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    Мерц назвал осознанную Европой ошибку
    ОАК передала военным новую партию истребителей Су-35С
    Трамп заявил о сложной ситуации Зеленского
    Стало известно о нехватке ключевых боеприпасов у Израиля
    Генсек НАТО пообещал Трампу «большую победу» на саммите в Гааге
    Путин внес изменения в перечень составляющих гостайну сведений
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как помочь расти отечественной экономике

    Сейчас экономика на перепутье. Можно продолжать наращивать бюджетное стимулирование, пока есть возможности. Либо уже сейчас перераспределять ресурсы в пользу технологического рывка.

    10 комментариев
    25 июня 2025, 08:52 • Новости дня

    Россия и Белоруссия договорились о совместных исследованиях редких металлов

    Tекст: Александра Юдина

    Россия и Белоруссия договорились о сотрудничестве в изучении проявлений редких металлов и редкоземельных элементов, рассказал посол Белоруссии в России Александр Рогожник.

    По его словам, стороны решили проводить совместные научные и лабораторные исследования в этой области, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, в марте белорусская делегация во главе с министром природных ресурсов Сергеем Масляком провела встречи с представителями министерств и агентств России, отвечающих за природные ресурсы, промышленность и геологию.

    В ходе переговоров были обсуждены вопросы изучения и разработки месторождений, а также направления сотрудничества в разведке, добыче и переработке редких металлов и редкоземельных элементов. Российская сторона поделилась своим опытом экологически безопасной добычи и переработки руд, а также извлечения полезных элементов из промышленных отходов.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству исследовать наличие редкоземельных металлов в стране, подчеркнув важность развития геологоразведки. Белоруссия, не обладая опытом в добыче редкоземельных элементов, обратилась за консультацией к России, чтобы определить технологическую и экономическую целесообразность таких проектов.

    Президент Владимир Путин на совещании по развитию геологоразведки призвал наладить в России полный цикл переработки редких металлов.

    24 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    Мерц назвал осознанную Европой ошибку

    Мерц заявил о недооценке Европой «угроз со стороны России»

    Мерц назвал осознанную Европой ошибку
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Европы и Германия слишком долго игнорировали предупреждения балтийских государств о «возможных угрозах со стороны России».

    Мерц подчеркнул, что теперь эта ошибка осознана, а «пути назад нет», передает РБК.

    «Слишком долго мы в Германии отказывались слушать предупреждения наших балтийских соседей об империалистической политике России. Мы осознали эту ошибку. Пути назад нет. И поэтому я повторяю здесь еще раз: безопасность Литвы – это безопасность и Германии», – заявил он в ходе выступления перед Бундестагом в преддверии саммита НАТО.

    Кроме того, Мерц пообещал сделать бундесвер самой сильной обычной армией Европы, чтобы отвечать ожиданиям партнеров и учитывать размеры, возможности и географическое положение страны. Канцлер подчеркнул, что Германия действует не для одолжения США, а руководствуясь собственными убеждениями, потому что Россия, по его словам, угрожает безопасности всего евроатлантического региона и может продолжить войну за пределами Украины.

    Канцлер отметил, что в этих условиях Германия берет на себя особую ответственность за защиту восточных союзников НАТО. В апреле власти ФРГ ввели в эксплуатацию первое подразделение 45-й бригады бундесвера в Литве, которое насчитывает 150 солдат.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы.

    НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».

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    25 июня 2025, 04:43 • Новости дня
    Путин внес изменения в перечень составляющих гостайну сведений
    Путин внес изменения в перечень составляющих гостайну сведений
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Указом президента России Владимира Путина №412 в перечень сведений, подлежащих государственной тайне, добавили раздел о госполитике в сфере мобилизационной подготовки, который теперь контролирует Главное управление специальных программ президента страны.

