  • Новость часаРоссия и США запросили закрытые консультации Совбеза ООН по Сирии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Отключение от Starlink заставит ВСУ заново учиться воевать
    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод
    США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам
    Британский министр назвал Зеленского препятствием для мира
    Перепалка возникла между Маском, Рубио и Сикорским из-за Starlink для Украины
    Трамп усомнился в способности Украины выжить даже с помощью от США
    Минобороны: ВС России закрепились в Константинополе ДНР
    СМИ: США остановили поддержку оборудования для F-16 на Украине
    Песков: Увидев перепалку Зеленского и Трампа, не мог поверить глазам
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

    30 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    34 комментария
    9 марта 2025, 22:32 • Новости дня

    Белоруссия обратилась к России за консультацией по редкоземельным элементам

    Белоруссия запросила у России консультации по добыче и технологиям редкоземельных элементов

    Tекст: Максим Попов

    Белоруссия, не обладая опытом в добыче редкоземельных элементов, планирует обратиться за консультацией к России, чтобы определить технологическую и экономическую целесообразность таких проектов.

    Белоруссия намерена обратиться к России за консультацией по вопросам добычи редкоземельных элементов, сообщает ТАСС. Как отметил заместитель генерального директора по геологии белорусского Научно-производственного центра по геологии Василий Колб, республике необходимо провести комплекс геологоразведочных работ, чтобы определить глубины залеганий и подсчитать ресурсы.

    «У Беларуси нет опыта в этой области. Мы однозначно будем изучать мировые технологии и обращаться к профильным институтам Российской Федерации», – заявил Колб. Специалист подчеркнул, что только после изучения технологий и консультаций можно будет судить о рентабельности и целесообразности добычи.

    По словам Колба, редкоземельные металлы, такие как молибден и тулий, были выявлены еще в советское время и залегают на глубине 200-250 метров. Однако пока Белоруссия не может говорить о промышленных масштабах добычи этих элементов.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству исследовать наличие редкоземельных металлов в стране, подчеркнув важность развития геологоразведки. До этого президент Владимир Путин на совещании по развитию геологоразведки призвал наладить в России полный цикл переработки редких металлов.

    9 марта 2025, 12:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink

    Военный эксперт Анпилогов: Отключение системы Starlink радикально снизит боеспособность ВСУ

    Эксперт объяснил слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Евгений Поздняков

    Starlink обеспечивал ВСУ защищенную и быструю связь. Скорость обмена данных между украинскими солдатами была беспрецедентной, что улучшало их реагирование на изменения в боевых действиях, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения от Starlink передовая линия ВСУ может рухнуть.

    «Илон Маск, оценивая роль Starlink для украинского фронта как критическую, не преувеличивает. Данная система обеспечивает ВСУ беспроводной защищенной связью, что в какой-то степени дает нашему противнику тактическое преимущество», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «В настоящий момент на Украине работают около 100 тыс. терминалов Starlink. Для создания помех в этой системе необходимо определить, от какого именно аппарата исходит сигнал. Однако в силу их большого количества и значительной скорости передачи информации сделать это очень сложно», – отмечает он.

    «Благодаря этой особенности Starlink, ВСУ получили возможность сохранять высокое качество связи даже в тех районах, где стандартное интернет-соединение полностью отсутствует. Украинские военные практически беспрепятственно обмениваются сообщениями: текстовыми, голосовыми и видео», – полагает собеседник.

    «Разумеется, это положительно сказывается на слаженности их работы. Кроме того, у подразделений появляется возможность мгновенно реагировать на изменения в оперативной обстановке. Нельзя забывать и о том, что данная система широко применялась при осуществлении атак по российским объектам с помощью БПЛА и БЭК», – рассуждает эксперт.

    «Из-за того, что устройства связывались напрямую со Starlink, их уязвимость к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) становилась минимальной. Соответственно, отключение украинской армии от терминалов радикальным образом скажется на их боеспособности. Можно сказать, что противник буквально потеряет фронт», – добавляет он.

    «В первую очередь солдаты ВСУ утратят способность быстро и беспрепятственно координировать свои действия на поле боя. Пропадет и высокая степень защищенности их переговоров. Кроме того, их БПЛА и БЭК станут уязвимыми к нашим системам РЭБ. Российская армия будет глушить их с невероятной легкостью», – акцентирует собеседник.

    «Однако важно понимать, что администрация Дональда Трампа не готова к столь радикальной смене фронтовой ситуации. В интересы Вашингтона не входит создание условий для полной победы Москвы. Поэтому заявления Маска скорее являются попыткой торга с офисом Зеленского, чем реальным намерением отключить Starlink», – заключил Анпилогов.

    Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения от Starlink передовая линия ВСУ может рухнуть. В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) он написал, что данная система связи является «костяком украинской армии». Предприниматель также добавил, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации», в которой Киев «неизбежно проиграет».

    Напомним, впервые о возможности отключения ВСУ от Starlink сообщило Reuters еще в конце февраля. Тогда издание отмечало, что вопрос о прекращении доступа Украины к спутниковому интернету был поднят в рамках переговоров Вашингтона и Киева по сделке о полезных ископаемых республики.

    По данным газеты, американские чиновники якобы намекнули представителям офиса Зеленского, что в случае отказа от соглашения, ВСУ «неминуемо» утратят возможность использования Starlink. Тем не менее данное сообщение опроверг сам Илон Маск, чья компания SpaceX и занимается производством спутников.

    Несмотря на критические заявления предпринимателя, в Европе уже происходят попытки предложить ВСУ альтернативу американским терминалам связи. Так, в другом материале Reuters отмечается, что в настоящий момент французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает с ЕС возможность предоставления Украине дополнительного доступа в интернет.

    По словам представителя компании, они располагают геостационарными терминалами, подходящими для использования в районе боевых действий. Количество данных систем оценивается в 35 экземпляров. Кроме того, после покупки британской OneWeb фирма также расширила сеть на низкой околоземной орбите до 600 спутников.

    Заменить Starlink, однако, будет непросто. Украина получила доступ к системе еще в 2022 году, практически сразу после начала спецоперации. Данная сеть предназначена для предоставления широкополосного выхода в интернет. Начальник ГУР республики Кирилл Буданов признавался, что терминалы Starlink компании SpaceX используются по всей линии фронта, писало ТАСС.

    Коментарии (15)
    9 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ не ожидали прорыва российских военных в их тыл в Курской области

    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Суджи проходит сразу с нескольких направлений. Однако главным ударом для ВСУ стало попадание наших военных в их тыл через отключенный газопровод. Это позволило полностью дезориентировать противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВС РФ начали штурм Суджи.

    «Российским штурмовикам действительно удалось преодолеть около 12 км по отключенному трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород. Примечательно, что Украина вырыла яму сама себе, ведь перекачка газа по данной инфраструктуре была приостановлена именно по инициативе Киева», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Операция была продумана до мельчайших деталей. Сначала в трубу вошла небольшая группа солдат с газофильтрующими установками. После того, как стало понятно, что местная среда подходит для дыхания, к ним присоединились боевые части. В это время по месту планируемого выхода штурмовиков работала российская авиация», – рассказывает он.

    «Таким образом за несколько суток пространство для начала наступательных действий было зачищено. Наши военные выбрались в хорошо подготовленный тыловой район ВСУ, где их безопасности ничего не угрожало. Одновременно с этим стартовала атака по Судже с северо-востока», – добавляет собеседник.

    «В настоящий момент бои происходят уже на окраинах районного центра. Вместе с этим подразделениям удалось освободить Малую Локню. Данное село являлось основным укрепрайоном противника в Курской области. В то же время продолжается движение к трассе Юнаковка-Суджа, остающейся единственным логистическим узлом для ВСУ», – отмечает эксперт.

