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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

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    27 июня 2025, 12:55 • Новости дня

    Путин и Токаев провели встречу перед заседанием Высшего Евразийского совета

    Tекст: Александра Юдина

    Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели беседу перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета.

    Пресс-служба президента Казахстана опубликовала фотографии, на которых два лидера идут по Дворцу независимости в Минске и ведут разговор, передает ТАСС.

    Вслед за Путиным и Токаевым в зал проследовали президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединился к переговорам по видеосвязи. На данный момент главы государств проводят заседание, открыв которое, выступил президент Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Минске, где его встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в столице Белоруссии.

    26 июня 2025, 14:40 • Новости дня
    Медведев объяснил судьбу буферной зоны словами Путина
    Медведев объяснил судьбу буферной зоны словами Путина
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о буферной зоне на границе с Украиной, процитировав слова президента Владимира Путина.

    Медведев на заседании генсовета «Единой России» заявил: «Где ступает нога русского солдата – то наше», напомнив, что слова принадлежат главе российского государства, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что сегодня зона на границе считается буферной, однако «завтра уже не буферная». По его словам, из такой позиции будет исходить работа партии «Единая Россия» по этим вопросам.

    Ранее президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, согласно которому территория, где ступает нога русского солдата, становится российской.

    В НАТО заметили создание буферной зоны России в Сумской области.

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    26 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Cпецслужбы Запада активизировали вовлечение мигрантов для диверсий в России

    Коков: Cпецслужбы Запада активизировали вовлечение мигрантов для диверсий в России

    Cпецслужбы Запада активизировали вовлечение мигрантов для диверсий в России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков отметил рост вовлечения мигрантов из Средней Азии в диверсионную и террористическую деятельность на территории России.

    Иностранные спецслужбы и связанные с ними международные террористические организации все чаще используют мигрантов из стран Средней Азии для совершения диверсий и террористических атак в России, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».

    По словам Кокова, «активизировались устремления иностранных спецслужб и подконтрольных им международных террористических организаций по вовлечению в диверсионно-террористическую деятельность находящихся в России мигрантов, прибывших из стран Центрально-Азиатского региона».

    Также Коков отметил, что результаты анализа свидетельствуют – значительная часть выходцев из региона придерживаются радикальных религиозных взглядов, приобретенных на родине под влиянием исламистских проповедников. Он подчеркнул, что подобные тенденции создают дополнительные угрозы для безопасности России и требуют усиления контроля за миграцией и профилактики экстремизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области были задержаны семь выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в вербовке сторонников террористической организации по указанию куратора из Польши.

    В Керчи и Севастополе ФСБ задержала трех агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, которые были подготовлены к диверсиям и шпионажу.

    В Петербурге возле военкомата на Большой Монетной улице полиция задержала мигранта с бутылкой бензина, который пытался поджечь здание ради обещанного ему девушкой интима, при этом правоохранители считают, что его обманули сотрудники СБУ.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    26 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Россия и Украина провели паритетный обмен пленными
    Россия и Украина провели паритетный обмен пленными
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и украинская стороны провели очередной обмен пленными на равных условиях, сообщили СМИ.

    Об очередном этапе обмена пленными между Россией и Украиной сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российской переговорной группе.

    «Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной. Обмен пленными был паритетный. Работа продолжается», – заявил собеседник.

    В пятницу Минобороны сообщило, что российская сторона получила очередную группу военнослужащих ВС России в соответствии со стамбульскими договоренностями.

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    27 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье

    Российские войска нанесли удар дронами по военному заводу ВСУ в Запорожье

    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный завод в Шевченковском районе Запорожья был атакован с помощью дронов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Российские войска провели массированную атаку на военный завод в городе Запорожье, передает РИА «Новости».

    Рогов заявил: «Минувшей ночью нашими войсками был нанесен массированный удар дронами по цеху одного из военных заводов в Шевченковском районе Запорожья».

    Он уточнил, что цех на заводе был оборудован украинскими военными для производства и ремонта военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник «Герань-2» нанес удар по временной базе подразделения ВСУ вблизи поселка Новоэкономическое на территории ДНР.

