27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.2 комментария
Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС
Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Минске, где его встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета.
Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Минске для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает ТАСС.
Российского лидера у входа встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главы государств обменялись крепким объятием и коротко побеседовали на ногах.
В зале торжественных церемоний Дворца независимости проходит официальная церемония встречи лидеров стран – участниц Евразийского экономического союза. Лукашенко лично приветствует гостей. После совместного фото состоится заседание ВЕЭС в узком составе.
В заседании принимают участие президенты Казахстана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подключится к беседе по видеосвязи. Позже встреча продолжится с участием наблюдателей и приглашенных иностранных гостей.
Дворец независимости в Минске является официальной резиденцией белорусского президента и используется для проведения государственных и международных мероприятий.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в столице Белоруссии. Заседание пройдет с участием лидеров стран Евразийского экономического союза.