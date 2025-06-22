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Переговоры Лукашенко и Келлога продлились более шести часов
Переговоры Лукашенко и Келлога продлились 6,5 часов
Кит Келлог, генерал-лейтенант в отставке и представитель президента США Трампа в России и на Украине, провел переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Минске во Дворце Независимости, убранство которого американский гость назвал очень похожим на резиденцию Трампа Мар-а-Лаго, пишет NYT.
«Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь господина Лукашенко, сообщила, что переговоры, начавшиеся в пятницу вечером, продолжались 6,5 часов», – отмечает New York Times (NYT).
Переговоры проходили в торжественном мраморном зале Дворца Независимости в Минске. Это была первая встреча высокопоставленного чиновника Белого дома с белорусским лидером более чем за пять лет, отметила NYT.
Начиная беседу, Лукашенко поблагодарил Келлога за визит в Минск и шутливо сказал: «Своим визитом вы наделали много шума в мире».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Лукашенко и спецпосланник США Келлог обсудили санкции против республики, ситуацию на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и взаимоотношения с Москвой и Пекином.