    В Днепропетровской области железнодорожные узлы и склады техники ВСУ подверглись ударам, три из которых пришлись по объектам транспортной инфраструктуры. Российские войска при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

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    26 июня 2025, 14:59 • Новости дня
    Медведев сравнил условия для бизнеса сейчас и в начале 2000-х
    Медведев сравнил условия для бизнеса сейчас и в начале 2000-х
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В сравнении с началом 2000-х, условия для предпринимательства в России значительно улучшились, заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Он отметил, что сегодня в стране наблюдается драматический период из-за СВО и влияния санкций, а также других экономических трудностей, передает ТАСС. Однако, по словам Медведева, несмотря на эти ограничения, деловой климат для запуска бизнес-инициатив стал гораздо благоприятнее, чем в 2000 году.

    «Нынешние времена для реализации бизнес-инициатив на порядок лучше, чем тогда, хотя мы находимся в крайне стесненных условиях», – подчеркнул он.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность продолжать оказывать поддержку отечественным предпринимателям, подчеркнув важность содействия реализации их проектов и начинаний. Он подчеркивал вклад предпринимателей в экономическую устойчивость страны в условиях санкций.

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    26 июня 2025, 14:42 • Новости дня
    Ленобласть предложила изменить правила найма трудовых мигрантов

    Власти Ленобласти выступили за организованный набор мигрантов по отраслям

    Tекст: Денис Тельманов

    Инициатива Ленинградской области предусматривает приглашение иностранных работников только на определенные объекты и позиции без членов семьи.

    Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко, передает РИА «Новости». По его словам, Ленобласть обратилась к правительству России с предложением изменить миграционную политику.

    Дрозденко подчеркнул: «Предлагаем переходить на приглашение иностранных рабочих через организованный набор только в конкретные отрасли и на конкретные объекты и повышать ответственность работодателей, привлекающих мигрантов, за их пребывание на территории России, включая проживание, соблюдение законов и правил поведения».

    Он уточнил, что ключевое требование – привлечение специалистов определенной квалификации на временную занятость без возможности приезда членов семьи, чтобы сократить нагрузку на социальную сферу регионов.

    Губернатор поручил региональному комитету по труду подготовить дополнительные предложения по ограничению работы мигрантов в социальных учреждениях, сфере безопасности и доставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что недовольство у россиян вызывают в основном незанятые мигранты, которые плохо себя ведут. В парламент внесли проект закона о новых основаниях для лишения приобретенного гражданства, в том числе за сексуальное насилие.

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    26 июня 2025, 17:17 • Новости дня
    Москва осудила Секретариат ООН за политику двойных стандартов

    Захарова: Москва осуждает Секретариат ООН за политику двойных стандартов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о недопустимости ангажированного решения Секретариата ООН.

    В ходе брифинга Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику двойных стандартов организации в вопросе вооруженных конфликтов. Она обратила внимание на недавний доклад генсека ООН Антониу Гутерриша, который был распространен 17 июня в Совете Безопасности ООН и посвящен положению детей в зонах вооруженных конфликтов, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на немецкой территории. Кроме того, Захарова подчеркнула, что обвинения в похищении Россией украинских детей не соответствуют действительности, вопрос требует объективного подхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что украинская сторона устраивает шоу, активно поднимая тему якобы похищенных детей.

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    26 июня 2025, 14:51 • Новости дня
    Лавров выразил благодарность Лаосу за содействие в реабилитации бойцов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил Лаос за содействие в восстановлении бойцов спецоперации, подчеркнув значимость сбалансированной позиции республики по украинскому кризису.

    Россия признательна Лаосу за взвешенную позицию по ситуации на Украине и содействие гуманитарным вопросам, сообщает ТАСС. Сергей Лавров выделил важность помощи лаосских властей в реабилитации российских военнослужащих на территории Лаоса, отметив, что республика оказывает поддержку бойцам спецоперации на Украине.

    По словам министра, Лаос придерживается объективного и сбалансированного подхода к украинскому конфликту, что высоко ценится в Москве. Лавров также подчеркнул, что Москва благодарна за понимание необходимости устранения первопричин украинского кризиса для обеспечения долгосрочного урегулирования и предотвращения угроз безопасности со стороны Украины.

