Путин и Токаев провели встречу перед заседанием Высшего Евразийского совета

Tекст: Александра Юдина

Пресс-служба президента Казахстана опубликовала фотографии, на которых два лидера идут по Дворцу независимости в Минске и ведут разговор, передает ТАСС.

Вслед за Путиным и Токаевым в зал проследовали президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединился к переговорам по видеосвязи. На данный момент главы государств проводят заседание, открыв которое, выступил президент Белоруссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Минске, где его встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в столице Белоруссии.