Стало известно об участии Путина в заседании ВЕЭС в Минске

Tекст: Александра Юдина

Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске, передает РИА «Новости».

Заседание станет первым в 2025 году и пройдет с участием лидеров стран ЕАЭС. Участники встречи обсудят дальнейшее углубление интеграции и рассмотрят актуальные вопросы деятельности объединения, включая либерализацию рынков товаров и услуг.

Также будет уделено внимание вопросам маркировки товаров, расширения евразийских транспортных коридоров и развития международных связей ЕАЭС. Заседание начнется в узком составе, где планируется свободная дискуссия по широкому спектру тем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил странам ЕАЭС объединить усилия для создания современных транспортных средств и решений в области искусственного интеллекта.

Президент России Владимир Путин заявил, что Евразийский экономический союз открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Лукашенко подчеркнул, что ЕАЭС не должен терять единый рынок, доставшийся от Советского Союза.