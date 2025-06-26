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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как становятся нацистами

    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

    8 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека

    Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    25 комментариев
    26 июня 2025, 17:56 • Новости дня

    Путин прибыл в Минск

    Путин прибыл в Белоруссию для участия в Евразийском экономическом форуме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом, его самолет приземлился в аэропорту Минска.

    В белорусской столице у президента России запланирована насыщенная программа. Ближайшее мероприятие – участие в пленарной сессии Евразийского экономического форума (ЕАЭС), передает ТАСС.

    Завтра глава государства примет участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета, который является руководящим органом Евразийского экономического союза.

    На мероприятиях в Минске планируются встречи Путина с президентами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Кубы, Узбекистана, а также с представителями руководства Монголии и ОАЭ.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Белоруссию и примет участие в саммите Евразийского экономического союза, а также проведет ряд встреч.

    25 июня 2025, 23:30 • Новости дня
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал «ВЗГЛЯД»

    Tекст: Ирма Каплан

    Появившийся в интернете ролик, на котором Украина якобы провела испытания своей версии унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) для неуправляемых авиабомб заинтересовал военных журналистов, блогеров, которые попытались разобраться в том, чего же они увидели на видео.

    Украина заявила о создании аналога российских корректируемых авиабомб, причем видео якобы испытаний разработки появились в дни проведения саммита НАТО в Гааге. Заявленная дальность действия – 60 км с планами доработки до 80 км.

    Российский военный корреспондент Евгений Поддубный высказался в Telegram-канале об увиденном сбросе советского ФАБ-500 с борта Су-24М.

    Он напомнил, что киевский режим давно применяет западные управляемые авиабомбы, которые иностранные конструкторы смогли установить на советские самолеты.

    «На кадрах испытаний украинского модуля не ясно, насколько они успешные. Мало сделать модуль, нужно заставить его точно попадать в цель. При этом 60 км не спасут авиацию противника от наших систем ПВО», – отметил военкор.

    В Telegram-канале о военной авиации Fighterbomber добавили, что, даже если на Украине всего за пару лет смогли скопировать российский УМПК, пока можно констатировать только факт этого, так как даже на рекламном видео нет результата удара.

    «Поэтому оценивать поделку сложно. Сбросить то можно, тут главное сможет ли она куда-то попасть в условиях помех. Нормальных модулей GPS у них нет. Из наших УМПК накрысить последних «Комет» можно единицы. Самолетов носителей у них под УМПК десяток», – сказано в посте.

    В сообществе указывают и на то, что заявленные 60 км – это сегодня мало. К примеру, «Бук м3» бьет на 70 км на тех высотах, на которых УМПК можно сбросить на дальность в 60 км.

    Блогер Юрий Подоляка в своем обзоре также отмечает, что решающим является не факт изобретения боеприпаса, а «наличие достаточного числа носителей и условий для их массового применения».

    Он пишет о том, что украинская авиация ограничена как в числе исправных бортов, так и в условиях их использования. Основной парк ВСУ – это устаревшие Су-24, МиГ-29 и Су-27.

    «Попытки применять с помощью этих самолетов западные бомбы JDAM и AASM HAMMER показали, что сама по себе высокоточная авиационная бомба решающей роли не играет, если ее просто не на чем нести», – сказано в материале.

    По словам Подоляки, риски потери дорогостоящих машин в условиях плотной российской ПВО ограничивают их активное участие в тактических вылетах, поэтому даже при наличии своего УМПК Украина не сможет в ближайшей перспективе обеспечить высокую плотность ударов.

    «Ключевым ограничителем является не отсутствие боеприпасов, а невозможность их массовой интеграции в текущую конфигурацию украинской авиации. В этом контексте появление УМПК скорее имиджевая и демонстрационная история, нежели фактор, способный повлиять на оперативную обстановку», – резюмировал блогер.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, украинские ВВС признали, что американские F-16 не могут конкурировать с российскими Су-35.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД анализировала, как СВО повысила мировую популярность российского оружия.

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    26 июня 2025, 14:40 • Новости дня
    Медведев объяснил судьбу буферной зоны словами Путина
    Медведев объяснил судьбу буферной зоны словами Путина
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о буферной зоне на границе с Украиной, процитировав слова президента Владимира Путина.

