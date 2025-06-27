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Путин и Токаев провели встречу перед заседанием Высшего Евразийского совета
Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели беседу перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Пресс-служба президента Казахстана опубликовала фотографии, на которых два лидера идут по Дворцу независимости в Минске и ведут разговор, передает ТАСС.
Вслед за Путиным и Токаевым в зал проследовали президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединился к переговорам по видеосвязи. На данный момент главы государств проводят заседание, открыв которое, выступил президент Белоруссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Минске, где его встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в столице Белоруссии.