Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.4 комментария
Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби в Минске
В белорусской столице состоялась двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби, председателем Исполнительного совета эмирата Халедом Аль Нахайяном.
Переговоры прошли во Дворце независимости в Минске, передает ТАСС.
Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом.
В пятницу Путин прибыл во Дворец независимости в Минске, где его встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета.