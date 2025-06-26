Лукашенко призвал ЕАЭС сохранить доставшийся от СССР единый рынок

Tекст: Денис Тельманов

«Катализатор роста через сферу услуг – финансовая интеграция. В ЕАЭС 2.0 инвестиции должны пересекать границы, создавая новые возможности», – заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что необходимо максимально быстро завершить выполнение задач по формированию общего финансового рынка в союзе, сообщает ТАСС.

Глава Белоруссии призвал сохранить доставшийся от Советского Союза единый рынок. «Если кто-то с постсоветского пространства, это касается экономики, думает, что можно где-то проскочить отдельно, какую-то выгоду поиметь сегодня. Он заблуждается. Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшийся нам от Советского Союза единый рынок», – сказал он.



Лукашенко также призвал в кратчайшие сроки подписать и ратифицировать соглашение о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах, а также обеспечить взаимный доступ участников финансового рынка стран ЕАЭС.

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