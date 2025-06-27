Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.9 комментариев
Путин и Мирзиеев провели переговоры на саммите ЕАЭС в Минске
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита Евразийского экономического союза в Минске.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Ранее президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели беседу перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Также Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби.