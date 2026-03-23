Минобороны: ВС России продвинулись в Донбассе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские вооруженные силы продолжают проведение специальной военной операции, сообщило Министерство обороны России в MAX. Подразделения группировки «Север» установили контроль над Потаповкой в Сумской области. В этом регионе также были нанесены удары по силам территориальной обороны Украины в населенных пунктах Великая Чернетчина, Искрисковщина и Новая Сечь.

В Харьковской области российские подразделения нанесли поражение ряду украинских бригад, в том числе механизированным, мотопехотной, теробороны и нацгвардии в районах Верхняя Писаревка, Веселое, Избицкое, Приколотное и Шевченково. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийское орудие, а также склады с боеприпасами и горючим.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и атаковала украинские силы в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Украинские формирования потеряли до 190 человек, несколько единиц бронетехники, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия и два склада боеприпасов. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные позиции. Были поражены формирования ВСУ, в том числе механизированные, аэромобильные, горно-штурмовые и морская пехота в районах Дружковка, Константиновка, Краматорск и других населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Потери противника превысили 120 военнослужащих, уничтожены бронированная техника, автомобили, артиллерийские орудия и пять складов.

Группировка «Центр» сообщила о поражении живой силы и техники девяти бригад и полков ВСУ на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Потери противника составили более 360 человек, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и самоходная установка «Богдана».

Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника, атаковав украинские формирования в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли более 300 военных, бронетехнику, автомобили, самоходную артиллерийскую установку и склад материальных средств. Подразделения «Днепр» улучшили положение, уничтожив до 45 военнослужащих ВСУ, три пикапа, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада.

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, пунктам запуска беспилотников, временной дислокации вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144 районах. Средствами ПВО сбито восемь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

По данным Минобороны, с начала специальной военной операции уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 126 тыс. беспилотников, 652 зенитных комплекса, 28 423 танка и других бронированных машин, 1 690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 999 орудий артиллерии и минометов, а также 57 480 единиц специальной военной автомобильной техники.