    Президент России Владимир Путин утвердил изменения в перечне сведений, отнесенных к государственной тайне. Новый указ от 24 июня, размещенный  на сайте официального опубликования правовых актов, дополняет список пунктом, который включает информацию, раскрывающую основы государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

    Ранее в списке находились данные о структурной организации мобилизационного плана экономики, сведениях о мобилизационной подготовке и мобилизации органов госвласти, а также о научно-исследовательских работах в этой области и о мобилизационных мощностях.

    Указ также уточнил список ведомств, которые могут распоряжаться некоторыми сведениями, отнесенными к государственной тайне.

    Кроме того, к гостайне относятся «сведения по вопросам внешней политики, внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, научно-технических связей, раскрывающие стратегию, тактику внешней политики Российской Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства».

    Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, порядок оформления допуска к государственной тайне в Министерстве обороны будет устанавливать глава военного ведомства по согласованию с ФСБ России, что предусмотрено новым указом президента.


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    25 июня 2025, 09:00 • Видео
    Неприятный сюрприз для Каи Каллас

    Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

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    24 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Расширены полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

    Госдума одобрила расширение полномочий ГИБДД по отзыву водительских прав

    Расширены полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав
    @ Алексей Белкин/NEWS.ruТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительственный законопроект о расширении полномочий ГИБДД по аннулированию водительских удостоверений принят в Госдуме во втором и третьем чтениях.

    Согласно документу, теперь аннулирование возможно при выявлении противопоказаний к вождению на внеочередном медицинском осмотре, передает ТАСС.

    Водителю, получившему уведомление о необходимости пройти внеочередное медицинское обследование, необходимо сделать это в течение трех месяцев. В противном случае права будут аннулированы. Решение по аннулированию водительских удостоверений принимается МВД России на основании предоставленных медицинских заключений.

    В законе также прописано, что медицинские справки водителей переводятся в электронный вид. При этом по желанию водителя заключение может быть получено и на бумаге. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года.

    Напомним, в мае в Госдуме предложили расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав.

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    24 июня 2025, 14:54 • Новости дня
    Госдума одобрила штрафы за несообщение в военкомат о переезде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий ответственность за неуведомление военкомата о переезде.

    За это нарушение теперь может быть назначен штраф до 20 тыс. рублей, передает ТАСС. Новая норма закрепляется в статье 21.5 Кодекса России об административных правонарушениях.

    Законопроект был внесен в феврале депутатами во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. В первом чтении документ был принят в марте.

    Напомним, правительство России поддержало законопроект, предусматривающий усиление ответственности за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания.

    В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, который совершенствует процедуру снятия с регистрации по месту расположения воинской части для военнослужащих-контрактников.

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    24 июня 2025, 18:02 • Новости дня
    Подросткам запретили открывать счета без согласия родителей
    Подросткам запретили открывать счета без согласия родителей
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который ужесточил порядок открытия банковских счетов для несовершеннолетних граждан в России.

    Документ, подписанный Путиным, обязывает банки открывать счета для подростков в возрасте от 14 до 18 лет только при наличии письменного согласия родителей, передает РИА «Новости». Исключения сделаны только для полностью дееспособных несовершеннолетних – тех, кто вступил в брак, официально трудоустроен или занимается бизнесом с разрешения родителей.

    Закон был принят для усиления защиты подростков от вовлечения в мошеннические схемы. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, преступники часто убеждают несовершеннолетних оформлять карты, которые впоследствии используются для вывода похищенных средств. Володин отмечал, что подростки неосознанно становятся дропперами, когда оформляют на себя банковские карты по просьбе злоумышленников.

    Напомним, Госдума на прошлой неделе приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает банки открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия родителей, усыновителей или попечителей.

