Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.7 комментариев
Ушаков анонсировал заседание Евразийского экономического форума в Белоруссии
В белорусской столице на 26 июня запланировано заседание Евразийского экономического форума, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Накануне заседания Высшего экономического совета 26 июня в Минске также пройдет заседание Евразийского экономического форума. Этот форум ежегодно принимает у себя председательствующая в ЕАЭС страна», – цитирует Ушакова ТАСС.
Отмечается, что на форуме соберутся представители делового, экспертного и научного сообществ стран-участниц и наблюдателей ЕАЭС.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Белоруссию и примет участие в саммите Евразийского экономического союза.