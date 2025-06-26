Лукашенко заявил о планах ЕАЭС развивать ИИ и самолетостроение

Лукашенко сообщил о планах ЕАЭС разрабатывать самолеты, поезда и ИИ

Tекст: Елизавета Шишкова

Объединение потенциалов экономик стран ЕАЭС позволит создавать такие продукты, как самолеты, поезда, цифровые решения и искусственный интеллект, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума, передает ТАСС.

По его словам, кооперационные проекты уже запущены, а в бюджет союза заложены значительные финансовые средства для их реализации.

Лукашенко подчеркнул: «Работа по кооперационным проектам начата, приняты соответствующие решения, в союзном бюджете на эти цели предусмотрены немалые деньги. Нужно не догонять друг друга в традиционных отраслях, а вместе стать лидерами в новых – в таких, о которых мы пока, может, даже не думаем. Объединив потенциалы наших экономик, мы в состоянии создать уникальный евразийский продукт. От самолетов и поездов до цифровых решений и искусственного интеллекта».

Президент отметил, что важно не стремиться к конкуренции внутри союза, а сосредоточиться на совместном прорыве в новых отраслях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в белорусской столице на 26 июня запланировано заседание Евразийского экономического форума.

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии форума, а его программа будет насыщенной.