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    24 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Лавров заявил о преждевременности выводов по перемирию Ирана и Израиля

    Лавров призвал не спешить с выводами по перемирию Ирана и Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова поддержать возможное установление перемирия между Ираном и Израилем, однако считает преждевременным делать выводы о его достижении, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на XI Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что делать окончательные выводы по заявлениям президента США Дональда Трампа о договоренности между Ираном и Израилем пока рано, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, информации из Вашингтона, Израиля и Тегерана поступает много, однако ясной картины еще нет. Глава МИД уточнил, что американская сторона сообщила об убедительных переговорах с Израилем по поводу прекращения огня и бессрочного перемирия, а также о схожей роли Катара в отношении Ирана.

    Лавров подчеркнул, что Россия приветствовала бы, если бы подобная договоренность действительно существовала. Вместе с тем, он отметил, что после объявления о перемирии появились сообщения о продолжающемся обмене ударами между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Министерство призвало не делать поспешных выводов на основании неполной информации и подтвердило, что поддерживает мирное решение конфликта.

    Ранее Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Армия Израиля заявила о перехвате двух иранских ракет уже после объявления перемирия.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пытается взять на себя посредническую роль между Тегераном и Тель-Авивом, но выдвигает различные предложения для урегулирования конфликта.

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    25 июня 2025, 07:07 • Новости дня
    Бойцы группировки «Север» выявили диверсантов ВСУ под видом пожилых селян

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» задержали за сутки нескольких диверсантов ВСУ в гражданской одежде, которые под видом пожилых селян пытались проникнуть через границу.

    «За прошедшие сутки сразу несколько вэсэушников были задержаны в районе госграницы в гражданской одежде. Под видом гражданских мужчин предпенсионного возраста в зоне боевых действий могут находиться украинские диверсанты», – сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что на Сумском направлении командование ВСУ по-прежнему отправляет солдат в бессмысленные «мясные штурмы».

    «За сутки враг предпринял 11 безуспешных контратак: на направлении Кондратовки, Алексеевки, две в окрестностях Новониколаевки, три в Юнаковке и четыре в районе села Садки. Всего в 11 контратаках противник задействовал свыше 80 человек, из которых более 30 уничтожены, свыше 20 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали на исходные позиции», – доложили российские военнослужащие.

    На Волчанском и Липцовском направлениях за сутки уничтожены восемь штурмовых групп ВСУ с автомобильной и бронированной техникой, склады материально-технического снабжения и станция РЭБ.

    «Северяне» продвинулись в Волчанске, где зачистили 17 домовладений, а также выбили врага из двух опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 110 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные провели зачистку жилых домов и заняли тактические позиции в ключевых районах Волчанска, контролируя береговую линию реки Волчья.

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    24 июня 2025, 21:32 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть условия возврата иностранных компаний в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть предложения деловых объединений по условиям возвращения иностранных компаний.

    Путин дал это поручение по итогам встречи с участниками «Деловой России» в мае, сообщается на сайте Кремля. В тексте поручения подчеркивается, что речь идет об установлении порядка согласования сделок, в результате которых граждане недружественных государств смогут приобретать права на недвижимость, акции или другие активы хозяйственных обществ, а также получать иные права управления бизнесом в России.

    Кабмин обязан при необходимости учесть эти предложения отечественного бизнеса. Срок доклада по вопросам уточнения порядка возвращения иностранного капитала установлен до 1 июля 2025 года.

    Ранее Путин исключил особые условия для возвращения иностранных компаний. Он обращал внимание на факт давления западных политических кругов на компании, что привело к их уходу с российского рынка. В Кремле ранее сочли возвращение западных компаний в Россию нереалистичным.

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    25 июня 2025, 04:57 • Новости дня
    Песков сообщил о беседе Путина и Вучича о поставках сербской техники на Украину

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин на мероприятиях ко Дню Победы в Москве обсуждал с сербским коллегой Александром Вучичем вопрос участия страны в поставках военной продукции на Украину, что подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Они (контакты) были во время мероприятий, которые были в рамках 9 мая, Дня Победы. У них же была беседа, и эта тема затрагивалась», – сказал Песков РИА «Новости».

    Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину, после чего Александр Вучич заявил, что сделки отменят, если у властей Сербии появятся вопросы к документам и конечному пользователю.

