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    Андрей Полонский Андрей Полонский В июне 1941-го на СССР напала вся Европа

    22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. И объединенная нацизмом Европа в этой страшной, решающей для всего человечества войне, была повержена силой и волей нашего народа.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    27 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    16 комментариев
    22 июня 2025, 14:56 • Новости дня

    Анонсирован визит Путина в Белоруссию на саммит ЕАЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Белоруссию и примет участие в саммите Евразийского экономического союза, а также проведет ряд встреч.

    Помимо этого, глава государства проведет совещание, посвященное созданию культурно-образовательных кластеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    Как отмечается, в программе также запланированы встречи с выпускниками военных вузов и переговоры с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой.

    Ранее стало известно, что Путин проведет в Китае четырехдневный визит с 31 августа по 3 сентября.

    20 июня 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин объявил о рекордном снижении бедности в России

    Путин сообщил о падении уровня бедности до 7,2% по итогам года

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин отметил исторически минимальный уровень бедности, подчеркнув, что положительная тенденция продолжается на фоне роста доходов малообеспеченных.

    Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    «Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что динамика по снижению бедности продолжает оставаться положительной и в текущем году.

    «В 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 млн человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 млн человек, это 10,5 млн человек», – сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.

    По словам главы государства, повышение доходов граждан, семей и сокращение неравенства напрямую связано с созданием новых рабочих мест и качественной, структурно новой занятостью.

    Путин отметил: «Именно в качественной, структурно новой занятости ключ к повышению доходов граждан, семей, к сокращению социального неравенства. Конечно, это еще остается для нас проблемой, но мы ее последовательно решаем. Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам.

    Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП и первое место в Европе. Президент отметил, что за последние два года рост ВВП обеспечивался не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Зависимость российской экономики от сырьевого сектора снизилась.

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    20 июня 2025, 19:17 • Новости дня
    Путин: Использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможные планы киевского режима использовать грязную бомбу против России станут последней ошибкой украинского руководства, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «Это (применение грязной бомбы против России – прим. ВЗГЛЯД) было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было их последней ошибкой», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что подтверждений о подобных планах у украинского режима пока нет.

    «Нет, у нас, слава Богу, никаких подтверждений о таких намерениях нет. Но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться», – заключил он.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    20 июня 2025, 18:58 • Новости дня
    Путин не исключил взятие под контроль города Сумы на севере Украины
    Путин не исключил взятие под контроль города Сумы на севере Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «У нас нет такой задачи – забрать Сумы. Но, в принципе, я этого не исключаю», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что глубина зоны безопасности в Сумской области должна составить от восьми до 12 километров, передает РИА «Новости».

    Также Путин объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта. По его словам, попытки вторжения украинских войск в Курскую область имеют политические цели и направлены на то, чтобы показать западным спонсорам собственные возможности и получить дополнительную помощь.

    Путин отметил, что Украина уже получила почти 250 млрд долларов поддержки из-за рубежа, однако требует еще больше и, по его словам, значительную часть этих средств разворовывает.

    Глава государства добавил, что российская армия действует на территории Сумской области потому, что оттуда исходит угроза приграничным регионам России и регулярно происходят обстрелы. Он подчеркнул, что у России нет задачи брать город Сумы. Президент России заявил: «Почему мы это делаем? Потому что они для нас угрозу создают, постоянно обстреливают приграничные территории. Вот, пожалуйста, это результат их абсолютно безграмотных, ничем необоснованных действий».

    Ранее подконтрольные киевскому режиму власти Сумской области заявляли, что ситуация в регионе остается крайне напряженной.

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    20 июня 2025, 11:18 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 81% опрошенных россиян

    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 81%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину не изменился и остался на уровне 81%, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за последнюю неделю остался стабильным и составляет 81%, передает ТАСС.

    Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», 82% респондентов считают, что Путин хорошо справляется с обязанностями главы государства.

    Положительную оценку работе правительства дали 57% участников исследования, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина как хорошую отметили 58% опрошенных, что на два процентных пункта ниже предыдущего показателя.

    Поддержка партии «Единая Россия» выросла на один процентный пункт и достигла 46%. За КПРФ высказались 8% респондентов, за ЛДПР – 10%, за «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 3%.

    Опрос проходил с 13 по 15 июня, в нем приняли участие 1,5 тыс. человек.

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    20 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин назвал экономический эффект от экспорта водки в ЮАР
    Путин назвал экономический эффект от экспорта водки в ЮАР
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поставки водки из России в Южно-Африканскую Республику – это очень правильный шаг, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «Вы знаете, ведь это очень правильный и серьезный шаг. Почему? Потому что, если водки выпить, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. И поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции. Или поставки зерна», – аргументировал свою позицию российский лидер.