    Медведев на заседании генсовета «Единой России» заявил: «Где ступает нога русского солдата – то наше», напомнив, что слова принадлежат главе российского государства, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что сегодня зона на границе считается буферной, однако «завтра уже не буферная». По его словам, из такой позиции будет исходить работа партии «Единая Россия» по этим вопросам.

    Ранее президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, согласно которому территория, где ступает нога русского солдата, становится российской.

    В НАТО заметили создание буферной зоны России в Сумской области.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    26 июня 2025, 00:42 • Новости дня
    Спецборт летного отряда «Россия» вылетел из Пулково и приземлился в Нью-Йорке

    Flightradar24: Спецборт отряда «Россия» вылетел из Пулково и приземлился в Нью-Йорке

    Спецборт летного отряда «Россия» вылетел из Пулково и приземлился в Нью-Йорке
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Данные портала Flightradar24, который отслеживает маршруты самолетов по всему миру, говорят о том, что самолет специального летного отряда «Россия» вылетел из петербургского аэропорта Пулково в сторону США.

    Согласно Flightradar24, российский спецборт приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди.

    Портал предоставляет информацию о том, что самолет Ил-96-300 отправился в рейс в серу в 11.32 и прибыл в пункт назначения около 22.27.

    Иных данных о цели полета или составе пассажиров не известно.

    Специальный летный отряд «Россия» подчинен Управлению делами президента России и обеспечивает перевозку воздушным транспортом должностных лиц и руководителей спецслужб или Вооруженных сил страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолет компании Turkish Airlines, выполнявший рейс из московского аэропорта Внуково в Анталью, был вынужден объявить аварийную тревогу в небе над Россией из-за технических неполадок.


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    26 июня 2025, 03:15 • Новости дня
    Глава СПЧ предложил депортировать семьи мигрантов с не ходящими в школу детьми
    Глава СПЧ предложил депортировать семьи мигрантов с не ходящими в школу детьми
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил высылать из страны семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу.

    «Частью 4 статьи 43 Конституции и частью 2 статьи 63 Семейного кодекса России на родителей и опекунов возложена обязанность обеспечить получение детьми основного общего образования. Эта норма распространяется на всех родителей, даже если они не являются гражданами России. В случае невыполнения такие родители могут быть лишены родительских прав или ограничены в них», –  напомнил Фадеев в Telegram-канале СПЧ.

    Он отметил, что аналогичные обязанности государство возлагает на родителей и в странах Средней Азии, а в Таджикистане обязательным является полное среднее образование, 11 классов школы.

    По словам Фадеева, в Таджикистане в 2024 году ужесточили административную и уголовную ответственность за воспрепятствование получению общего среднего образования. С нарушителя взимают штраф до восьми тысяч долларов, ему грозят  обязательные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы до двух лет.

    Фадеев считает, что в России нарушаются права сотен тысяч детей, а если иностранные граждане, их родители, не намерены соблюдать законы страны пребывания – они могут уезжать обратно.

    «Мы не можем себе позволить безответственное отношение к будущему детей, даже если они не граждане России и приехали сюда с трудовыми мигрантами. Кроме того, скопления неприкаянных детей и подростков на улице и в общественных местах угрожают стать серьезным криминогенным фактором», – отметил он.

    Глава СПЧ привел статистику МВД, согласно которой, в стране зарегистрировано почти 786 тыс. иностранных несовершеннолетних, 192 тыс. получают образование в образовательных организациях. То есть 24,5% от общего числа. С учетом дошкольников вне школ остаются около 300 тыс. детей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в парламент внесли проект закона, предусматривающий новые основания для лишения приобретенного гражданства, в числе таких оснований – сексуальное насилие.

    До этого в Госдуме рассматривали проект закона механизма передачи данных о детях мигрантов между МВД России и органами управления образования.

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    25 июня 2025, 23:05 • Новости дня
    Путин распорядился продлить иностранцам сроки оплаты газа из России в любых банках

    Путин подписал указ о продлении иностранцам сроков оплаты газа из России в любых банках

    Tекст: Ирма Каплан

    Указ президента России Владимира Путина № 415 продлевает до 1 октября 2025 года сроки оплаты иностранцами российского газа рублями не только в Газпромбанке, но и в других банках.

    «... заменив <...> слова «До 1 июля 2025 г.» словами «До 1 октября 2025 г.», – сказано в указе, текст которого опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    Изменения от 25 июня 2025 года были внесены в указ от 2022 года «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».

    Прежнее разрешение от 28 марта 2025 года действует до 1 июля этого года.