    Вучич также заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич объявил о планах пересмотреть все существующие контракты на экспорт вооружений.


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    25 июня 2025, 01:12 • Новости дня
    Юный россиянин Иванников обыграл норвежского гроссмейстера Карлсена в онлайн-турнире

    Юный россиянин Иванников обыграл норвежского гроссмейстера Карлсена

    Юный россиянин Иванников обыграл норвежского гроссмейстера Карлсена в онлайн-турнире
    @ Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Пятнадцатилетний россиянин Максим Иванников обыграл 16-го чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена на онлайн-турнире по шахматам «Титульный вторник», который проходит на сайте сhess.com (заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры в 2022 году).

    Гроссмейстер играл черными фигурами, партия третьего раунда завершилась на 33-м ходу.

    Максим Иванников является кандидатом в мастера Международной шахматной федерации. Как заметил ТАСС исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев, победа в онлайн-турнире – хорошее событие.

    «Это приятно, конечно, и становится традицией, когда наши юниоры с завидным постоянством обыгрывают именитых гроссмейстеров. Но к победам в интернете, на мой взгляд, относиться серьезно нельзя. Приятно, конечно. Можно друзьям рассказывать, что обыграл Магнуса. Но будем ждать побед за живой доской. Уверен, и это скоро будет», – сказал Ткачев.

    В январе 2025 года 14-летний россиянин Давид Ахмедов обыграл Карлсена на онлайн-турнире «Титульный вторник».

    Магнус Карлсен – 16-й чемпион мира по классическим шахматам, лидер мирового рейтинга, который в 2022 году отказался защищать титул в матче против россиянина Яна Непомнящего.

    Карлсен в том числе пятикратный победитель чемпионатов мира по рапиду и восьмикратный – по блицу.

    «Титульный вторник» – еженедельное соревнование для игроков с международными званиями. Они играют в блиц, турнир проходит по швейцарской системе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, четырнадцатилетний гроссмейстер Иван Землянский одержал победу на чемпионате Азии по блицу, набрав восемь очков из девяти возможных.

    В марте российский шахматист Даниил Дубов одержал победу над американцем Хансом Ниманном в блиц-матче со счетом 9,5:8,5 и получил право задать сопернику вопрос на детекторе лжи.

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    24 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Госдума разрешила ООО отменять преимущественное право выкупа долей совладельцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 сентября этого года компании в форме ООО получат возможность отменять преимущественное право выкупа долей совладельцев, если внесут это в устав.

    Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении, передает «Интерфакс». Теперь общества с ограниченной ответственностью смогут по решению всех участников внести в устав положение об отмене преимущественного права выкупа долей.

    Документ также позволяет закрепить в уставе индивидуальные правила для отдельных совладельцев о применении или отмене преимущественного права, например, не распространять его на определенных участников с крупными долями. В обратном случае компании, напротив, смогут предусмотреть преимущественное право для одного, нескольких или всех участников при определенных условиях.

    Исключение положений о преимущественном праве из устава возможно по решению большинства – две трети голосов участников общества. Такое решение собрания участников подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

    Организация будет обязана предоставлять по запросу участника информацию о лицах, обладающих преимущественным правом выкупа, в течение пяти рабочих дней. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

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    24 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Омбудсмен назвала сроки реабилитации ребенка после инцидента в Шереметьево

    Омбудсмен Мишонова: Реабилитация ребенка после инцидента в Шереметьево займет месяц

    Tекст: Валерия Городецкая

    Реабилитация ребенка, пострадавшего в аэропорту Шереметьево, займет не менее одного месяца, сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

    При положительной динамике мальчика через пару дней переведут из реанимации в отделение, сообщила омбудсмен в Telegram-канале.

    «Если все будет идти хорошо, то малыша переведут через пару дней из реанимации в отделение. На восстановление понадобится не меньше месяца», – уточнила она.

