добровольцы назвали свое подразделение «Нормандия – Неман», по аналогии с легендарным французским авиаполком, который сражался вместе с советскими летчиками во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил: «И сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу, и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды, "Нормандия – Неман"».

    Глава государства также добавил, что и сегодня во Франции, как и в других западных странах, есть люди, которые разделяют российские принципы и ценности.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что значительная часть населения Франции осознает ситуацию на Украине и не хочет отказываться от дружбы с Россией.

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    2 мая 2025, 14:42 • Новости дня
    Путин рассказал, как просыпается по утрам

    Путин признался, что пользуется будильником только в особых случаях

    Путин рассказал, как просыпается по утрам
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин признался, что обычно просыпается без будильника, а в особо ответственные дни просит адъютантов напомнить ему о времени.

    Президент России Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что не использует будильник, чтобы проснуться по утрам, передает ТАСС.

    На вопрос о том, кто помогает ему просыпаться, глава государства ответил: «Я просыпаюсь».

    При этом он уточнил, что в случае особо важных событий может попросить адъютантов позвонить и разбудить его.

    «Ребята звонят, если что-то строго очень, – прошу адъютантов позвонить», – пояснил президент в интервью, опубликованном в Telegram-канале Зарубина.

    Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков пошутил, что Путин «не спит, он работает». Сам президент отмечал, что во время напряженных командировок спал не больше шести часов в сутки, но при этом успевал высыпаться. Глава государства признавал, что ему, как и многим, тяжело вставать по утрам.

    До этого Владимир Путин рассказал, что спит по шесть часов в сутки и старается заниматься спортом, потому что это помогает работе.

    Владимир Путин провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

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    1 мая 2025, 05:30 • Новости дня
    Путин на марафоне общества «Знание» рассказал о важности исторической памяти

    Путин на марафоне общества «Знание» заявил об интернационале победителей

    Президент Владимир Путин, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», подчеркнул, что сохранившаяся память о преступлениях против народа народа СССР в годы Великой Отечественной войны «во многом объясняют наше поведение сегодня» и имеет практическое значение.

    «Мы слышим, и я иногда слышу от зарубежных коллег, даже тех, которые, мягко говоря, не симпатизируют тому, что мы делаем, защищая свои интересы. Они говорят: «Да, конечно, Советский Союз и советские люди так пострадали. Конечно, вы имеете право думать о защите своих интересов и обеспечении безопасности сегодня и на длительную историческую перспективу». Это имеет значение в практическом плане», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В среду глава российского государства посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где проходил марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    На встрече с участниками марафона Путин заявил, что России нужны сторонники в Европе и США, которые  образовали бы свой «интернационал победителей».

    «Я бы говорил и о поколении победителей, и об интернационале победителей... Сегодня нам такой интернационал нужен. Нужно работать с людьми, которые и в Европе, и в Северной Америке думают так же, как мы. Таких много», – заявил президент. При этом, по его мнению, основой Победы стали подвиги народа СССР.

    Глава государства добавил, что россияне, «будучи русскими, татарами, евреями, мордвой, чеченцами, дагестанцами, должны прежде всего говорить об этом». «Почему кто-то из другого интернационала, коричневого интернационала, поддерживает неонацизм, в данном случае на Украине, и пытается у нас растворить память о подвигах нашего народа, о подвигах предков, дедов и прадедов? А потому, что это вычищение памяти исторической нас растворяет самих. От этого мы теряем свою идентичность, а значит внутреннюю собранность и силу, единство нашего народа», – подчеркнул Путин.

    Глава государства сделал особый акцент на том, что у народа, у которого нет прошлого, нет и будущего. По его словам, эта попытка «растворить нас всех в каком-то аморфном состоянии» не случайна.

    Путин также объяснил разницу между национализмом и патриотизмом, подчеркнув, что важно осознавать разницу между этими понятиями.

    «Национализм – это первая стадия к нацизму, первый шаг, потому что национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим. Патриотизм – совсем другое дело, любить свою Родину – не значит ненавидеть других, а национализм подпитывается именно этим, ненавистью к другим странам и другим народам», – указал Путин.

    Во время общения с участниками марафона президент передал наилучшие пожелания активистам, которые занимаются защитой правды о Второй мировой войне в Европе.

    Обращаясь к координатору  международного движения «Бессмертный полк» в Испании Виктории Самойловой, президент указал на то, что даже в сегодняшний непростой момент есть люди, которые «имеют мужество заявить о своем отношении к происходящим событиям сегодня и, более того, дать оценку тому, что происходило в годы Второй мировой войны».

    На встрече с участниками марафона «Знание. Первые» Владимир Путин также назвал День Победы триумфом советского и российского народа.

    Накануне, выступая с обращением к участникам III Международного антифашистского конгресса, президент России отметил важность защиты исторической правды и противодействия неонацизму. Он также призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов.

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    30 апреля 2025, 19:40 • Новости дня
    Путин: ВСУ «вышибли» из Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что украинские боевики были выбиты из Курской области, однако отдельные разрозненные группы «продолжают скрываться по подвалам».

    Путин на встрече с участниками марафона «Знание» сообщил: «Да, вышибли из Курской области противника, но там еще "по щелям", в подвалах каких-то сидят», передает ТАСС.

    «Мы слышим, чего говорят там – просят эвакуации, – добавил российский лидер. – Но эвакуироваться невозможно, потому что там разрозненные группы по два-три человека где-то в перелесках сидят, в норах каких-то».