    Он добавил, что Россия и Бахрейн намерены построить хаб по поставкам зерна, и указал, что российская сторона занимает первое место в мире по продажам зерна на мировом рынке.

    До этого вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил, что российская и южноафриканская стороны достигли соглашения о поставках водки. Он не исключил, что подобные соглашения могут заключить и другие африканские страны.

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    20 июня 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

    Президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, что Россия не требует капитуляции от Украины, передает РИА «Новости». Путин заявил: «Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле».

    Также глава государства отметил принципиальные различия между ситуацией в зоне конфликта на Украине и на Ближнем Востоке. По словам Путина, Россия придерживается последовательной позиции по урегулированию ситуации и не ставит перед собой задачи навязывать Киеву условия капитуляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предположил завершение конфликта до 2029 года, фактически увязав это с окончанием своего президентского срока.

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    20 июня 2025, 19:24 • Новости дня
    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной

    Путин заявил о проживании двух миллионов выходцев из СССР в Израиле

    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной
    @ Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значительное присутствие выходцев из СССР в Израиле, упомянув их влияние на отношения между государствами.

    На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин отметил, что Израиль сегодня стал почти русскоговорящей страной. Об этом сообщает РИА «Новости». По словам Путина, в Израиле проживает почти 2 млн человек, которые являются выходцами из бывшего Советского Союза и Российской Федерации.

    Путин подчеркнул: «Хочу обратить ваше внимание, что в Израиле проживает почти 2 млн человек, выходцев из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Это почти русскоговорящая страна сегодня. И мы, безусловно, всегда в новейшей российской истории учитываем этот фактор».


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    22 июня 2025, 12:48 • Новости дня
    Путин возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата
    Путин возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В День памяти и скорби президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, он также возложил цветы к памятным знакам городов-героев и к памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

    Напомним, в памятных мероприятиях по всему миру, посвященных Дню памяти и скорби, приняли участие более 1,2 млн человек.


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    20 июня 2025, 18:21 • Новости дня
    Путин: Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем
    Путин: Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем
    @ Иван Секретарев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия и Китайская народная республика не заняты созданием нового мирового порядка, они лишь «расчищают дорогу» для этого процесса, заявил российский президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    Путин в ходе дискуссии на панельной сессии ПМЭФ вспомнил, как один из спикеров заявил, что Россия и Китай якобы создают новый миропорядок.

    «Россия и Китай не формируют новый миропорядок. Мы его только оформляем. Новый миропорядок возникает естественным образом, это все равно, что восход солнца. От этого никуда не деться. А мы его оформляем и, может быть, расчищаем дорогу для этого процесса, чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран», – сказал президент.

    Москва и Пекин рассчитывают на то, что все страны будут это осознавать, и поймут, что поиски различных решений лучше, чем способ давления на другие страны.


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    21 июня 2025, 10:46 • Новости дня
    Путин ответил, как далеко ВС России смогут продвинуться на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос гендиректора Sky News Arabia Надима Котеича о границах продвижения российских войск на Украине на пленарной сессии ПМЭФ-2025.

    Модератор сессии поинтересовался у российского лидера, какой конечный итог он видит и куда может дойти российская армия, отметив продвижение войск за пределы четырех областей, которые Москва считает своими, передает ТАСС.

    «Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом, в этом смысле вся Украина наша», – ответил Путин.

    Ранее в Кремле заявили, что Москва не намерена терять преимущество ради кратковременного перемирия. Президент отметил, что Вооруженные силы России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях. Путин также указал, что Киеву нужно поспешить достичь договоренностей с Москвой, пока ситуация для украинской стороны не ухудшилась.

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    20 июня 2025, 16:10 • Новости дня
    Путин: Россия уже занимает четвертое место в мире по объему ВВП, в Европе – первое
    Путин: Россия уже занимает четвертое место в мире по объему ВВП, в Европе – первое
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП, а в Европе – первое.

    Во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума Владимир Путин заявил, что представление о российской экономике как исключительно сырьевой устарело, передает РИА «Новости». Глава государства отметил, что такие оценки уходят в прошлое и реальная ситуация говорит об ином.

    Путин подчеркнул: «Представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели. Они уходят в прошлое. Реальность говорит о другом. Россия уже занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта. В Европе – первое».

    ПМЭФ проходит в Петербурге с 18 по 21 июня. Информационным партнером форума выступает РИА Новости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина началось.

    Сотни желающих заполнили все входы на площадку форума, чтобы попасть на сессию с президентом России. Советник по национальной безопасности и командующий Королевской гвардией Бахрейна принц Насер бен Хамад Аль Халифа поздравил Владимира Путина с успешной организацией форума.