    Омбудсмен также рассказала, что у ребенка нет повреждений мозга. Она сообщила, что после завершения МРТ врачи подтвердили отсутствие нарушений и сообщили о стабильном состоянии пациента. В ближайшие два дня планируется отключить мальчика от аппарата искусственной вентиляции легких, сейчас он спит под медикаментозным сном.

    Напомним, в московском аэропорту правоохранители задержали мужчину, который напал на двухлетнего ребенка и причинил ему серьезные травмы.

    Сообщалось, что переживший нападение мужчины в аэропорту Шереметьево двухлетний мальчик получил переломы черепа.

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    24 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Командиры получили право арестовывать за проступки на спецоперации

    Командиры получили право назначать арест за проступки на спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командиры воинских частей, начальники военной полиции и гарнизонов получили право самостоятельно назначать дисциплинарный арест военнослужащим за грубые дисциплинарные проступки.

    Об этом говорится в опубликованном указе президента России Владимира Путина, который вносит изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных сил страны, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что дисциплинарный арест может применяться к военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, по основаниям, предусмотренным федеральным законом от 8 августа 2024 года №231-ФЗ. Ранее подобное решение принимал исключительно судья гарнизонного военного суда.

    «Дисциплинарный арест назначается по решению командира воинской части (начальника органа управления другими войсками), начальника органа военной полиции или начальника гарнизона за совершение военнослужащим грубого дисциплинарного проступка», – говорится в указе.

    Теперь командиры частей и руководители военной полиции получили право ограничивать свободу провинившихся военнослужащих, не дожидаясь решения суда. Изменения направлены на повышение дисциплины и оперативное реагирование на нарушения в условиях спецоперации.

    Ранее военных в зоне СВО предложили наказывать арестом за гаджеты с геолокацией.

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    25 июня 2025, 05:11 • Новости дня
    Лазерную систему противодействия БПЛА из проекта «Посох» решили испытать в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Лазерную систему для борьбы с беспилотниками, которая входит в проект «Посох», планируют испытать в зоне спецоперации до конца лета 2025 года, рассказал представитель предприятия-разработчика.

    Там сообщили, что лазерная система противодействия БПЛА из проекта «Посох» в июне прошла тестовые испытания на одном из полигонов Херсонской области, при этом на испытаниях в качестве макета были представлены аккумуляторные компактные установки, рассчитанные для работы на дистанции 500-700 метров, передает ТАСС.

    «В ходе статических испытаний мы подтвердили, что изделие хорошо поражает как боевую часть, так и сами FPV-дроны – они сгорают. Моторы, батарейки поражаются, дроны падают», – рассказали разработчики.

    По их словам, до конца лета 2025 года лазерная система должна выйти на этап боевой апробации в зоне СВО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самарские ученые завершили разработку навигационного комплекса с искусственным интеллектом и стереозрением для беспилотников, позволяющего безопасно обходить препятствия и приземляться без участия оператора.

    Кроме того, орнитологи отсоветовали использовать хищных птиц для борьбы с вражескими дронами, как предложил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Орнитологи назвали птиц, которые могли бы справиться с поставленной задачей, но есть определенные сложности в реализации данной инициативы.


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    24 июня 2025, 22:30 • Новости дня
    Потребление новостей в России назвали способом успокоиться

    Люди находятся в постоянном стрессе и ищут в новостях ответы на свои вопросы, чтобы успокоиться. Уже появился даже термин – инфоксикация, заявил исполнительный директор холдинга Rambler&Co Андрей Цыпер на прошедшем в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заседании комиссии по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, посвященном взаимодействию традиционных СМИ и новостных агрегаторов.

