Россия и Белоруссия договорились о совместных исследованиях редких металлов

Tекст: Александра Юдина

По его словам, стороны решили проводить совместные научные и лабораторные исследования в этой области, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, в марте белорусская делегация во главе с министром природных ресурсов Сергеем Масляком провела встречи с представителями министерств и агентств России, отвечающих за природные ресурсы, промышленность и геологию.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы изучения и разработки месторождений, а также направления сотрудничества в разведке, добыче и переработке редких металлов и редкоземельных элементов. Российская сторона поделилась своим опытом экологически безопасной добычи и переработки руд, а также извлечения полезных элементов из промышленных отходов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству исследовать наличие редкоземельных металлов в стране, подчеркнув важность развития геологоразведки. Белоруссия, не обладая опытом в добыче редкоземельных элементов, обратилась за консультацией к России, чтобы определить технологическую и экономическую целесообразность таких проектов.

Президент Владимир Путин на совещании по развитию геологоразведки призвал наладить в России полный цикл переработки редких металлов.