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    20 июня 2025, 23:55 • Новости дня
    Глава МИД Ирана Арагчи объявил о встрече с президентом России в понедельник
    Глава МИД Ирана Арагчи объявил о встрече с президентом России в понедельник
    @ Thomas Trutschel/imago-images.de//Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    После четырех часов переговоров с европейскими лидерами в Женеве министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил глубокий скептицизм относительно намерений США в беседе с Андреа Митчелл на телеканале NBC News.

    На вопрос о том, может ли дипломатия дать результаты в течение двух недель, как предполагал президент США Дональд Трамп, Арагчи ответил, что это зависит от того, действительно ли Вашингтон привержен переговорам или просто использует дипломатию в качестве прикрытия для нападения на Иран, пишет портал  Breakingthenews.

    Глава МИД Ирана охарактеризовал недавние действия США по поддержке Израиля как «предательство дипломатии», что ставит под сомнение дальнейшие переговоры.

    «Мы не знаем, как мы можем им доверять», – сказал Арагчи.

    «Он подчеркнул, что Иран не будет напрямую взаимодействовать с США, пока продолжаются израильские атаки. Он также объявил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 23 июня», – сказано в материале портала.

    40-минутное интервью Арагчи было опубликовано частично на канале NBC News, который заявил, что журналист Андреа Митчелл после окончания интервью с иранским министром узнала о запланированной у него встрече с российским президентом.

    Напомним, президент США заявил, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил после переговоров с европейскими коллегами о том, что дипломатия по вопросу ядерной программы возможна, если «агрессор» будет привлечен к ответственности.

    Ранее в пятницу Дональд Трамп опубликовал пост, в котором дал понять, что бывший президент Барак Обама должен нести ответственность за развитие ядерной программы Ирана.

    Президент России Путин заявил, что нужно обеспечить как интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, так и интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.

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    20 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    Песков заявил о толерантности России к словам Трампа о Путине
    Песков заявил о толерантности России к словам Трампа о Путине
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва проявляет терпимость к стилю высказываний президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине и рассчитывает на различное отношение со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу Sky News.

    По его словам, в Москве исходят из того, что в каждой политике свой стиль общения, а у Трампа – необычная манера речи, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что Россия относится к этому с пониманием и ожидает переменного отношения к себе со стороны других государств.

    Отвечая на вопрос о положении заявления Трампа, который советовал Путину сначала урегулировать конфликт на Украине перед вмешательством в ближневосточные процессы, Песков пояснил, что Москва не считает такие слова неверными и придерживается принципов взаимной толерантности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что президент России Владимир Путин высоко оценивает готовность Дональда Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь также отметил, что темпы диалога между Москвой и Вашингтоном остаются медленными из-за накопившихся трудностей, которые требуют значительных усилий для их преодоления.

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    20 июня 2025, 20:01 • Новости дня
    Путин предупредил о последствиях ударов по «теневому флоту» России

    Путин: Попытки ударить по «теневому флоту» России повлияли бы на мировые цены

    Путин предупредил о последствиях ударов по «теневому флоту» России
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин указал на риски для мирового рынка углеводородов в случае давления на российский «теневой флот».

    Попытки нанести ущерб российскому «теневому флоту» обязательно отразятся на мировых ценах на углеводороды, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Владимир Путин подчеркнул: «Попытки нанести нам какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту, они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить. Потому что это скажется в конечном итоге на мировых ценах и отразится на тех странах, которые пытаются это сделать, потому что они потребители».

    Президент также отметил, что такие действия создают риски прежде всего для тех государств, которые сами являются потребителями энергоресурсов. По его словам, вмешательство в функционирование российского флота неизбежно приведет к негативным последствиям для мировой экономики.

    Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что торговые маршруты через Балтийское море играют ключевую роль для экспорта российской нефти. США пытаются ввести ограничения на судоходство в этом регионе. Подобные действия Вашингтона могут привести к военному конфликту между крупными державами.

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    21 июня 2025, 23:18 • Новости дня
    NYT сообщила о 19 км между ВС России и Сумами

    NYT: Российским войскам осталось 19,3 км до центра Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Газета NYT сообщила, что российское наступление на севере Украины привело к тому, что до центра Сумской области ВС России осталась пара десятков километров.

    «Российское наступление на севере Украины привело к тому, что российские войска оказались примерно в 12 милях (19,3 км) от центра этого города», – пишет New York Times (NYT).

    Издание напомнило, что российский президент Владимир Путин заявил об отсутствии у России «цели захватить Сумы».

    «Но я не исключаю этого в принципе.<...> Куда бы ни ступила нога российского солдата, это наше место», – цитирует NYP президента России на пленарной сессии ПМЭФ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что Сумы имеют историческое право на возвращение в Россию.

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      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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