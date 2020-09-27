Турция ищет повод к войне на Южном Кавказе

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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно president.gov.ua
Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Турция ищет повод к войне на Южном Кавказе

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Военная победа в ходе блицкрига в Карабахе, на которую рассчитывают в Турции, откроет дорогу к еще большей войне. Потому позиция «пусть сами разбираются» – это «умиротворение агрессора» в стиле лорда Чемберлена. Подробности...

В Якутии едят мамонтов и выращивают арбузы

Андрей Манчук, политолог
Местные продукты из рыбы и дичи иногда могут быть дешевле привозной импортной дряни. К примеру, большой кусок оленины обойдется в 240 рублей, а колбаса из жеребятины стоит и того меньше. Подробности...

Почему воссоединение России и Белоруссии выгодно всем

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ни один серьезный европейский народ не пустит Белоруссию дальше людской, и трезвая перспектива на той стороне – это лет тридцать ожидания допуска в Евросоюз, тяжелая гастарбайтерская работа и толкание локтями в очереди между Косово и Боснией. Подробности...
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Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

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Туркмения добила русский язык

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Глеб Кузнецов

    Турция ищет повод к войне на Южном Кавказе

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    		27 сентября 2020, 15:30

    Активная информационная война со стороны Турции ставит точку в вопросах: а были ли провокации армян на самом деле.

    Все оказались не готовы освещать конфликт. Кроме турецких информагентств, которые подверглись «нападению» армян прямо с утра. Так и вижу: ездят утром в воскресенье по просторам Кавказа мирные турецкие журналисты в касках с надписью рress и вдруг подвергаются нападению – а так это и выглядит на лентах.

    На сайте агентства Anadolu полностью описана позиция Турции. Спикер парламента Турции: «Армения – государство террорист». Глава минобороны Турции: «Армения – главное препятствие миру в регионе». Это то, что висит на главной странице сайта.  Ну, кроме того, что, по мнению Ильхама Алиева, азербайджанская армия наносит сокрушительные удары армянским провокаторам.

    В результате – первые информационные «выхлопы» на Западе воспроизводят позицию Турции. Других «картинок» и интерпретаций пока нет. Это и есть главная рамка конфликта. Нет никакого армяно-азербайджанского конфликта. Есть конфликт Турции\Азербайджана и Армении. При этом Азербайджан занимает в этом конфликте подчиненное положение, фактически роль пушечного мяса для амбиций руководства Турции на доминирование в регионе.

    Каждый раз, когда речь идет о конфликте Армении и Азербайджана (прям вот только что на популярном Telegram-канале прочитал про «двух горячих парней» Алиева и Пашиняна, которым надо «успокоиться»), это воспроизводит позицию Турции.

    Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Каждый раз, когда наши СМИ называют происходящее «контрнаступлением», они воспроизводят пропагандистские конструкции Турции\Азербайджана.

    Итак, из чего будет слеплена пропагандистская позиция Азербайджана.

    Первое. Конфликт – внутреннее дело Азербайджана.

    Типа как Чечня в свое время была. Эту логику воспроизводит сейчас Ильхам Алиев. Мол, никаких интересов за пределами установления полного суверенитета Азербайджана над «своими территориями» у них нет. Логика является пропагандистской уловкой.

    Турция – активный политический (пока) участник конфликта, не скрывающий претензий к Армении. В Турции идет активная политическая проработка «поводов» к войне именно с Арменией, а не с НКР. Сейчас Турция активно вбрасывает тезис, что на стороне Армении воюют курды из оппонентов Анкары, как иллюстрации необходимости интервенции именно в Армению для устранения «террористической угрозы» по отношению к собственному государству.

    Второе. Конфликт возник вследствие нападения на Азербайджан со стороны Нагорного Карабаха.

    В качестве «базовой версии» избрана старая как мир и навязшая в зубах модель «Глейвиц». Жили-были мирные села, на них напали рано утром враги, повредили что-то, убили кого-то. Это зафиксировали оказавшиеся там совершенно случайно корреспонденты государственных агентств. И находящиеся там же по странному стечению обстоятельств ударные группировки «страны-жертвы» наносят удар по «проклятому агрессору», который вообще ни сном ни духом, буквально спит во всех смыслах – от военного до информационного. Это мы, собственно, сегодня и наблюдаем.

    Третье. Конфликт закончится, когда Азербайджан восстановит суверенитет над – есть два варианта, над чем. Мягкий – над районами вокруг Карабаха в рамках так называемой казанской формулы. Жесткий – над всем Карабахом (с десятками тысяч жертв войны и полутора сотнями тысяч беженцев).

    Но и то, и другое является неправдой. И Ильхам Алиев, и Турция неоднократно говорили, что их целью является уничтожение «государства-террориста» как такового. И не только как физически существующего, но и как истории, как памяти, как народа. За последние 20 лет в Нахичеване, Азербайджане, Турции системно уничтожались даже не просто памятники архитектуры или истории – разрушались кладбища, сносились дома. Просто за то, что там жили какие-то значимые армяне – врачи, учителя, священники.

    Последовательная позиция, многократно озвученная руководителями Турции и Азербайджана: Армении вообще быть «на Южном Кавказе» не должно. 

    Что, кстати, и является причиной, почему в «казанскую формулу» армяне не верят. Тяжело одновременно обсуждать отмену эмбарго и умиротворение и слушать, что целью и смыслом существования государств, с которыми ты это обсуждаешь, является уничтожение твоего суверенитета как такового.

    И надо понимать, что военная победа в ходе блицкрига (а именно на это рассчитывают в Турции, судя по всему) не «закроет тему», а откроет дорогу к еще большей войне. Позиция «у нас дел тут у всех и так много, давайте им предоставим самим разобраться в их внутренних делах» (к этому, кстати, и призывают) – в чистом виде «умиротворение агрессора» в стиле лорда Невилла Чемберлена.

    Пока ситуация может быть разрешена политически. Но это только пока.

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