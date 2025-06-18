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Французская Le Monde написала о сотнях нацистов в рядах ВСУ
В рядах ВСУ служат несколько сотен сторонников нацистской идеологии, большинство из которых служат в 3-й штурмовой бригаде, наследнице запрещенного «Азова» (запрещен в РФ и признан террористическим), сообщает Le Monde. По данным издания, часть нацистов прошла подготовку во Франции.
Французское издание Le Monde опубликовала расследование, в котором сообщается, что в рядах украинской армии служат сотни человек, симпатизирующих нацизму. Согласно данным издания, из 350 идентифицированных украинских военных 200 входят в состав 3-й штурмовой бригады, которую Le Monde называет наследницей «Азова» (запрещен в России), передает ТАСС.
В опубликованном видео представлены кадры с нацистской символикой, которой открыто пользуются украинские военнослужащие. На их форме и теле видны свастика, «черное солнце», эмблемы Ваффен-СС и другие знаки. В материале также показаны фотографии украинских солдат с такими взглядами, проходивших подготовку в ряде европейских стран, включая Францию.
Министерство вооруженных сил Франции отказалось комментировать возможное присутствие неонацистов среди обучаемых украинцев, отметив, что отбором занимается руководство ВСУ. В публикации подчеркивается, что бывший «Азов» (запрещен в России и признан террористическим) формировался из радикалов и ранее находился под запретом военной помощи со стороны США по причине неонацистских связей.
Газета демонстрирует фотографии членов «Азова» с американской военной техникой, полученной до снятия запрета на поставки вооружений в 2024 году. Кроме того, отмечается участие французских наемников в ВСУ, среди которых, по данным Le Monde, есть лица, не скрывающие радикальных взглядов.
Ранее на Красноармейском направлении и в районе Часова Яра замечено присутствие двух нацбатальонов, выполняющих функцию заградотрядов против бойцов ВСУ. На этих участках фиксируются случаи расстрелов солдат ВСУ за отказ наступать.