    Указ вступает в силу со дня его опубликования.

    Напомним, с 1 января Газпром прекратил подачу газа через Украину из-за окончания транзитного соглашения с «Нафтогазом». Евросоюз за четыре года увеличил расходы на импорт сжиженного природного газа из России благодаря росту цен и поставок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после прекращения транзита газа через Украину Россия сохранила объем экспорта газа в Европу за счет увеличения поставок сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

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    26 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Россия и Украина провели паритетный обмен пленными
    Россия и Украина провели паритетный обмен пленными
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и украинская стороны провели очередной обмен пленными на равных условиях, сообщили СМИ.

    Об очередном этапе обмена пленными между Россией и Украиной сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российской переговорной группе.

    «Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной. Обмен пленными был паритетный. Работа продолжается», – заявил собеседник.

    В пятницу Минобороны сообщило, что российская сторона получила очередную группу военнослужащих ВС России в соответствии со стамбульскими договоренностями.

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    26 июня 2025, 04:00 • Новости дня
    Певец SHAMAN попал в санкционные списки Австралии

    Австралия ввела санкции против певца SHAMAN и журналистов

    Певец SHAMAN попал в санкционные списки Австралии
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Австралия 26 июня ввела новые санкции против 37 лиц и семи организаций России, перечисленных в соответствии с Положениями об автономных санкциях от 2011 года, говорится в сообщении МИД страны.

    «Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг законодательным актом обозначила лиц и организации для целевых финансовых санкций и объявил лиц для запрета на поездки в соответствии с пунктом 6А положения 6 (Критерии России) Положений об автономных санкциях 2011 года. В него вошли 37 лиц и семь организаций», – сказано в сообщении австралийского ведомства.

    Среди предприятий оборонной, энергетической, транспортной и страховой сфер в новой обойме подлежащих австралийским рестрикциям оказались распространители «российской пропаганды». Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) оказался одним из них.

    В МИД Австралии пояснили, что санкционный список лишает попавшее туда лицо возможности путешествовать, въезжать в Австралию или оставаться в ней.

    При этом не согласные с решением МИД страны могут подать заявление об аннулировании. Физическое или юридическое лицо, включенное в список, или их уполномоченный представитель могут в любое время обратиться к министру с письменным заявлением об аннулировании упоминания имени/названия в санкционном списке, уточнили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД Австралии 18 июня сообщил о санкциях в отношении 60 судов России, которые якобы числятся в так называемом теневом флоте.

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    26 июня 2025, 14:42 • Новости дня
    Ленобласть предложила изменить правила найма трудовых мигрантов

    Власти Ленобласти выступили за организованный набор мигрантов по отраслям

    Tекст: Денис Тельманов

    Инициатива Ленинградской области предусматривает приглашение иностранных работников только на определенные объекты и позиции без членов семьи.

    Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко, передает РИА «Новости». По его словам, Ленобласть обратилась к правительству России с предложением изменить миграционную политику.

    Дрозденко подчеркнул: «Предлагаем переходить на приглашение иностранных рабочих через организованный набор только в конкретные отрасли и на конкретные объекты и повышать ответственность работодателей, привлекающих мигрантов, за их пребывание на территории России, включая проживание, соблюдение законов и правил поведения».

    Он уточнил, что ключевое требование – привлечение специалистов определенной квалификации на временную занятость без возможности приезда членов семьи, чтобы сократить нагрузку на социальную сферу регионов.

    Губернатор поручил региональному комитету по труду подготовить дополнительные предложения по ограничению работы мигрантов в социальных учреждениях, сфере безопасности и доставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что недовольство у россиян вызывают в основном незанятые мигранты, которые плохо себя ведут. В парламент внесли проект закона о новых основаниях для лишения приобретенного гражданства, в том числе за сексуальное насилие.

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    26 июня 2025, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» ликвидировали аргентинского наемника Пипаролу в районе Юнаковки

    Tекст: Ирма Каплан

    Десантники из состава группировки войск «Север» отразили три контратаки ВСУ, зачистили несколько домовладений в разных районах Юнаковки и с упорными боями продвинулись в приграничных лесополосах, а также ликвидировали известного аргентинского наемника из 59 ошбр.

    Анализ некрологов ликвидированных российскими бойцами солдат ВСУ выявил тот факт, что на данном участке фронта действуют расчеты БПЛА 59 ошбр.