    Кроме того, президент провел исторические параллели, заявив, что немецкие танки, используемые на Украине, вызывают ассоциации с событиями Великой Отечественной войны. По его словам, «вид немецких танков с крестами на Украине» вызывает чувства, от которых невозможно уйти.

    В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов. Телеканал RT анонсировал премьеру фильма об операции «Поток» в Курской области.

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    30 апреля 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин: России нужен свой интернационал победителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая на марафоне «Знание. Первые», заявил, что России нужны сторонники в Европе и США, которые бы образовали свой «интернационал победителей».

    «Я бы говорил и о поколении победителей, и об интернационале победителей... И сегодня нам этот интернационал нужен. Нам нужно работать с теми людьми, которые и в Европе, и в Северной Америке думают так же, как мы. Таких много», – сказал он, подчеркнув, что надо объединять усилия, передает ТАСС.

    При этом, по мнению Путина, стержнем, основой Победы являются подвиги народа СССР.

    Ранее Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.

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    3 мая 2025, 11:58 • Новости дня
    Путин рассказал о борьбе с желанием кому-нибудь «врезать»
    Путин рассказал о борьбе с желанием кому-нибудь «врезать»
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент РФ Владимир Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что несмотря на внешнее хладнокровие, у него присутствует желание кому-нибудь врезать. Но с этим порывом российский лидер успешно справляется.

    Президент России Владимир Путин признался в интервью Павлу Зарубину, что желание «кому-то врезать» возникает у него всегда, передает ТАСС. В беседе с журналистом ВГТРК глава государства подчеркнул, что несмотря на подобные эмоции, старается их контролировать и не поддаваться порывам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин показал содержимое холодильника и стола в своей кремлевской квартире, рассказал, как просыпается по утрам, а также заявил, что не сомневался в выборе профессии президента.

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    2 мая 2025, 09:58 • Новости дня
    Командир 11-й бригады ВДВ рассказал о звонке Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным Баркас заявил, что личный звонок Владимира Путина с благодарностью за выполнение задач стал для бойцов неожиданным событием.

    Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас рассказал о личном телефонном звонке президента России Владимира Путина, передает ТАСС. По словам Баркаса, глава государства неожиданно вышел на связь и выразил благодарность всем военнослужащим бригады «за проделанную работу, за успешное выполнение задач и завершение курской операции».

    Командир добавил, что президент передал слова благодарности всему личному составу части. Баркас отметил: «Звонок был неожиданный. Не каждый день разговариваешь по телефону, тем более на передовой с нашим главой государства, на которого мы равняемся».

    Он также подчеркнул, что личный состав 11-й бригады продолжит выполнять любые задачи, поставленные верховным главнокомандующим, «на любой точке, на любом континенте земного шара».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский десантник раскрыл подробности уничтожения крупнейшего в мире транспортного самолета «Мрия» на Украине, бойцы 247-го полка ВДВ ранее взяли Пятихатки и продвинулись в посадках к Лобковому, а президент России Владимир Путин по случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников позвонил матери командира 6-й роты Марка Евтюхина.

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    30 апреля 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин: Рано или поздно отношения России с Европой восстановятся
    Путин: Рано или поздно отношения России с Европой восстановятся
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России выразил уверенность, что контакты Москвы с европейскими государствами будут восстановлены.

    «У меня сомнений нисколько нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся. Это безусловно. В том числе с опорой на таких людей, как вы, и таких людей, которые родились и выросли в Испании», – подчеркнул глава государства в ходе разговора с координатором международного движения «Бессмертный полк» в Испании, организатором шествий в Мадриде Викторией Самойловой на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

    «А некоторые из них родились, испанцы родились и выросли в Советском Союзе, – добавил Путин, – это дети как раз тех семей, которые в годы Гражданской войны [в Испании] перебрались в Советский Союз. Там у нас есть на кого опереться».

    Ранее в ходе встречи с участниками марафона «Знание. Первые» Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.

    Коментарии (13)
    1 мая 2025, 23:57 • Новости дня
    Госдеп заявил о необходимости личного общения Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    В Вашингтоне считают важными личные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для урегулирования конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    Брюс отметила, что эти переговоры «вызывают горячие» споры. Она подчеркнула, что позиция госсекретаря США Марко Рубио близка к взглядам самого Трампа, передает ТАСС.

    «С людьми нужно разговаривать лицом к лицу, один на один. Дипломатия сводится к выстраиванию договоренностей между людьми, обсуждению тех или иных вопросов, поиску точек соприкосновения», – сказала Брюс.

    При этом Брюс воздержалась от прогнозов, какие именно темы могут быть затронуты на возможных переговорах, отметив: «Я не стану гадать, о чем президент Трамп может говорить с Путиным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле отметили, что переговоры президентов двух стран могут быть организованы в кратчайшие сроки при необходимости. Трамп заявил, что вряд ли встреча с Путиным состоится в Саудовской Аравии, куда президент США отправится в мае, но ожидает переговоров вскоре после этого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что обе стороны хотят добиться результатов и сейчас ведется подготовительная работа к возможной встрече.

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    Замена Уолтца будет выгодна России

    Дональд Трамп подтвердил сообщения об увольнении Майка Уолтца с должности советника по нацбезопасности. Президент США намерен назначить Уолтца постпредом при ООН. В американской прессе уже начали циркулировать слухи о том, кто мог бы занять место советника – и наиболее вероятный претендент Москву устраивает. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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