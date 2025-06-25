Ушаков анонсировал заседание Евразийского экономического форума в Белоруссии

Tекст: Алексей Дегтярев

«Накануне заседания Высшего экономического совета 26 июня в Минске также пройдет заседание Евразийского экономического форума. Этот форум ежегодно принимает у себя председательствующая в ЕАЭС страна», – цитирует Ушакова ТАСС.

Отмечается, что на форуме соберутся представители делового, экспертного и научного сообществ стран-участниц и наблюдателей ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Белоруссию и примет участие в саммите Евразийского экономического союза.