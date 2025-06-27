Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Минске для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает ТАСС.

Российского лидера у входа встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главы государств обменялись крепким объятием и коротко побеседовали на ногах.

В зале торжественных церемоний Дворца независимости проходит официальная церемония встречи лидеров стран – участниц Евразийского экономического союза. Лукашенко лично приветствует гостей. После совместного фото состоится заседание ВЕЭС в узком составе.

В заседании принимают участие президенты Казахстана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подключится к беседе по видеосвязи. Позже встреча продолжится с участием наблюдателей и приглашенных иностранных гостей.

Дворец независимости в Минске является официальной резиденцией белорусского президента и используется для проведения государственных и международных мероприятий.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в столице Белоруссии. Заседание пройдет с участием лидеров стран Евразийского экономического союза.