    «Характерно, что один из уничтоженных «Северянами» оккупантов из состава 59 ошбр – аргентинский наемник с боевым опытом Габриэль Пипарола, который за время участия в боевых действиях на Украине успел обзавестись в Киеве семьей», –  сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».

    За прошедшие сутки бойцы «Севера» отразили 11 безуспешных контратак ВСУ на направлении Яблоновки, Новониколаевки, по три в Алексеевке, Юнаковке и в районе села Садки.

    «В 11 контратаках противник задействовал свыше 80 человек, из которых более 40 уничтожены, свыше 20 остались раненными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали на исходные позиции», – отметили в посте.

    В Волчанске российские военнослужащие зачистили 11 домовладений и выбили противника из опорного пункта на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, в результате атаки российских десантников и операторов БПЛА в Сумской области уничтожена большая часть элитного подразделения ВСУ.До этого сообщалось, что Киев усилил группировку в Сумской области, отправив туда малообученных новобранцев и подразделения с донецкого направления. Попытки Киева прикрыть Сумы приводят к большим потерям для ВСУ.

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    26 июня 2025, 14:59 • Новости дня
    Медведев сравнил условия для бизнеса сейчас и в начале 2000-х
    Медведев сравнил условия для бизнеса сейчас и в начале 2000-х
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В сравнении с началом 2000-х, условия для предпринимательства в России значительно улучшились, заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Он отметил, что сегодня в стране наблюдается драматический период из-за СВО и влияния санкций, а также других экономических трудностей, передает ТАСС. Однако, по словам Медведева, несмотря на эти ограничения, деловой климат для запуска бизнес-инициатив стал гораздо благоприятнее, чем в 2000 году.

    «Нынешние времена для реализации бизнес-инициатив на порядок лучше, чем тогда, хотя мы находимся в крайне стесненных условиях», – подчеркнул он.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность продолжать оказывать поддержку отечественным предпринимателям, подчеркнув важность содействия реализации их проектов и начинаний. Он подчеркивал вклад предпринимателей в экономическую устойчивость страны в условиях санкций.

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    26 июня 2025, 05:33 • Новости дня
    Награжденный Путиным студент КГУ погиб при попытке спасти раненого БПЛА ребенка

    Tекст: Ирма Каплан

    В Курской области студент Курского госуниверситета Илия Гукежев пытался спасти раненую при атаке дрона ВСУ девочку, но получил смертельные травмы при втором ударе дрона.

    Илия Гукежев, студент Курского государственного университета, был награжден президентом России Владимиром Путиным медалью «За спасение погибавших» посмертно.

    На сайте Курского государственного университета отмечается, что трагедия произошла 29 июня 2024 года в деревне Городище курского Рыльского района, когда украинский коптер атаковал жилой дом. В результате атаки погибли пять человек, включая двоих детей. Два члена семьи госпитализированы в тяжелом состоянии в районную больницу.

    Сестра Илии, Диана Минаева, рассказала РИА «Новости», что произошло.

    «Илюша поехал домой, на границу, чтобы отвести родителям лекарства, продукты и помочь по дому. Мимо дома родителей проезжала семья армян с детьми, они остановились на дороге и глава семейства вышел из машины когда над ними появился украинский дрон, потом раздались три взрыва и крик. Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник – маму, папу, и двоих детей», – рассказала она.

    Потом заметили, что девочка еще дышит, ее достали и отнесли во двор. Илия побежал вызывать скорую, ловить связь, но в это время беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом – раздались два мощных взрыва.

    «Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила», – завершила рассказ Диана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно за проявленное в Мариуполе самоотверженное руководство подразделением и спасение раненых товарищей.

    Путин также присвоил звание Героя России погибшему в ходе спецоперации на Украине священнику Александру Савченко.

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    26 июня 2025, 01:57 • Новости дня
    Средства ПВО уничтожили два дрона на подлете к Москве

    Собянин: Атаковавшие Московский регион БПЛА сбиты средствами ПВО

    Tекст: Ирма Каплан

    На подлете к Москве средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ с разницей в несколько минут, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, атаковавший Москву. <...> сбит еще один БПЛА, атаковавший Московский регион», – сообщил столичный градоначальник.

    Собянин уточнил, что на место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

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    25 июня 2025, 21:34 • Новости дня
    Грушко заявил о разжигании конфликта новыми пакетами помощи Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что новые пакеты всевозможной помощи Запада Киеву лишь разжигают конфликт.