    Глава МИД России выразил уверенность, что благодаря такой позиции ситуация может получить устойчивое решение, а угрозы правам человека и безопасности будут предотвращены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Рязани прошло выездное заседание фонда «Защитники Отечества», где определяли меры помощи ветеранам спецоперации и их близким. Россия вернула группу удерживаемых киевским режимом военнопленных. Взамен на Украину передали группу военнопленных ВСУ.

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    26 июня 2025, 21:36 • Новости дня
    Боец ММА Ахьядов получил 28 лет за убийство инспектора

    Суд приговорил Ахьядова к 28 годам за убийство в Зарядье

    Tекст: Денис Тельманов

    Вынесен приговор в отношении Ламберда Ахьядова, признанного виновным в убийстве инспектора МАДИ в московском парке в 2022 году.

    Второй Западный окружной военный суд вынес решение по делу бойца смешанных единоборств Ламберда Ахьядова, передает ТАСС. Суд признал его виновным в убийстве инспектора МАДИ, совершенном в конце 2022 года в парке «Зарядье» в Москве.

    Согласно оглашенному приговору, Ахьядов проведет в заключении 28 лет, при этом первые семь лет он отбудет в тюрьме. В приговоре суда сказано: «Назначить Ахьядову наказание в виде 28 лет лишения свободы, первые 7 лет он будет отбывать в тюрьме».

    Ахьядов включен в перечень террористов, установленный в России. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура настаивает на максимальном наказании для бойца ММА Ламберда Ахьядова, включенного в перечень террористов, за убийство инспектора МАДИ в парке «Зарядье». Ахьядов перевез свою семью в Турцию, чтобы избежать фильтрационных мероприятий на границе. Он не признал вину в суде и заявил о критическом отношении к предъявленным обвинениям.

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    26 июня 2025, 17:56 • Новости дня
    Путин прибыл в Минск

    Путин прибыл в Белоруссию для участия в Евразийском экономическом форуме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом, его самолет приземлился в аэропорту Минска.

    В белорусской столице у президента России запланирована насыщенная программа. Ближайшее мероприятие – участие в пленарной сессии Евразийского экономического форума (ЕАЭС), передает ТАСС.

    Завтра глава государства примет участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета, который является руководящим органом Евразийского экономического союза.

    На мероприятиях в Минске планируются встречи Путина с президентами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Кубы, Узбекистана, а также с представителями руководства Монголии и ОАЭ.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Белоруссию и примет участие в саммите Евразийского экономического союза, а также проведет ряд встреч.

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    27 июня 2025, 11:48 • Новости дня
    Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС
    Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Минске, где его встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета.

    Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Минске для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает ТАСС.

    Российского лидера у входа встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главы государств обменялись крепким объятием и коротко побеседовали на ногах.

    В зале торжественных церемоний Дворца независимости проходит официальная церемония встречи лидеров стран – участниц Евразийского экономического союза. Лукашенко лично приветствует гостей. После совместного фото состоится заседание ВЕЭС в узком составе.

    В заседании принимают участие президенты Казахстана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подключится к беседе по видеосвязи. Позже встреча продолжится с участием наблюдателей и приглашенных иностранных гостей.

    Дворец независимости в Минске является официальной резиденцией белорусского президента и используется для проведения государственных и международных мероприятий.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в столице Белоруссии. Заседание пройдет с участием лидеров стран Евразийского экономического союза.

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    26 июня 2025, 14:25 • Новости дня
    Лавров: Рост военных расходов НАТО не повлияет на безопасность России

    Лавров назвал рост военных расходов НАТО неопасным для безопасности России

    Лавров: Рост военных расходов НАТО не повлияет на безопасность России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва располагает достаточными средствами для обеспечения национальной безопасности, несмотря на увеличение оборонных расходов НАТО до 5%, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам министра, цель увеличить расходы альянса до 5% не окажет значимого влияния на безопасность России, передает РИА «Новости».