    «В целом, действия российских солдат значительно дезориентировали украинскую армию. Ее командование растеряно. Никто не ожидал подобного удара. Купировать внезапный прорыв противнику не удается. Если нам удастся полностью освободить населенный пункт, это станет сильнейшим уколом по позициям офиса Зеленского. Напомню, что его дерзкая риторика последних недель держалась именно на сохранении анклава в Курской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска начали штурм Суджи. Как сообщает отраслевой Telegram-канал «Военный осведомитель», солдаты проникли в тыл ВСУ через отключенный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. На прикрепленных фотографиях видны бойцы, скрытно перемещающиеся по подземной инфраструктуре.

    Как сообщили в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), в операции принимали участие бойцы бригад «Ветераны» и «Восток», пишет Lenta.ru. По их данным, в трубопровод проникли 800 добровольцев. Подчеркивается, что противник подобных действий со стороны российской армии не ожидал.

    В пресс-службе также отметили, что военным удалось полностью освободить промзону в Судже. Украинские солдаты «хаотично отходят в направлении села Заолешенка к международному автомобильному пункту пропуска». Примечательно, что операцию уже прокомментировал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Это был серьезный шаг: мало того, что в полный рост там не пройти, а идти, согнувшись, в обмундировании, с десяток километров, но и существовал риск отравления, понадобились средства защиты», – написал он в своем Telegram-канале. В Минобороны пока официально не раскрывали детали операции.

    Коментарии (10)
    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 04:10 • Новости дня
    Российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области

    ВС России прорвали оборону ВСУ у Загрызова и укрепились в Харьковской области

    Российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска после успешного прорыва обороны ВСУ у Загрызова закрепились на новых позициях вдоль Оскольского водохранилища и начали подготовку к дальнейшему продвижению.

    Российские войска прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины у Загрызова в Харьковской области и закрепились на новых позициях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, российские силы продвинулись почти на один километр вдоль Оскольского водохранилища.

    Марочко отметил, что российские войска «серьезно закрепились на новых позициях и ведут подготовительные мероприятия для дальнейшего продвижения».

    Ранее командование ВСУ направило к Оскольскому водохранилищу взвод, состоящий из мобилизованных и дезертиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в Харькове подготовили альтернативу работе системы Starlink, а также Вооруженные силы Украины привлекли заключенных к уничтожению местных жителей в Купянском районе Харьковской области. Сообщалось, что в Харьковской области были найдены захоронения жителей, убитых военными ВСУ при отступлении.

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 05:12 • Новости дня
    В трех российских аэропортах ввели временные ограничения полетов

    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Казани, Астрахани и Нижнем Новгороде

    В трех российских аэропортах ввели временные ограничения полетов
    @ Aleksey Smyshlyaev/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В аэропортах Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

    Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, в аэропортах Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает ТАСС.

    Сообщается, что  ограничения введены в Астрахани (Нариманово; код ИКАО: URWA) с 01:05 мск, в Казани (UWKD) с 02:00 мск и в Нижнем Новгороде (Строгино; UWGG) с 02:59 мск.

    По словам Кореняко, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Он отметил, что все задействованные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать возможные неудобства для пассажиров и гарантировать бесперебойность авиасообщения.

    Ранее аэропорт Волгограда приостановил отправку и прием рейсов.

    Коментарии (3)
    9 марта 2025, 02:03 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Рязанской области

    Губернатор Рязанской области сообщил об уничтожении беспилотников силами ПВО

    Tекст: Максим Попов

    В Рязанской области силы ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты, обломки которых не нанесли ущерба ни людям, ни зданиям.

    Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram, силами ПВО были уничтожены беспилотные летательные аппараты над территорией Рязани. По его словам, по предварительной информации, никто не пострадал, а жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не понесли ущерба.