    По его словам, подобные действия приводят к эскалации ситуации и не способствуют мирному урегулированию, передает ТАСС.

    Грушко подчеркнул: «Все новые пакеты всевозможной помощи только разжигают конфликт, а позиция Евросоюза по условиям мира его достижение исключает, так же как и исключает какую-либо роль европейцев». Дипломат выступал на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.

    Ранее на пресс-конференции в Гааге президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа о дальнейшем военном финансировании Украины, ограничившись комментарием о будущих решениях.

    Напомним, Bloomberg сообщил о планах НАТО включить в бюджет помощь Украине. Страны Европы собираются увеличить оборонные расходы на фоне опасений по поводу возможного сокращения поддержки НАТО со стороны США и непредсказуемости Трампа.

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    26 июня 2025, 04:32 • Новости дня
    Российская система закрытой связи «Веда» оказалась не по силам хакерам ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Попытки получить доступ к протоколу шифрования российской системы «Веда» оказались безуспешными для украинских хакеров, несмотря на наличие станций с прошивкой, сообщил официальный представитель проекта.

    Специальное программное обеспечение «Веда» шифрует все разговоры и служебные данные радиосетей DMR, оно предназначено для использования на линии контроля средств радиоэлектронной разведки противника, пояснили специалисты.

    «Система закрытой связи разработана волонтерами и применяется в зоне СВО с 2023 года. Известно, что ВСУ разными способами получали на руки станции с нашей прошивкой. Целые украинские институты пытались получить доступ к протоколу шифрования, но этого сделать не смогли», – рассказали представители проекта ТАСС.

    По словам российских специалистов, страны коллективного Запада могут тоже работать над этой задачей, но технически взломать систему «Веда» невозможно.

    «Потому что отечественный народный ВПК способен не только быстро реагировать на быстро меняющиеся запросы группировок войск относительно FPV-дронов и комплексов РЭБ, но и разрабатывать уникальные программные продукты в области современных средств связи, так необходимых нашим военнослужащим в зоне СВО», – пояснил эксперт.

    Проект был реализован на безвозмездной основе группой  инженеров и программистов менее чем за полгода.

    «Смогли интегрировать в импортную аппаратную платформу гражданских служебных радиостанций DMR стандарта совершенно уникальный программный продукт, имеющий свой отечественный протокол», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, появившийся в интернете ролик, на котором Украина якобы провела испытания своей версии унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) для неуправляемых авиабомб заинтересовал военных журналистов, блогеров, которые попытались разобраться в том, чего же они увидели на видео.


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    25 июня 2025, 20:59 • Новости дня
    Росавиация запретила ночные рейсы в Израиль

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские авиакомпании временно не смогут выполнять рейсы в аэропорты Израиля ночью из-за новых распоряжений Росавиации.

    Росавиация ввела временный запрет на выполнение рейсов российскими авиакомпаниями в аэропорты Израиля с 01:00 до 07:00 по московскому времени до 12 июля, передает ТАСС.

    Ведомство также предписало всем российским авиаперевозчикам не выполнять полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана. При этом Росавиация разрешила выполнять рейсы в Катар.

    В понедельник вылеты из Израиля возобновились с ограничениями.

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    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

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    Удар по Ирану показал худшую сторону президента США

    Вступление США в войну Израиля с Ираном шокировало американцев. По-настоящему возмутиться они не успели из-за быстротечности событий, однако президент Дональд Трамп явным образом нарушил общественный договор со своими сторонниками, а заодно напомнил о своих главных недостатках. Подробности

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    Попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ

    Украина предпринимает срочные меры по усилению обороны областного центра Сумы – на том направлении, где российские войска создают буферную зону вдоль российско-украинской границы. Как выглядят эти усилия и каким образом они лишь помогают российским подразделениям продвигаться на других участках спецоперации? Подробности

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    «Папочка» Трамп принял унижение Европы

    Страны НАТО на саммите в Гааге договорились о наращивании расходов на оборону до 5% от ВВП. Именно это решение позволило генсеку альянса Марку Рютте назвать мероприятие «историческим». Впрочем, по оценке экспертов, главным итогом встречи стало демонстративное «преклонение» Старого Света перед Дональдом Трампом. Почему европейцы унижались? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Как становятся нацистами

      Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

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    • Александр Носович Александр Носович
      Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека

      Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Зачем Россия простила Америку

      Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

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    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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