    «Что касается влияния вот этой цели в 5% на состояние нашей безопасности, я не думаю, что оно будет хоть каким-то значимым, мы знаем, какие цели мы преследуем, не скрываем их, открыто о них объявляем, они абсолютно законны с точки зрения любых интерпретаций принципов устава ООН и международного права, и мы знаем, какими средствами мы эти цели всегда обеспечим», – сказал он.

    Газета Financial Times писала, что европейские представители столкнулись с трудностями при попытке увеличить оборонный бюджет альянса до 5% ВВП к 2032 году.

    Ранее на саммите в Гааге генсек НАТО Марк Рютте выразил признательность президенту США Дональду Трампу за инициативу по увеличению взносов на оборону.

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    26 июня 2025, 14:49 • Новости дня
    Казахстан изменил название последней статьи УК с упоминанием елбасы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Казахстане одобрены поправки, согласно которым из последней статьи Уголовного кодекса исчезнет упоминание звания «елбасы», сохранив прежние санкции за покушение на экс-президента.

    Сенат парламента Казахстана одобрил поправки в Уголовный кодекс, которыми изменяется название ст. 177, передает ТАСС. Теперь она будет называться «Посягательство на жизнь экс-президента Республики Казахстан». Ранее статья называлась «Посягательство на жизнь первого президента Республики Казахстан – елбасы», что отражало официальный титул Нурсултана Назарбаева, занимавшего пост с 1991 по 2019 год.

    В 2023 году из Уголовного кодекса уже были исключены статьи 373 и 374, связанные с защитой чести, достоинства и гарантий неприкосновенности первого президента. Статья 177 оставалась единственной, где упоминался елбасы. При этом содержание и наказание по статье не изменились: за покушение на экс-президента, совершенное из мести за его деятельность, предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение, а также возможность лишения гражданства. Статья относится к террористическим преступлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казахстане демонтировали памятник Назарбаеву. Власти страны ликвидируют культ личности Назарбаева с особенной осторожностью. Парламент Казахстана признал утратившим силу закон «О первом президенте – елбасы».

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    26 июня 2025, 14:04 • Новости дня
    Москва выразила обеспокоенность после решения Ирана по МАГАТЭ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что Москва обеспокоена решением Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

    Он отметил, что этот шаг вызывает тревогу для России как для государства-депозитария ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), передает РИА «Новости».

    Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ до выполнения требований по безопасности ядерных объектов и ученых. Устинов подчеркнул, что причиной стали удары по иранским объектам со стороны США и Израиля. В этих условиях, по его словам, стремление Ирана защитить свои ядерные материалы выглядит логичным.

    Дипломат добавил, что вероятность вступления законопроекта в силу достаточно высока. Если документ будет реализован, Иран, скорее всего, вышлет оставшихся инспекторов агентства с территории страны, хотя речь идет о приостановке, а не полном прекращении сотрудничества.

    Ранее совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

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    26 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Лукашенко заявил о планах ЕАЭС развивать ИИ и самолетостроение

    Лукашенко сообщил о планах ЕАЭС разрабатывать самолеты, поезда и ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил странам ЕАЭС объединить усилия для разработки современных транспортных средств и решений в области искусственного интеллекта.

    Объединение потенциалов экономик стран ЕАЭС позволит создавать такие продукты, как самолеты, поезда, цифровые решения и искусственный интеллект, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума, передает ТАСС.

    По его словам, кооперационные проекты уже запущены, а в бюджет союза заложены значительные финансовые средства для их реализации.

    Лукашенко подчеркнул: «Работа по кооперационным проектам начата, приняты соответствующие решения, в союзном бюджете на эти цели предусмотрены немалые деньги. Нужно не догонять друг друга в традиционных отраслях, а вместе стать лидерами в новых – в таких, о которых мы пока, может, даже не думаем. Объединив потенциалы наших экономик, мы в состоянии создать уникальный евразийский продукт. От самолетов и поездов до цифровых решений и искусственного интеллекта».

    Президент отметил, что важно не стремиться к конкуренции внутри союза, а сосредоточиться на совместном прорыве в новых отраслях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в белорусской столице на 26 июня запланировано заседание Евразийского экономического форума.

    Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии форума, а его программа будет насыщенной.

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      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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