    На месте падения обломков работают оперативные службы, которые оценивают возможный материальный ущерб от инцидента. Обстоятельства происшествия изучаются, ведется расследование для определения источника и цели полета беспилотников.

    По словам Малкова, силы ПВО сработали четко, что позволило избежать возможных разрушений и жертв среди населения.

    Ранее средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над Белгородской и Ростовской областями.

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 06:09 • Новости дня
    Командование ВСУ нарастило группировку войск в районе Северска

    Киевские власти усилили войска в районе Северска, используя город как логистический центр для боевиков

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ усиливают группировку войск в Северске для противодействия продвижению российских сил в соседних населенных пунктах.

    Командование ВСУ наращивает группировку в Северске. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, Киев с начала недели активно перебрасывает дополнительные силы в Северск. Украинские солдаты используют подвалы жилых и административных зданий для размещения, а технику прячут в складских помещениях.

    Марочко отметил, что украинская сторона видит в Северске важный логистический узел. Он подчеркнул, что «наводнение» украинскими боевиками Северска связано с текущей ситуацией на фронте, где российские войска активно действуют в районах кременских лесов и Белогоровки. Российские силы также оказывают значительное давление на украинские позиции в районе Торского.

    Эксперт отметил, что Северск играет роль своеобразного хаба для украинских сил, откуда они затем отправляются на передовые позиции и линии соприкосновения. Это делает город стратегически важным для украинской логистики и военных операций в регионе.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские войска после успешного прорыва обороны ВСУ у Загрызова закрепились на новых позициях вдоль Оскольского водохранилища.

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 04:35 • Новости дня
    В Госдуме сообщили о длинных выходных в мае и июне

    Россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня

    Tекст: Максим Попов

    Жители России смогут насладиться продолжительными выходными в мае и июне благодаря переносу нерабочих дней с февраля и марта, о чем сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

    Россияне смогут отдохнуть в течение четырех дней в мае и июне благодаря переносу нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта, передает РИА «Новости». Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов отметил, что в этом году 23 февраля совпало с воскресеньем, а 8 марта – с субботой.

    «Из-за праздничных дней в марте и феврале у нас получаются продолжительные выходные в мае и июне», – заявил Нилов.

    По его словам, перенос нерабочих дней не нарушает баланс рабочих и нерабочих дней, закрепленных в Трудовом кодексе.

    Ранее в Госдуме разработали законопроект о сокращении рабочей недели на один час для повышения качества жизни работников.

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 03:58 • Новости дня
    Жуков подал иск в Верховный суд из-за прав на фонограммы «Руки вверх»

    Жуков и Потехин оспорили договоры о передаче прав на фонограммы группы «Руки вверх»

    Tекст: Максим Попов

    Вокалист Сергей Жуков и музыкант Алексей Потехин подали иск в Верховный суд с требованием признать недействительными договоры о передаче исключительных прав на фонограммы музыкальной группы «Руки вверх».

    Как передает РИА Новости, певец Сергей Жуков и музыкант Алексей Потехин обратились в Верховный суд РФ с иском, оспаривающим договоры о передаче исключительных прав на фонограммы группы «Руки вверх». Истцы требуют признания недействительными сделок с ООО «Издательство ДЖЕМ» и продюсером Андреем Маликовым.

    По данным суда, Жуков и Потехин аргументируют свои претензии тем, что являются авторами и исполнителями музыкальных произведений «Руки вверх», среди которых известные песни «Ну где же вы, девчонки», «Крошка моя» и «Чужие губы». Всего в иске упоминается тринадцать песен. Возникший спор вызван заключенными договорами, по которым Маликов получил исключительные права на использование фонограмм в разных форматах и на территории всего мира.

    Представители Жукова настаивают, что их клиент не передавал права на фонограммы Маликову и требуют провести почерковедческую экспертизу, чтобы доказать, что подписи на договорах не принадлежат Жукову. Однако суд отказал в этой просьбе. В свою очередь, музыкальный лейбл «Издательство ДЖЕМ» утверждает, что имеет законную лицензию на спорные фонограммы.

