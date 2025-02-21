Путин и Мирзиеев обсудили рост товарооборота и совместные проекты

Эксперт: Встреча Путина и Трампа станет важным событием для земного шара

Политолог Ткаченко: Путину и Трампу предстоит установить новые правила сосуществования великих держав

Tекст: Евгений Поздняков

«России необходимы конкретные практические результаты от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Именно поэтому подготовка к переговорам должна быть субстантивной, то есть прагматичной, понятной и имеющей ясное предметное содержание. Иными словами, диалог не должен закончиться провалом, как саммит 2021 года в Швейцарии, в чем виновен лично Джо Байден», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Тогда американский президент отвлекался на странные внешние факторы. Например, в рамках разговора с Владимиром Путиным он значительную часть времени потратил на обсуждение якобы имевшего места вмешательства Москвы в выборы США. Подобный подход полностью лишает смысла формат личного взаимодействия лидеров великих держав», – полагает он.

«Дональд Трамп в этом плане кажется человеком более надежным. А обсуждать лидерам предстоит многое. В первую очередь – правила дальнейшего сосуществования великих держав в многополярном мире. Для стабильного контакта в новых условиях потребуется отход от применения санкций в качестве инструмента политического давления. Скорее всего, будет предложена дорожная карта по постепенному отказу от предпринятых ранее ограничений», – рассуждает собеседник.

«Не менее важная тема – сотрудничество в Арктике. Наши частные компании не могут завершить ряд проектов в сфере добычи СПГ, имеются трудности по разведке запасов в Карском море. Отчасти эти вопросы встали на повестку дня из-за разрыва контактов с Вашингтоном, однако в реализации этих инициатив могут быть заинтересованы обе стороны», – говорит эксперт.

«Кроме того, Трамп и Путин могут обсудить сотрудничество в космосе, совместные методы стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и многое другое. Нельзя забывать и об украинском кризисе, который также будет находиться под пристальным взором двух президентов. И в этом разрезе Россию временные решения не устроят», – акцентирует он.

«Москва давно отмечала, что необходимо достичь полноценного урегулирования конфликта. Мы уже не раз высказывали наши предложения по достижению мира. Поэтому в настоящий момент, думаю, именно США подготавливают свои предложения по данному направлению. Что конкретно предложит Вашингтон – трудно сказать», – считает собеседник.

«В конечном счете, нарратив Трампа вокруг сложившейся ситуации состоит из двух идей: боевые действия необходимо прекращать, а расходы Штатов на Украину урезать до минимума. Эти идеи нас устраивают. Конечно, придется и поторговаться. Москва, разумеется, не будет даже слушать предложений о территориальных уступках», – добавляет эксперт.

«Что тогда мы можем предложить? Возможно, смягчение наших позиций по каким-либо другим вопросам международной политики с целью гармонизации отношений в рамках многополярного мира. Не исключаю, что многое будет зависеть и от судьбы российских активов, которые сейчас заморожены в США», – отмечает он.

«Таким образом, встреча Путина и Трампа станет важным событием для всего земного шара. Диалог необходимо выстраивать именно по линии Москвы и Вашингтона. Киев и Брюссель добровольно исключили себя из этих контактов еще в самом начале СВО, поэтому их отсутствие за столом переговоров стало результатом собственной недальновидной политики», – заключил Ткаченко.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи лидеров двух стран. Он отметил, что работа над переговорами будет носить конкретный и субстантивный характер. По его оценкам, некоторые международные силы могут пытаться подорвать диалог Москвы и Вашингтона.

Песков подчеркнул важность сохранения бдительности, чтобы такие попытки не увенчались успехом. Кроме того, он рассказал о важности реанимации дипломатического потенциала между двумя странами. В настоящий момент работа посольств в обеих столицах парализована, соответственно, восстановление их привычной деятельности – первостепенная задача на пути нормализации контактов.

Подготовка встречи, по словам Пескова, включает создание экспертных групп для обсуждения всех актуальных вопросов и восстановления полноценной работы посольств, что станет основой для дальнейшего прогресса в отношениях между странами.