    Мероприятие в РСПП открыл генеральный директор АНО «ИРИ», сопредседатель комиссии Алексей Гореславский, который напомнил, что зависимость от западных решений неизбежно приводит к финансовым потерям – спикер привел в пример уход Google Discovery, который урезал трафик СМИ на 20-40%. «Сегодня российские СМИ так или иначе находятся в оппозиции практически ко всему мировому информационному пространству. Понятно, что это множество разных, порой конкурирующих между собой голосов. Но давайте не забывать о том, что есть общие задачи. Если бесконечно конкурировать, ссориться, отъедать друг у друга трафик, деньги и все остальное, то никого и не останется. Будет только YouTube и какие-нибудь другие мировые СМИ на базе искусственного интеллекта», – отметил он.

    Председатель совета директоров «Ъ» Григорий Левченко подробно рассказал о ситуации с Google Discovery, отключение которой отразилось на медиарынке по политическим причинам и призвал наладить совместные действия крупных СМИ для решения общих проблем.

    По словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина роль технологических платформ на медиарынке усиливается, они становятся значимыми игроками, конкурируя со СМИ как по охвату аудитории, так и по времени, которое пользователи проводят на этих платформах. Главное, что меняется с ними – это воздействие на людей: происходит  трансляция смыслов, формирование новостной повестки и восприятия мира.

    «Все это создает новые возможности для бизнеса и сервисы для потребителей. Но существует риск неравномерного распределения доходов между платформами и правообладателями контента, прежде всего – СМИ. Это влияет на устойчивость медиаиндустрии», – предупредил Шохин.

    Изменения в российском новостном агрегаторе «Дзен» положительно оценила главред URA.RU Диана Козлова, которая рассказала, что благодаря последнему эксперименту по сохранению аудитории внутри платформы, без перехода на сайты СМИ, у URA.RU появилась возможность представить материалы более широкой аудитории, так как охваты выросли почти втрое, их стали узнавать и интересоваться в других регионах.

    Тему платформы «Дзен» и ее возможностей продолжил главный редактор газеты «ВЗГЛЯД» Константин Кондрашин, напомнив, что эта платформа поддержала издание в 2022 году, когда после ухода Google газета потеряла половину трафика. Он согласился с позицией коллеги из URA.RU о влиянии агрегаторов на редакционную политику. «Сегодня топ агрегатора фактически определяет, о чем будут писать СМИ. Если не написал новость, которая попала в топ, – ты не получил трафик. В итоге это размывает различия между редакциями: все становятся похожими друг на друга», – объяснил он.

    При этом эксперты пришли к выводу, что российские платформы все же адаптируются к актуальным запросам медиарынка. К примеру, директор департамента по взаимодействию со СМИ VK Андрей Бурцев сообщил о завершении совместного проекта Дзена с Mediascope. После реализации проекта Mediascope откроет новую категорию – «Единая информационная платформа ВК». По словам Бурцева, индустрия и государственные органы смогут видеть полную и объективную картину интереса аудитории к общественно-политической информации.

    Исполнительный директор холдинга Rambler&Co Андрей Цыпер, завершая заседание, отметил главные медиа-тренды, назвав основной тенденцией последних лет рост потребления новостного контента. «Люди находятся в постоянном стрессе и ищут ответы на свои вопросы, чтобы успокоиться – зачастую делают это неосознанно. Уже появился даже термин – инфоксикация», – заявил он.

    Цыпер также отметил влияние искусственного интеллекта, который постепенно становится инструментом для поиска и анализа новостей.  «Сегодня вместо того, чтобы вводить запрос в поисковике, можно задать вопрос GigaChat, YandexGPT или другой подобной модели. <...> Аналогичная ситуация развивается и с новостями. Хотя модели еще ошибаются, через некоторое время пользователи будут получать новостной контент именно таким образом», – заявил спикер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ведущие представители отрасли обсудили на ПМЭФ-2025 перспективы национальных платформ и анонсировали интеграцию популярных российских видеосервисов в единую экосистему.

    Кроме того, на ПМЭФ стало известно, что платформа Rutube готовит запуск безопасного режима, который ограничит доступ к видео 18+ и упростит семейный просмотр для всех пользователей без авторизации.

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