    Суд отметил, что истцы не предоставили достаточных доказательств обладания правами на фонограммы, и не обнаружил оснований для удовлетворения их требований. Тем не менее, исковое заявление было передано судье на дальнейшее изучение.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, вокалист Жуков не смог вернуть через суд права на некоторые фонограммы песен «Руки вверх», включая «Ну где же вы, девчонки».

    Жуков обратился к Бастрыкину из-за споров о правах на песни «Руки вверх».

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 07:12 • Новости дня
    Силы ПВО отразили нашествие дронов в Ростовской области

    ПВО отбила нападение дронов в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО успешно отразили ночную атаку беспилотников на три района Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, подчеркнув, что обошлось без пострадавших.

    Как отметил Слюсарь в своем Telegram, ПВО отразили атаки украинских беспилотников в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах области.

     «Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах. По оперативным данным пострадавших нет», – написал он.

    Детали о количестве дронов и возможных повреждениях не сообщаются.

    Ранее система ПВО сбила 16 украинских беспилотников над Белгородом и Ростовом.

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 04:26 • Новости дня
    СК предъявил обвинение замначальника ФНС в получении взятки

    СК обвинил Виталия Ивахника в получении взятки и злоупотреблении полномочиями

    Tекст: Максим Попов

    Виталию Ивахнику, заместителю начальника отдела выездных проверок ФНС, предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, его арест продлен до 16 мая.

    Как сообщает ТАСС, Следственный комитет предъявил Виталию Ивахнику, заместителю начальника отдела выездных проверок межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам, обвинение в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По материалам суда, срок его ареста продлен до 16 мая.

    Согласно судебным материалам, Ивахник признал вину в получении взятки. Он написал явку с повинной и сотрудничает со следствием. Обвинение предъявлено по статьям 285 и 290 УК РФ, что грозит ему наказанием до 15 лет лишения свободы.

    Следствие и суд решили оставить Ивахника под стражей, опасаясь его влияния на свидетелей, среди которых есть его подчиненные. Виталий Ивахник работает в ФНС более 10 лет и обладает доступом к важной информации, что может повлиять на ход следствия, отмечается в материалах суда.

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 05:29 • Новости дня
    Группировка «Восток» сорвала инженерные работы ВСУ в Запорожской области

    Группировка «Восток» трижды помешала ВСУ провести инженерные работы у Дорожнянки

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения группировки войск «Восток» помешали Вооруженным силам Украины выполнить инженерные работы в районе Дорожнянки Запорожской области, сорвав их трижды.

    Подразделения группировки войск «Восток» трижды сорвали инженерные работы ВСУ у Дорожнянки Запорожской области, передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев сообщил, что подразделения нанесли поражение живой силе и технике противника, помешав завершить работы.

    «Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике [противника], <…> трижды сорвали инженерные работы в районе Дорожнянки [Запорожской области]», – отметил Гордеев.

    По его словам, инженерные работы, которые пытались провести ВСУ, были частью усилий по укреплению позиций в районе.

    Ранее российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области.

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 03:29 • Новости дня
    Минпросвещения назвало даты последних звонков и выпускных 2025

    Минпросвещения сообщило о проведении последних звонков 24 мая и выпускных 28 июня

    Tекст: Максим Попов

    В российских школах последние звонки запланированы на 24 мая, а выпускные на 28 июня, с обязательной церемонией поднятия флага и чествованием многодетных семей, а также участников спецоперации.

    Как передает РИА «Новости», в текущем учебном году в российских школах последние звонки пройдут 24 мая, а выпускные – 28 июня. Соответствующие рекомендации для всех субъектов страны выпустило министерство просвещения. Мероприятия станут частью традиционного школьного календаря.

    Торжественные выпускные церемонии будут включать в себя поднятие флага и исполнение гимна Российской Федерации. Запланировано чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей, в том числе награжденных государственными наградами, а также участников специальной военной операции.

    Дополнительно регионам поручено обеспечить меры безопасности и создать доступные условия для учащихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

    Ранее министерство просвещения России инициировало проверку записей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии.

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 02:45 • Новости дня
    ВС России уничтожили беспилотники в Воронежской области

    В Воронежской области подавили более пяти дронов без пострадавших и разрушений

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО и средства РЭБ в Воронежской области уничтожили более пяти БПЛА, предотвратив ущерб и жертвы, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    По словам Гусева, в двух районах области были уничтожены и подавлены более пяти беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    В сообщении Гусев отметил: «Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет». Губернатор подчеркнул, что дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы справились с угрозой.

    Ранее силы ПВО отразили атаку беспилотников в Рязанской области. До этого стало известно, что российские военные перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над Белгородской и Ростовской областями.

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 00:27 • Новости дня
    ВСУ восемь раз обстреляли ДНР на горловском направлении

    ВСУ восемь раз обстреляли населенные пункты ДНР на горловском направлении за сутки

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска восемь раз атаковали населенные пункты ДНР на горловском направлении, выпустив 24 боеприпаса, при этом жертв и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

    Как сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, все обстрелы произошли на горловском направлении, передает ТАСС.

    В результате атак жертв среди гражданского населения не было. Кроме того, не зафиксированы повреждения жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры.

    Ранее сообщалось, что российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР.

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 15:29 • Новости дня
    Анонсирована встреча Лукашенко и Путина

    Лукашенко приедет в Россию на следующей неделе для переговоров с Путиным

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на следующей неделе проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в России, обсуждая международную повестку.

    Лукашенко намерен на следующей неделе посетить Россию, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, сообщили в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По словам ведущего программы Павла Зарубина, Лукашенко рассказал о своем визите в интервью, отметив, что это первый визит после его недавней победы на выборах, передает РИА «Новости».

    Зарубин отметил, что значительная часть вопросов, которые будут обсуждаться на переговорах, касается международной ситуации. Помимо встречи с Лукашенко, в графике президента России Владимира Путина на следующую неделю запланированы совещания по экономике и с членами Совета безопасности России.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Сети появились новые предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже
    При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях один человек погиб и шесть ранены
    Джорджеску назвал отказ в регистрации ударом по демократии
    Белоруссия обратилась к России за консультацией по редкоземельным элементам
    Пушилин: ВСУ перебросили силы с курского направления в ДНР
    Нацистская символика найдена в освобожденных домах Курской области
    Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

    Трамп испортил «улыбку доллара»

    Самая масштабная торговая война обернулась ослаблением американской валюты, хотя многие ожидали обратного эффекта. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс считает, что Дональд Трамп, который ставит правильные цели по поднятию отечественной промышленности, перебарщивает в жесткости своих методов и сам вредит доминированию доллара в мировой экономике. Почему индекс доллара падает? Подробности

    Перейти в раздел

    Контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева

    Франция и Британия призывают к размещению контингента ЕС на территории Украины. Однако этот шаг полностью противоречит интересам России. Как отмечают эксперты, присутствие в стране западных военных, пусть и вне НАТО, после окончания конфликта сделает невозможным достижение Украиной нейтрального статуса, а также затруднит ее демилитаризацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США

    Конфликт США с Канадой – вовсе не прихоть нового хозяина Белого дома. Задолго до Дональда Трампа Соединенные Штаты хотели или завоевать, или экономически поглотить своего северного соседа. Перед нами только кульминация усилий, предпринимавшихся американским руководством на протяжении 250 лет. Как и зачем это происходило и каким образом связано с сегодняшними событиями? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Борис Акимов Борис Акимов
      В России секс есть

      Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

      0 комментариев
    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
      Зачем и от кого защищать русский язык

      Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

      30 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

      Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

      34 комментария
    Перейти в раздел

    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............